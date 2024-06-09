«У нас украли дочь». Как туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала без вести

Прогулка по горам Австралии закончилась кошмаром для молодой туристки и ее семьи. Девушка исчезла при загадочных обстоятельствах, и ее останки удалось найти только спустя 23 года. Полиция много лет связывала смерть австралийки с суицидом, и только родители девушки были уверены, что ее убили. Что это было: волевое решение уйти из этого мира, несчастный случай или происки серийного убийцы, слухи о котором ходят по местным городкам?

© Кадр из видео

«Лента.ру» рассказывает историю пропавшей путешественницы, в которой по сей день много пробелов и вопросов.

Случайная находка

Голубые горы — живописная местность в австралийском штате Новый Южный Уэльс в полутора часах езды от Сиднея. В здешних городках много гостевых домов и коттеджей для любителей активного отдыха, которые приезжают со всего мира, чтобы насладиться пешими прогулками по крутым склонам с дремучими лесами, пещерами и водопадами.

Хотя Голубые горы являются центром притяжения туристов, они хранят много тайн — здесь не раз пропадали люди и орудовали маньяки

30 апреля 2024 года австралийская полиция проводила операцию недалеко от города Катумбы. Неизвестно, зачем правоохранители отправились в Голубые горы изначально, однако их находка пролила свет на таинственное дело 23-летней давности. Во время спуска со скалы один из офицеров заметил в кустах человеческие кости. Через месяц полиция вернулась на место происшествия и изъяла останки.

Их отправили на экспертизу, а результаты сравнили с данными о пропавших без вести. Выяснилось, что кости принадлежат девушке, которую безуспешно искали с 2001 года. Тогда австралийские газеты взорвались громкими заголовками «Серьезный прорыв в деле Келли Энн Кармайкл».

Роковой день

Об исчезнувшей туристке известно немного. В австралийском реестре пропавших без вести ее описывают так: рост 180 сантиметров, стройная, шатенка, глаза голубые. Келли жила в портовом городе Джилонг в штате Виктория и была младшей из троих детей Джона и Маргарет Кармайклов. Судя по всему, семья была религиозной, поскольку девочка училась в женской римско-католической средней школе Святого Сердца. Келли описывали как умную и хорошо образованную девушку, однако у нее были проблемы со здоровьем — в возрасте 21 года ей диагностировали шизофрению.

Три года спустя австралийка отправилась путешествовать в Голубые горы и бесследно исчезла. В последний день поездки, утром 29 апреля 2001-го, она выселилась из хостела в Катумбе, сказав на ресепшене, что позже вернется за вещами. Девушка планировала сесть на поезд до Сиднея, а оттуда в 20:30 улететь домой, так что у нее было время до вечера. Это был последний раз, когда Келли видели живой.

Родители девушки пытались дозвониться до нее почти неделю. 5 мая они связались с администрацией хостела и выяснили, что вещи Келли все еще находятся на стойке регистрации. Там было все, без чего она никак не могла обойтись, — кошелек, удостоверение личности, телефон, фотоаппарат, банковские карты и фотография брата. Тогда Джон и Маргарет обратились в полицию. Правоохранители занялись расследованием дела, при этом обеспокоенные родители тоже приехали в Катумбу и два дня сами искали дочь. Позже к ним присоединился сын Дэнни, он провел в Голубых горах еще неделю.

Узнав, что у Келли была шизофрения, полиция сразу стала рассматривать версию о самоубийстве, и она оставалась приоритетной в течение более трех лет

Родители же никогда в это не верили. По словам Джона Кармайкла, незадолго до исчезновения дочь говорила ему, что собиралась навестить друзей и надеялась с их помощью справиться с болезнью. К тому же, заверяли родители, ничто в словах и действиях Келли не указывало на стремление покончить с собой.

«Полиция даже сказала нам, что люди специально приезжают сюда со всего мира, чтобы покончить жизнь самоубийством», — вспоминал Джон. Мужчина был уверен — версия о суициде говорит о том, что следователи навсегда упустили важные сведения, которые можно было бы собрать о последних передвижениях Келли.

«Они будут охотиться за тобой до самой смерти»

Детективы из убойного отдела взялись за дело Кармайкл только в 2004 году. Еще через два года офицеры публично допустили насильственный характер исчезновения девушки. Им удалось выяснить, что у туристки были знакомые в соседнем городке Батерст и она могла их посещать. Другие детали расследования не разглашались, так что в открытых источниках информации об этом мало.

