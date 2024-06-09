Приметы и поверья на 9 июня: что нельзя делать в Федорин день

9 июня по народному календарю отмечается Федорин день, или день Федоры Домовницы. На Руси считалось, что в это время можно задобрить домового, который в будущем поможет в делах и принесет удачу в любом начинании. Православные вспоминают святую деву Феодору Александрийскую.

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В этот день нельзя браться за уборку. Особенно за мытье полов. Это может «вымыть» из дома все богатство. По этой же причине наши предки опасались выносить мусор и раздавать старые вещи. Можно заняться стиркой вместо этого. Исключение – детская одежда, ее трогать не стоит. Из-за этого ребенок может часто болеть. 9 июня нельзя много болтать. Особенно это касалось женщин. Если похвастаться чем-то, можно вскоре этого лишиться. Если поделиться с кем-либо своими планами, воплотить их в жизнь не получится. Категорически запрещается конфликтовать с кем-то. Есть риск незаслуженно обидеть человека. Тогда ваше общение с ним прекратится навсегда. Если запланировали отправиться в дальнюю дорогу, то не стоит выходить из дома с крупной суммой денег. Велика вероятность встретить мошенника или грабителя.

На Руси 9 июня было принято задабривать домового. Для него за печкой оставляли стакан молока и выпечку. Чтобы в доме всегда водились деньги, духу нужно положить еще и несколько монет. Женщины, которые хотели завести ребенка, делали куколку из соломы и прятали ее за печкой, либо в углу на кухне. По поверью, так домовой услышит просьбу и поможет. Для привлечения денег на подоконник клали кошелек, в котором должны были быть монеты. На него ставили стакан воды, которую выпивали утром, а одну из монет закапывали под молодым деревом.

По приметам, если утром много росы – день будет солнечным. Ненастная погода – к дождливой осени. Если цветки жимолости потеряли аромат – впереди засуха. Пышный цвет на рябине – к урожаю овса.