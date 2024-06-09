Почему жена Брежнева запретила ему общаться с родным братом

Как известно, Леонид Брежнев, тогда еще будущий генсек, во время Великой Отечественной войны находился на фронте. А вот родной брат Брежнева, Яков, в военных действиях участия не принимал. Более того, после войны он чуть не испортил репутацию брату.

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Потомственный металлург

Младший брат Леонида Брежнева, Яков Ильич Брежнев, родился в 1912 году. Так как братья были потомками металлургов (отец и дед генсека работали на металлургическом производстве), оба решили избрать для себя тот же путь. В 1930-х годах, после службы в армии, Леонид Ильич был директором металлургического техникума в родном Днепродзержинске, а потом работал инженером на местном металлургическом заводе. Не отставал от него и Яков: он тоже трудился на металлургическом поприще. Казалось, и в семейной жизни у Якова Ильича все ладилось. Незадолго до войны он женился, а в 1940 году у него родилась дочь Елена.

Семейное положение Якова Брежнева, конечно, не играло никакой роли в том, что во время Великой Отечественной войны он так и не был призван на фронт. Судя по всему, брат Леонида Ильича получил бронь как работник металлургической промышленности. Однако эвакуации Якову Брежневу избежать не удалось. Днепродзержинск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в конце августа 1941 года, а весной 1942 года, как пишет в своей книге «Самые секретные родственники» Николай Зенькович, Яков Ильич был эвакуирован вместе с металлургическим техникумом в Магнитогорск. Жена и дочь Якова Брежнева эвакуировались в Алма-Ату.

Военные годы в Магнитогорске

В Магнитогорске Яков Брежнев вел привычную жизнь. Так, например, Яков Ильич пользовался большим успехом у женщин. В Магнитогорске он познакомился с медсестрой, которую, по странному стечению обстоятельств, звали так же, как и его дочь, — Еленой. Брежнев тщательно скрывал от нее, что он уже женат, но в конце концов женщина обо всем узнала. Медсестра, находясь уже на седьмом месяце беременности, бросила любовника. В 1944 году Елена родила дочь, которую назвала Любовью. Однако встречаться с девочкой Елена Брежневу запретила.

В том же 1944 году Яков Брежнев покинул Магнитогорск. Он говорил медсестре Елене о том, что собирается вернуться к супруге, но на самом деле этого не сделал. Яков Ильич отправился к своему старшему брату в Карпаты, где тот тогда находился. Стоит отметить, что Леонид Ильич именно в то время получил генеральское звание. Впрочем, пробыл у брата Яков недолго. Вскоре он вернулся в Днепродзержинск. Продолжая семейную традицию, снова начал работать на Днепродзержинском металлургическом заводе, где был назначен начальником прокатного цеха. Об этом упоминает в своей книге «Брежнев» и Леонид Млечин.

После победы

Тем временем Леонид Брежнев поднимался по карьерной лестнице все выше и выше. За 3 года до назначения Леонида Ильича на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Яков перебрался к нему в Москву. В столице он, не стесняясь, пользовался положением брата. Якову Брежневу была предоставлена квартира на Старом Арбате и охрана. По протекции Леонида Ильича Яков устроился в Комитет по науке и технике и в Министерство цветной и черной металлургии. Правда, на работе он появлялся редко. Чаще всего его можно было встретить в ресторанах или в гостях у далеко не последних людей в стране, которые хотели с помощью близкого родственника генсека решить те или иные проблемы: устроить сына в институт, мать – в хорошую больницу.

Постепенно Яков Брежнев пристрастился к алкоголю. Однако при жизни брата даже собутыльники у него были именитые. К примеру, Брежнев любил пропустить стаканчик-другой в компании заместителя прокурора Москвы Скворцова, который впоследствии погиб в автомобильной катастрофе. После его смерти Яков Ильич совсем опустился. Брежнева пробовали лечить от алкоголизма, но все было напрасно. В конце концов жена Леонида Брежнева потребовала от мужа прекратить общение с братом. Но, когда из жизни ушел генсек и супруга самого Якова Брежнева, он опустился на самое дно. Дочери даже вынуждены были унести из квартиры отца ценные вещи, чтобы тот их не пропил. Яков Ильич пережил своего брата, он умер в 1993 году в возрасте 81 года.