Почему индейцы Америки официально выбрали Сталина вождем

В адрес советского лидера Иосифа Виссарионовича Сталина звучало немало грандиозных эпитетов. Средства массовой информации называли его «Великим мастером смелых революционных решений и крутых поворотов», «Продолжателем дела Ленина», «Знаменосцем коммунизма», «Отцом народа», «Лучшим сыном большевистской партии».

© Русская семерка

Был при этом один титул, который использовался не только как выразительное средство передачи отношения к правителю страны, но как отражение реального положения вещей, и этим титулом был «Вождь народа».

Вождь и вождизм

Первые вожди в истории человечества появились при первобытно-общинном строе. На начальном этапе вождем мог стать лишь тот представитель знати, который относился к узкому кругу людей, связанных общим происхождением. Именно наследственная передача титула вождя обеспечивала надёжность трансляции властного опыта.

С течением времени вожди сконцентрировали в своих руках не только общественное, но военное и религиозное правление, которому присваивалась сверхъестественная благодать, являвшаяся связующим звеном между простым народом и высшими силами. Сакрализуя свой авторитет, они повелевали войсками и имели возможность идеологически и психологически воздействовать на сородичей.

Под вождизмом понимается такой тип властных отношений, для которого характерно личное господство и верность одному индивиду-вождю. При данной форме правления общественные связи регулируются не общепризнанными законами, а некими неофициальными нормами и импонирующими политическому сознанию правителя компонентами.

Единолично контролирующий власть вождь, отличается от лидера тем, что последний не стремится к узурпации правления, и, задавая направление движения, желает, чтобы сторонники поддерживали не его личность, а предложенную повестку.

Весомую популярность вождизм получил в XX веке сразу по окончании Первой Мировой войны, когда в разных странах возникли авторитарные и тоталитарные режимы правления социалистического и фашистского толка.

«Фюрер», «дуче», «каудильо» все эти слова в переводе означают не что иное, как вождь.

Продолжатель дела вождя мирового пролетариата

Несмотря на то, что марксизм-ленинизм в своей теории всячески отвергал вождизм, пропагандируя принцип равенства, именно при Владимире Ленине возник культ личности, о котором русский философ Николай Бердяев писал: «Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью».

После прихода к власти Владимира Ильича, а случилось это следом за Октябрьской революцией 1917 года, в Советской России и в примкнувших к ней республиках видным партийным деятелям, республиканским руководителям, членам ЦК ВКП (б) стали повсеместно присваивать титул «вождь».

Ленина именовали «Вождём мирового пролетариата» и «Вождём революции», Троцкий носил звание «Вождь Красной армии», Зиновьев был «Вождём Коминтерна», Киров считался «ленинградским вождём», а Косиор – «Вождём Украины».

С переходом власти к Иосифу Сталину, данный термин к середине 1930-х годов стал уже только его принадлежностью. В официальной публицистике его именовали «Вождём народов», «Великим вождь и учителем», активно подпитывая культ личности.

Провозгласив себя единоличным продолжателем дела и учения В. Ленина, И. Сталин сначала лишил старых партийных деятелей титула «вождь», а затем, объявив бывших соратников «врагами народа», уничтожил их физически.

Установив в стране тоталитарный режим, Иосиф Виссарионович сосредоточил в своих руках всю полноту власти, избавляясь при помощи террора от неугодных, зачастую ни в чём не повинных людей.

В период Великой Отечественной войны, в его юрисдикцию перешла и военная власть, как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР, Председатель Государственного Комитета Обороны и народный комиссар обороны СССР И. Сталин принимал прямое участие в выработке тактики операций.

Индейский титул

В 1941 году, когда героически отстояв Москву, советские солдаты опровергли легенду о несокрушимости гитлеровской военной машины, верховный главнокомандующий Красной армии Иосиф Сталин был неожиданно избран «почётным вождём индейцев».

Данный титул руководителю коммунистической страны присудила Индейская конфедерация Америки, в которую входило 27 племён, проживавших на территории Соединенных Штатов Америки, Канады и Центральной Америки.

Вместе со званием Сталину был преподнесён в дар символ данного титула — головной убор североамериканских индейцев, так называемый роуч. Этот уникальный в своём исполнении венец из перьев, украшенный шитьём, лентами и бисером, олицетворял собой не только атрибут власти, но и являлся «хранилищем» магической защитной силы.

Сенсация для Америки

Председатель американского общества военной помощи России Эдвард Картер был тем человеком, кому вождь ирокезского племени магаук Поль Хорн по прозвищу «Упавшие деревья», доверил право передать полагающийся Сталину ценный подарок.

Иного способа вручить советскому лидеру роуч, не было, поскольку все ещё бушевала Вторая мировая война. Однако и у Э. Картера не было возможности лично встретиться с товарищем Сталиным, а потому высокую индейскую награду «Воину 1941 года — великому Джо» он передал через посла СССР в США Константина Уманского.

На проходившей в феврале 1942 года аутентичной церемонии с соблюдением всех индейских ритуалов, Поль Хорн в своей торжественной речи отмечал:

«Как символ нашего единства в борьбе против Гитлера и нашего восхищения его руководством в этой борьбе, мы подносим Иосифу Сталину убор вождя, который он должен надевать как почётный вождь наших племён».



Эта пламенная речь индейца и подарок произвели в США эффект разорвавшейся бомбы. Её цитировали все ведущие СМИ страны, видевшие в СССР и её лидере идеологического врага, но никак не соратника.

В свою очередь Э. Картер, передавая его К.Уманскому, писал:

«Много кандидатов предлагалось вождём племён, но, в конечном счёте, выдающимся военачальником на 1941 год был избран Сталин».



Ни в одном источнике не зафиксировано, примерял ли заряженный особой энергией роуч И. Сталин, но то, что подарок нашёл своего адресата известно точно.

Высоко оценив дружественный жест индейцев, Иосиф Виссарионович распорядился поместить головной убор в Государственный музей революции, что и было сделано 9 декабря 1944 года.

В наши дни этот венец вождя хранится в фонде музея современной истории, являющимся «наследником» музея революции.

В последний раз принадлежащий Сталину роуч демонстрировался на выставке посвященной 50-летию со дня его смерти. К слову, в разных экспозициях страны представлено немало иных, весьма интересных подарков, вручённых Сталину иностранными руководителями и простыми поклонниками социализма.