Чем советский батон отличается от современного

Сегодня ассортимент хлебобулочных изделий поражает. Но несмотря на это многие с тоской вздыхают о хлебе, который продавался в СССР. Россияне, успевшие пожить при советской власти, признаются – ни на какие современные яства не променяли бы копеечный батон из булочной. Интересно, почему?

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Поспешишь – людей насмешишь

В Советском Союзе у опары для нарезного батона было целых восемь часов на то, чтобы как следует приготовиться. При таком «раскладе» тесто непременно проходило все стадии брожения, а необходимые ингредиенты в него добавлялись последовательно, что в итоге сказывалось на уникальном вкусе.

Современные производители хлеба не располагают ни огромными площадями для размещения чанов с опарой, ни временем. Приготовление хлеба по советским стандартам сегодня оказалось бы слишком затратным. Поэтому опара поднимается по ускоренной технологии, а все компоненты закладываются одновременно.

Секреты приготовления

Сказывался на конечном вкусе маргарин, который в обязательном порядке добавляли при приготовлении батонов. В XXI веке этот шаг производители признали не обязательным, а некоторые дополнили рецепт молочным жиром, отличающийся существенно по вкусу от советского маргарина. Так хлеб потерял характерный мягкий сливочный вкус, а тесто – неповторимую текстуру.

Кроме того, раньше батоны выпекали в газовых печах, которые давали мелкопористый мякиш и хрустящую корочку. Современные электрические печи прогревают продукт равномернее и обеспечивают более стабильную температуру, но от этого корка выпеченного хлеба становится грубее и толще.

На пользу не идут заводская нарезка хлеба и целлофановая упаковка. Продукт быстрее черствеет, отсыревает и плесневеет. А уж на хрустящую корочку и вовсе рассчитывать не приходится.