В 2009-м заместитель государственного коронера Карл Милованович вновь привлек внимание общественности к пропаже Келли Кармайкл. Он потребовал, чтобы полиция окончательно отмела версию о самоубийстве и взглянула на дело по-новому. Милованович рекомендовал создать оперативную группу по расследованию целого ряда нераскрытых убийств и исчезновений молодых женщин в Новом Южном Уэльсе. При этом коронер публично не уточнял, о скольких жертвах шла речь и нашел ли он связь между чередой пропаж.

Близкие Келли тоже не оставляли попыток сдвинуть дело с мертвой точки. Бывшие одноклассницы девушки обратились в полицию с просьбой создать рабочую группу и пообещали оказать всяческую поддержку. Хотя с момента исчезновения австралийки прошло уже восемь лет, память о ней была свежа, а люди продолжали писать ей теплые слова.

Ты была красивой, сияющей молодой женщиной с волшебными качествами. Я думаю о тебе каждый день. Я пролила так много тихих слез, что мне кажется, их уже не осталось, хотя они все равно текут. Ты могла бы выйти замуж и родить детей или путешествовать по миру, как мы мечтали в молодости, но бесследно исчезла. Я живу той жизнью, которой ты бы хотела для меня, Келли, но мое сердце продолжает болеть о твоем благополучном возвращении — Сари, бывшая одноклассница Келли Кармайкл.



В 2011 году правительство штата наконец предложило вознаграждение в размере 200 тысяч австралийских долларов (почти 12 миллионов рублей) за информацию, которая поможет раскрыть дело Келли Энн Кармайкл. Представитель полиции Майкл Дейли тогда пообещал узнать правду во что бы то ни стало.

«Человек, виновный в этом преступлении, заслуживает оказаться за решеткой. Если вы несете ответственность за причинение вреда Келли Энн, полиция никогда не закроет это дело. Она будет охотиться за вами до вашей смерти», — пригрозил Дейли.



Дурная слава

За долгие годы поисков Келли Кармайкл появилось много теорий о ее исчезновении. Некоторые предполагали, что она стала жертвой серийного убийцы, и, кажется, небезосновательно. Национальный парк «Голубые горы» входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он привлекает путешественников бескрайними просторами диких лесов, чистым горным воздухом с голубоватой дымкой эвкалиптового пара, историческими отелями, захватывающими видами. Однако об этом месте ходила и дурная слава.

В конце 1890-х годов в Голубых горах орудовал один из первых серийных убийц в истории Австралии — Фрэнк Батлер. Он прибыл в страну из Англии, где был вором и фальсификатором, и стал осваивать куда более мрачный промысел

Батлер (это один из его псевдонимов) дал в сиднейских газетах объявление о найме людей для работы на золотых приисках. Он выбрал как минимум трех жертв и по очереди отвозил их на запад, завлекая историями о богатейших рудниках. Там он заставлял мужчин под видом поиска золота копать себе могилы, а потом расстреливал их и грабил.

Всего за несколько лет до исчезновения Кармайкл в этих местах развернулась другая кровавая драма, потрясшая весь мир. Тогда в лесу Белангло, что в 150 километрах от Голубых гор, стали находить трупы, оставленные самым известным серийным убийцей Австралии Айваном Милатом. Он охотился на молодых автостопщиков и расправился по меньшей мере с семью австралийскими и европейскими путешественниками 19-22 лет.

«Зверь из кустов», как окрестили Милата журналисты, резал своих жертв, перебивал им позвоночники и расстреливал их, как мишени в тире. Одна из погибших была обезглавлена, ее череп так и не нашли

Преступника поймали благодаря британцу Полу Оньесу, который путешествовал по Австралии после службы в Королевском военно-морском флоте. В 1990 году Милат встретил туриста на шоссе и предложил подвезти. В дороге он достал веревку и пистолет и заявил об ограблении. Оньесу с трудом удалось сбежать и увернуться от выстрелов. Полиции потребовалось еще четыре года, чтобы выйти на убийцу, и именно Оньес потом его опознал.

Айвана Милата задержали за семь лет до исчезновения Келли Кармайкл, однако главной загадкой в его деле всегда оставались предполагаемые сообщники. Следователей смущало, что жертв убили разными способами. К тому же шесть из семи погибших путешествовали парами, и возникал вопрос, как Милат мог справиться с ними в одиночку. Тогда подозрения пали на родственников убийцы, особенно на его брата Ричарда, но доказать причастность кого-либо еще не удалось.

