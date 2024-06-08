Засекреченный доклад Жукова. Что было не так с речью «маршала Победы»

На пике антисталинской кампании Георгий Жуков должен был выступить с докладом на очередном пленуме. Маршал дал ознакомиться с основными тезисами речи Никите Хрущеву. Однако пленум не состоялся, а текст, написанный Жуковым, остался пылиться в архиве.

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Антисталинская кампания

Смерть Иосифа Сталина в 1953 году привела к тому, что в СССР всего за 3 года произошел разворот от апологетики Сталина к критике репрессий, связанных с именем вождя. К примеру, были прекращены «Дело врачей» и «Мингрельское дело». Несмотря на то, что тело Сталина покоилось в Мавзолее рядом с Лениным, а его портреты граждане несли на праздничных демонстрациях, имя Иосифа Виссарионовича уже реже звучало по радио. Мало того, из учебников вымарывались цитаты Сталина. А всего через 5 дней после ухода из жизни Сталина Георгий Маленков выступил на Президиуме ЦК КПСС с критикой советской печати:

«Считаем обязательным прекратить политику культа личности».



Впрочем, пик антисталинской кампании пришелся на 1956 год. В феврале на ХХ съезде партии Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». 30 ноября того же 1956 года было принято Постановление «О преодолении культа личности и его последствий». В документе говорилось о том, что Сталин «был предан марксизму-ленинизму…и возглавил борьбу партии против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, против происков капиталистического окружения». Однако благодаря этому, как сообщалось в постановлении, с именем Сталина «стали связывать все великие победы», а восхваления вскружили партийному лидеру голову.

Доклад маршала о Сталине

Примечательно, что еще до принятия Постановления «О преодолении культа личности и его последствий» планировалось провести пленум ЦК и рассмотреть вопрос «Решения ХХ съезда партии и задачи улучшения идеологической борьбы».

На пленуме должен был выступить министр обороны Георгий Жуков. Тезисы своего доклада, целиком посвященного оценке роли Иосифа Сталина накануне и в годы Великой Отечественной войны, Жуков направил Никите Хрущеву. Однако выступить Георгию Константиновичу так и не дали. Дело в том, что пленум попросту не состоялся. Обсуждение упомянутых вопросов перенесли на осень, потом на зиму. Но и зимой идеологические вопросы обсуждать не решились.

К счастью текст доклада Жукова сохранился в архиве Политбюро ЦК КПСС, где он пролежал долгих 40 лет. Как указано в издании «История СССР» (составитель Андрей Сульдин), Жуков писал, что Сталин знал о концентрации немецких войск у советских границ:

«Вследствие игнорирования со стороны Сталина явной угрозы нападения Германии наши Вооруженные Силы не были приведены в боевую готовность».



Маршал настаивал на трезвом взгляде на роль Сталина и его ныне здравствующих соратников в предвоенных репрессиях в армии, на истинное содержание так называемых «сталинских операций», «сталинской военной науки», требовал пересмотреть отношение к бывшим военнопленным, вернувшимся на родину после фашистского плена.

Почему речь Жукова осталась в архиве

Леонид Млечин, автор издания «Тайная дипломатия Кремля», думает, что партийная верхушка не была заинтересована в дальнейшем разворачивании антисталинской кампании и всячески этому противилась, так как у многих секретарей руки тоже были в крови. Тем более, что большинству из них казалось ненужным принимать предложение, в сущности выдвинутое Георгием Жуковым в его докладе, о пересмотре военной истории и доктрины. Неудивительно, что, несмотря на то, что Постановление «О преодолении культа личности и его последствий» считалось идеологической базой постсталинского периода, по сравнению с выступлением Хрущева на ХХ съезде оно было шагом назад.

Некоторые историки уверены в том, что в 1956 году уже началась частичная реабилитация Иосифа Сталина. По словам Рудольфя Пихоя, власть даже пыталась установить контроль над критикой Сталина. В то же время нелегко было остановить волну возмущения граждан страны, наблюдавших за тем, как рушится многое из того, во что они верили долгие годы. Так, 2 марта 1956 года в Тбилиси состоялась демонстрация молодежи в защиту Сталина под лозунгами «Долой Хрущева», «Долой Булганина», «Молотова – во главе КПСС». Митинг был жестоко подавлен с помощью огнестрельного оружия. Наверняка именно потому, что реакция населения могла оказаться непредсказуемой, тело Сталина вынесли из Мавзолея только в 1961 году и захоронили у Кремлевской стены в абсолютной секретности.