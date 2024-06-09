Юрий Андропов: сколько лет жизни ему отмеряли врачи, когда он возглавил СССР

Как считают некоторые историки, Юрий Андропов решился занять пост генсека только после прогноза, который дали ему врачи. Дело в том, что Андропов много лет страдал заболеванием почек и боялся, что недуг помешает работе. Как бы то ни было, предсказания медиков не сбылись.

Болезни Андропова

Юрий Владимирович Андропов много лет страдал от болезни почек. Существует несколько версий того, как у него развился этот недуг. Известно, например, что Андропов учился в Рыбинском техникуме водного транспорта. Именно тогда Юрий Владимирович застудил почки, упав поздней осенью при разгрузке баржи со сходней в холодную воду. Позже Андропов работал в Карелии. В годы войны он руководил в республике партизанским движением. Суровый карельский климат тоже мог подорвать здоровье генсека. Впрочем, известному кремлевскому врачу Евгению Чазову Андропов, просидевший в тылу, рассказывал, что заработал болезнь почек в партизанском отряде.

Как бы то ни было, заболевание мучило Юрия Андропова всю оставшуюся жизнь. Однако долгое время недуг не сильно беспокоил Андропова. Между тем, на работе больных почек пагубно отразился сальмонеллез, который Юрий Владимирович «привез» из Китая, и «азиатский грипп», которым он заразился во время визита в Афганистан. Даже после прохождения прописанного докторами курса лечения, с ним происходили обмороки и имело место резкое снижение работоспособности. Поговаривали, что в Афганистане Андропова отравили. Заместитель главы КГБ Владимир Пирожков вспоминал, что, посетив шефа в больнице, попросту не узнал его — так плохо он выглядел.

Прогноз медиков

Тем не менее Юрий Андропов оправился. По свидетельству Александра Коржакова, сотрудника 9-го Управления КГБ, занимавшегося охраной первых лиц страны, в начале 1980-х годов Андропов уже не производил впечатление больного человека. Он был энергичен, без особого напряжения поднимался по лестницам. «Ему хватало лекарственной терапии» — утверждал Коржаков. И действительно, в то время врачи заверяли Юрия Владимировича, что при должном лечении он останется активным и работоспособным еще как минимум в течение 5 ближайших лет.

Как считают Александр Шевякин и Олег Хлобустов, авторы издания «Юрий Андропов: реформатор или разрушитель?», слова медиков сыграли немаловажную роль в жизни Андропова. Дело в том, что Андропов, будучи многолетним руководителем КГБ, после назначения секретарем ЦК собирался баллотироваться на должность Генерального секретаря партии. Окончательное решение он принял лишь после прогнозов врачей. Примечательно, что жена Андропова была против этого шага. Вероятно, она считала, что выполнение обязанностей главы КПСС негативно отразится на здоровье супруга. Однако Юрий Владимирович и слушать ничего не хотел. Он просто ответил жене: «Я должен…».

Ухудшение состояния здоровья

Так что в 1982 году Юрий Андропов все же стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. В это время или чуть позже болезнь Андропова обострилась. Упомянутый ранее Коржаков рассказывал: «…В одночасье, на глазах у нас, ситуация с его (Андропова) лечением стала быстро меняться». Историк Александр Островский в своей книге «Кто поставил Горбачева?» пишет, что, согласно медицинскому заключению, Юрий Владимирович «в связи с прекращением функции почек находился на лечении гемодиализом (так называемая «искусственная почка») с февраля 1983 года». Эту процедуру генсек проходил регулярно, дважды в неделю, в Центральной клинической больнице.

Несмотря на лечение, Юрий Андропов прожил вместо отмеренных ему врачами 5 лет всего 2 года. Многие тайны болезни Андропова наверняка мог бы открыть лечащий врач советского лидера Валентин Архипов, то тот не оставил мемуаров и не дал ни одного интервью.

Чазов же утверждает, что медики не были удивлены такому развитию событий: «Прогрессирующее заболевание почек, которое нам удавалось компенсировать 16 лет, привело, как мы и ожидали, к прекращению функции почек». Однако в медицинском заключении было указано, что гемодиализ «обеспечивал удовлетворительное самочувствие и работоспособность». А предтечей смерти Андропова в 1984 году стала развившаяся флегмона (гнойное воспаление). Даже после успешной операции ослабленный организм не смог справиться с интоксикацией.