Кстати, в 2012 году другого Милата осудили за жестокое убийство. Дальний родственник знаменитого серийного убийцы, 19-летний Мэтью Милат, зарубил подростка топором все в том же лесу Белангло, а его приятель снял расправу на телефон. Говорили, что в суде молодой преступник похвастал: «Так делают все Милаты!»

«Там можно было бы спрятать тысячу трупов»

Неизвестно, рассматривала ли полиция версию, что Келли Кармайкл мог похитить и убить кто-то из возможных сообщников или последователей Айвана Милата. При этом пользователи Reddit обратили внимание еще на одну деталь.

Келли была далеко не единственной молодой женщиной, загадочно пропавшей в Голубых горах в те годы

Например, в 1992 году не стало 23-летней Морин Маклафлин. Данные о последних днях ее жизни весьма скудные: 30 марта она трижды снимала деньги в банкомате в Катумбе, на следующий день ее видели в отеле близлежащего городка Литгоу. Через две недели тело девушки с множественными травмами обнаружили в неглубокой могиле неподалеку. Убийцу Морин так и не нашли.

В 1997-м 15-летняя Джессика Смолл пропала в Батерсте. Девочка сходила в развлекательный центр вместе с подругой и попыталась добраться до дома автостопом. Перед школьницами остановился неизвестный мужчина на белом седане, и они сели в машину. Отъехав в безлюдное место, злоумышленник напал на девочек. Подруга Джессики смогла вырваться и бросилась за помощью, но авто скрылось в неизвестном направлении. Хотя информации о преступнике у полиции было больше, чем в других случаях, найти его все равно не удалось.

1 млн австралийских долларов (59 миллионов рублей) тому, кто поможет раскрыть дело Джессики Смолл

Год спустя в Катумбе исчезла 19-летняя Белинда Пейсли. Расследование показало, что незадолго до смерти она получила внушительное наследство и часто приглашала гостей домой. При этом у Белинды, на тот момент матери двоих детей, накопились долги и были проблемы с наркотиками.

Через несколько месяцев после исчезновения Келли Кармайкл в перечне пропавших без вести Hyundai. Ее дело пополнило внушительный список нераскрытых убийств в Новом Южном Уэльсе.

Официальной информации о возможной связи этих случаев нет. Автор треда на Reddit, который счел исчезновения девушек похожими, пояснил, что сравнивал их лишь из любопытства. «Я знаю бывшего детектива местной полиции, и он однажды сказал мне, что правоохранители всегда подозревали, что к некоторым делам о пропавших без вести людях в этом районе может быть причастен один и тот же человек», — отметил он. Некоторые пользователи согласились, что все это выглядит подозрительно.

Это действительно дикая, каменистая, густо засаженная деревьями местность. Там можно было бы спрятать тысячу тел. Плюс бывают лесные пожары.



«Это интересная гипотеза, но я не думаю, что здесь достаточно информации, чтобы делать какие-либо выводы», — возразили другие. Юзеры обратили внимание на различия почерка: если в первом случае убийца схватил одну девушку и едва присыпал ее тело землей, так что его почти сразу нашли, то во втором преступник дошел до попытки двойного похищения и скрыл труп так, что его не нашли за 30 лет.

«Согласно популярной теории, это было самоубийство, но, я думаю, на данном этапе будет довольно сложно исключить несчастный случай. В последний раз, когда я был в горах, я отправился на пробежку. Было неспокойно из-за того, как часто глубокие отвесные обрывы скрывались сразу за растительностью или совсем рядом с тропой. Там огорожены только самые туристические места. Мне кажется, случайно упасть было бы довольно просто», — добавил местный житель.

«У нас украли дочь»

Экспертиза должна пролить свет на истинную причину таинственной пропажи Келли Энн Кармайкл. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся останки туристки и удастся ли по ним подтвердить или исключить насильственную смерть.

Я чувствую, словно у нас украли дочь и внуков. Знаете, мы будем благодарны за все что угодно, ведь наша жизнь никогда не будет прежней Маргарет Кармайкл мама пропавшей туристки.



Вероятнее всего, кончина Келли так и останется загадкой. Едва ли родители девушки узнают, что на самом деле случилось с их дочерью, и избавятся от чувства неизвестности — слишком много в этой истории пробелов и подозрительных совпадений. Остается надеяться, что возможность достойно проститься с Келли спустя столько лет принесет ее семье облегчение.