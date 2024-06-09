«Пираты с Тайваня»: что случилось с советским танкером «Туапсе» в 1954 году

Летом 1954 года в Южно-Китайском море разыгралась драма, всколыхнувшая в те дни весь СССР. Да и не только СССР. В ожидании возможного военного конфликта напряглись многие государства тихоокеанского региона.

«Второй Китай»

Как известно, после гражданской войны 1945-50 годов Китай раскололся на две части. Возникли, если можно так сказать, «два Китая» Китайская Народная Республика, к власти в которой в 1949 году пришла компартия во главе с Мао Цзэдуном и Китайская Республика (Тайвань) осколок прежнего Китая, руководимого партией Гоминьдан.

Потерпев поражение в гражданской войне, администрация Гоминьдана бежала на Тайвань, и до 70-х годов прошлого столетия именно руководство Тайваня признавалось многими странами мира как законное правительство всего Китая. Маршал Чан Кайши, который в то время руководил Тайванем, пользовался поддержкой США, в то время как СССР поддерживал, разумеется, Мао Цзэдуна.

Китайская республика на Тайване, не желая мириться с поражением, пыталась организовать морскую блокаду материкового Китая. Суда КР, опекаемые военным флотом США, бороздили Южно-Китайское море, задерживая корабли, направлявшееся в порты КНР. Суда под советским флагом гоминьдановцы до поры до времени не трогали. Но в 1953 году умер Сталин, и уже на следующий год Тайвань решился.

Как был захвачен танкер «Туапсе»

В мае 1954 года танкер «Туапсе» вышел из Одессы с грузом авиационного керосина для военно-воздушного флота КНР. Когда «Туапсе» вошел в Южно-Китайское море, начались странности: над судном курсировали американские истребители, а на воде танкер неуклонно сопровождали два американских же эсминца и корвет.

Ранним утром 23 июня путь «Туапсе» преградил военный корабль Китайской Республики. После нескольких предупредительных выстрелов капитан танкера Виталий Калинин вынужден был остановиться: его судно могли отправить на дно одним-единственным попаданием, поскольку танкер был до краев полон керосином. На борт «Туапсе» поднялись тайваньские офицеры. Впрочем, среди них находились и люди с вполне европейской внешностью. Это были военные из США, которые и руководили всей этой операцией.

Наши моряки успели отправить на Родину радиограмму о том, что корабль захвачен, а также вывести из строя ходовую часть судна.

Краткая попытка сопротивления ни к чему не привела, поскольку силы были неравны. «Туапсе» был взят на буксир и отведен в порт Гаосюн на Тайване. Там на борт поднялись еще несколько американцев, на сей раз, в штатском. Они произвели тщательный осмотр судна и изъяли всю документацию.

Формальной причиной для захвата танкера «Туапсе» был тот факт, что он вез в КНР стратегический груз в нарушение морской блокады, установленной сторонниками партии Гоминьдан. Подобные акты происходили и в прошлом. Незадолго до инцидента с «Туапсе» тайваньские власти захватили польские суда, также следовавшие в порты материкового Китая. Их, впрочем, вскоре отпустили.

Но команду «Туапсе», как и само судно отпускать не собирались. Экипаж, состоявший из 49 человек, разделили на группы, изолировав их друг о друга, и началась мощная психологическая обработка советских моряков. Их убеждали обратиться к властям с просьбой о политическом убежище. Так стало ясно, для какой цели был произведен захват: американцы надеялись показать всему миру, что советский строй вовсе не так монолитен, как представлялось всем, кто помнил победу СССР во Второй мировой войне, и что советские люди при первой же возможности готовы покинуть Родину.

Моряков объявили военнопленными, очень плохо кормили, подвергали избиениям. И, в тоже время убеждали написать просьбу о предоставлении политического убежища, обещая, что как только это произойдет, все мучения кончатся. Морякам сулили сытую и свободную жизнь, много денег и прочие блага. Уговоры сменялись запугиваниями: матросам с «Туапсе» говорили о том, что уже началась Третья мировая война, и что они теперь считаются лицами, совершившими военные преступления, и расправа над ними по этой причине будет короткой.

Путь домой, растянувшийся на годы

Советское правительство тем временем не сидело сложа руки. Американскому послу вручили ноту протеста, но тот лишь сделал вид, что удивлен: судно было захвачено властями Тайваня, а США изображали полную непричастность к происшедшему. Что это не так, мир узнал после того, как один из тайваньских офицеров по имени Цуй Чанлинь бежал на материковый Китай и дал там подробные показания относительно всей операции с «Туапсе», участником которой он был.

Тем не менее наши дипломаты ничего не могли сделать. Причастность США доказать было непросто, а с правительством Тайваня у нас не было дипломатических отношений. Тогдашний министр иностранных дел СССР Валериан Зорин обратился за помощью к правительству Франции и к шведскому обществу Красного креста. При их посредничестве через год удалось вызволить из плена 29 моряков, включая капитана. Эта была часть команды, которая не поддалась на уговоры, и не подписала прошений о предоставлении политического убежища. Их встретили на Родине, как героев.

Судьба остальных 20 была более причудливой и сложной. Девять человек уехали в США, и двое из них даже выступали на радио с «разоблачительными» интервью. Однако пятеро уже в апреле 1956 года явились в советское посольство с просьбой вернуть их домой. В СССР их встретили сдержано, одного вскоре посадили за измену Родине, остальным позволили спокойно жить и работать, но за границу в рейсы не выпускали.

Четверых оставшихся в США, заочно приговорили к смертной казни. Один из этих невозвращенцев сошел с ума, и американские власти в таком тяжком состоянии вернули его на Родину. В СССР его, впрочем, не казнили, а поместили в соответствующее лечебное заведение. Были еще четверо, изъявившие желание уехать в Аргентину. Помыкавшись в Латинской Америке, они тоже вернулись в СССР. Вначале для них была организована большая пресс-конференция, но через некоторое время вскрылось их крайне предательское и трусливое поведение в плену. Все четверо были осуждены на 15 лет за измену Родине.

Семеро остались на Тайване. Двое из них вскоре умерли, один покончил с собой. Остальные отказались от прошения о предоставлении им убежища, и были посажены в тайваньскую тюрьму. Когда их освободили, они жили под строгим надзором полиции. И лишь в 1988 году советский консул в Сингапуре смог устроить их возвращение на Родину.