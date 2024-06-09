«Месть Маннергейму»: зачем советские партизаны совершали рейды в Финляндию

Партизанское движение в Карелии во время Великой Отечественной войны развернулось в непосредственной близости к территории оккупанта. Пробираясь через озёра, леса и болота, советские диверсионные отряды совершали рейды в финские гарнизоны и населённые пункты.

Карельские партизаны

В Финляндии война с СССР, начавшаяся 26 июня 1941 года, рассматривалась как «война-продолжение» Зимней войны. Однако финская армия не только вернула территории, принадлежавшие стране до 1939 года, с городами Сортавала и Выборг, но и заметно продвинулась за их пределы вплоть до реки Свирь.

Массовое партизанское движение, подобное тому, с которым столкнулись немцы в Белоруссии, в оккупированной Карелии возникнуть не могло. Эти земли были малонаселёнными, кроме того, финны сразу же вывезли славянское население в концлагеря. Партизанами на севере принято называть подконтрольные НКВД диверсионные группы. Уже в августе 1941 года в карельских лесах насчитывалось 15 таких групп общей численностью 1700 человек. В 1942-1944 годах к партизанам присоединилось ещё 2366 добровольцев, переброшенных со всех концов СССР.

Многие из них, пообещав с оружием в руках искупить вину перед социалистическим государством, попадали в отряды прямо с нар ГУЛАГа. По оценке историка Виктора Степакова, зэки составляли около 40% «народных мстителей» в Карелии.

В основном партизаны базировались на востоке Карелии. Их действия координировал партизанский штаб при Военном совете Карельского фронта, созданный 30 мая 1942 года. Кадры для отрядов готовили в учебном пункте в Сегеже. «Народные мстители» изучали маскировку, ходьбу на лыжах, подрывное дело.

Рейды в Финляндию

Линия фронта на севере была достаточно проходимой. Проникая на запад, советские партизаны сумели перенести боевые действия в тыл «белофиннов». Для поиска диверсантов в лесах маршал Маннергейм был вынужден снимать финские части с передовой.

Советские бойцы действовали небольшими отрядами по всей линии соприкосновения – от районов, близких к карельскому перешейку до холодной Лапландии. Они уходили на 300-500 км вглубь от линии фронта. СМЕРШевцы обвиняли карельских партизан в том, что они «прогуливаются» по болотам либо отсиживаются в тылу В действительности советские отряды успешно громили финские военные гарнизоны и силы самообороны (шюцкоры). Они устраивали крушения эшелонов, взрывали мосты, склады и автомобили. Особенно эффективны были засады на коммуникациях противника.

Как правило, рейд по территории врага длился 15-20 дней, а иногда и дольше. Рекордным по длительности стал рейд 1-й партизанской бригады под командованием старшего лейтенанта Ивана Григорьева. Летом 1942 года партизаны бригады провели в оккупированных районах 57 дней, участвовали в 26 боях и уничтожили 750 финских солдат.

С 1943 года активизировались рейды во внутренние районы Финляндии, то есть за пределы границ 1940 года. Эти акции носили целенаправленный характер: командование партизанского штаба рассчитывало запугать финское население и нанести максимальный урон экономике противника. Учитывая сравнительно демократичный внутренний режим в Финляндии, нападения партизан могли спровоцировать резонанс в стране и заставить Хельсинки разорвать союз с Берлином.

Финским властям пришлось эвакуировать жителей приграничных райнов вглубь страны. Урожай остался несобранным, крестьяне побросали скот и сельхозинвентарь. Однако этим урон от советских действий не ограничился.

Вопрос о жертвах среди мирных жителей

Карельским партизанам приходилось воевать в сложнейших климатических и природных условиях, испытывая трудности с материальным снабжением. Они часто погибали от голода. Для того, чтобы спасти припасы от расхищения, командиры нередко расстреливали своих. Ради экономии ресурсов в некоторых отрядах было принято избавляться и от раненых товарищей – их попросту добивали.

Поначалу партизаны пытались действовать скрытно, не привлекая внимания. Но пополнить скудные запасы питания можно было лишь за счёт местных жителей, у которых к тому же имелись ружья и боеприпасы, столь необходимые партизанам. Финны, по понятным причинам, не желали снабжать противника, что приводило к конфликтам.

Вопреки утверждениям ряда финских историков, перед советскими партизанами не стояла задача целенаправленного уничтожения мирного населения. Но на войне, как известно, случается всякое, тем более, что среди карельских партизан, напомним, было немало бывших уголовников. Жестокость объяснялась и наследием финской гражданской войны – в отрядах встречались те же «красные», которые в 1918 году убивали «белых» финнов.

Далеко не всегда партизаны соглашались выполнять приказы командиров и уничтожать мирных жителей. И всё же такие случаи были.

Известен, например, инцидент на хуторе Вииксимо, где проживало 28 человек. 24 сентября 1942 сюда нагрянули бойцы советского отряда «Вперёд». Истратив запасы, партизаны оголодали, а потому решили поживиться за счёт граждансих. Войдя на хутор, русские заставили финнов собраться в толпу. Селяне стали выказывать возмущение, поэтому командир отряда приказал расстрелять троих взрослых мужчин. Женщин и детей партизаны поначалу заперли в одной из построек, но те стали вырываться. Разозлившись, партизаны уничтожили всех.

Финские солдаты, как раз подъехавшие на грузовике, не успели спасти жителей Вииксимо. Отстреливаясь, нагруженные продуктами партизаны отступили в лес. Похожий случай произошёл 7 апреля 1944 года в селе Сейтаярви. 48 советских бойцов с лёгкостью разгромили охрану села, состоявшую из девяти солдат. После этого партизаны увели 11 женщин и детей, причём многие шли прямо в ночных рубашках. Их судьбу выяснила прибывшая вскоре группа лейтенанта Олави Алакулппи. Они нашли жителей Сейтаярви мёртвыми на лесной поляне. Некоторых женщин партизаны изнасиловали. Выжить удалось одной девушке, которая получила удар штыком в грудь и притворилась мёртвой.

В июле 1943 года партизаны сожгли деревню Винанга в коммуне Суомуссалми губернии Оулу. А в Сормиваара в августе 1944 года они убили местную жительницу Еву Рюнанен и двух её детей. После рейдов в Лапландию партизаны отчитывались о нападении на гарнизоны, хотя на самом деле они уничтожали мелкие поселения заготовщиков сена.

Согласно данным, приведённым в книге Вейкко Эркиля «Замалчиваемая война. Нападения советских партизан на финские деревни», советскими партизанами было убито 147 мирных жителей. Действующая в Финляндии общественная организация «Гражданское население – ветераны войны-продолжения» оценивает число жертв в 176 человек.

В Финляндии советских бойцов принято считать палачами и военными преступниками. В 1999 году финская сторона даже потребовала от прокуратуры Республики Карелия выдать нескольких бывших партизан. Однако Россия отказалась это сделать.

Не отрицая трагедию финского населения, стоит вспомнить и русских жителей Карелии, согнанных в концлагеря вояками Маннергейма. Только летом 1942 года в лагерях умерло от голода и болезней четыре тысячи советских граждан.

Преступления против гражданского населения совершали и засланные в СССР финские диверсанты, которых было достаточно много – 1,5 тысячи человек. Финские рейдеры зверствовали не только в приграничных районах, но и в глубоком советском тылу – в Архангельской и Вологодской областях.