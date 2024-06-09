Чем самый массовый советский танк шокировал американцев

Танк Т-55 был создан советскими конструкторами на базе Т-54 в середине прошлого столетия. Его разработали специально для ведения военных действий в Европе.

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Геополитики вполне справедливо полагали — в случае возникновения полномасштабного военного конфликта именно Старый Свет должен был стать ареной противостояния СССР и США, мировых ядерных держав.

Нет предела совершенству

К концу Второй Мировой войны Советский Союз обладал самой большой по численности сухопутной армией на планете. Советские стратеги в то время делали ставку именно на наземные войска. Но пробить стремительно оборону НАТО не получилось бы без танков. Для ведения боев во второй половине XX века хорошо зарекомендовавшие себя во время Великой Отечественной войны Т-34 уже не подходили. В 1945 году с конвейера сошел Т-44. В боях он себя проявить не успел, но зато превратился в «опытный образец», который позже неоднократно модернизировался и усовершенствовался.

В 1958 году на вооружение Группы советских войск в Германии (по плану она должна была принять первый удар, пока советская армия приводилась бы в боевую готовность) поступили первые образцы Т-55. Они не были совершенно новыми боевыми машинами. Эти танки «выросли» из Т-54, который в свою очередь оказался наследником Т-44.

На первый взгляд, изменения, по сравнению с предшественником, были незначительные. Немного нарастили мощность двигателя, пересмотрели систему хранения топлива и боеприпасов, увеличили на треть объем топливного бака и возимый боезапас к пушке — с 34 до 43 выстрелов.

Особое внимание конструкторы уделили «выживаемости» боевой машины в условиях ядерной войны. В то время никто не мог гарантировать, что кто-либо из противников не воспользуется оружием массового поражения. Никто, конечно, не ждал, что танк выстоит в эпицентре «гриба». Перед разработчиками была поставлена вполне реальная задача — «всего лишь» повысить «выживаемость» в условиях атомного взрыва.

В танке появилась фильтровентиляционная установка, чтобы экипаж не дышал радиоактивной пылью. Воздух очищался, после чего подавался внутрь под давлением. Чтобы пыль не попадала через щели, были улучшены уплотнители. Решить проблему с пылью удалось без особого труда. Но оставалось еще излучение, которое фильтрами и уплотнителями не остановишь.

Для «борьбы» с проникающим излучением решили использовать «подбой» — полимерный материал, останавливающий радиацию. Параллельно он помог избавить танкистов и от другой «напасти», от которой страдали танкисты еще во время Первой Мировой войны. От ударов снарядов снаружи часто откалывались части брони внутри танка. Порой от осколков танкисты даже погибали. Потом к «подбою» добавили плиты «надбоя», находящиеся сверху башни.

В баке — черное золото

Возможности «пятьдесят пятого» по достоинству оценили и западные специалисты, ведь он вобрал в себя все лучшее от своих предшественников, учитывая характеристики скорости (50 км/ч) и габариты (6,2 метра в длину, 3,27 — в ширину, а в высоту — 2,21). Увидеть этот в танк в деле ни американцы, ни европейцы не желали. Молниеносно прорвать оборону противника, занять как можно больше вражеской территории для Т-55 в теории особого труда не составляло.

«Пятьдесятпятки» со временем превратились в платформу для самых разных модификаций. На базе Т-55 создали боевые машины для перевозки пехоты, огнеметный танк ТО-55 и множество инженерных машин — ремонтно-эвакуационные, мостоукладчики, тягачи.

В середине 80-х годов Т-55 стал участником еще одного необычного эксперимента. На одном из танковых полигонов Советского Союза боевую машину заправили не соляркой, как обычно, а сырой нефтью. В ходе испытания планировалось определить, как будет вести себя «пятьдесятпятка» — насколько изменятся ее ходовые качества на новом необычном виде горючего. Для чистоты опыта никаких изменений в двигателе танка и его топливной системе сделано не было.

Эксперимент проводился летом. Температура воздуха была чуть больше 20 градусов. При таких погодных условиях Т-55, в топливный бак которого залита привычная солярка, заводился обычно за один оборот коленчатого вала. В случае с нефтью стартеру пришлось проворачивать вал до 8 раз. Для сбора статистических данных танк заводили несколько раз. Удалось определить, что в среднем завести мотор удавалось за 4-8 оборотов. Естественно, это существенно отразилось на времени старта. Оно было увеличено с 7 секунд (на дизельном топливе) до почти минуты (на нефти). Непозволительная роскошь!

После прогрева двигателя из выхлопной трубы валил черный дым, который сопровождался выбросом пламени на расстояние до полуметра. Во время движения труба «выбрасывала» пламя уже на полтора метра.

Далее танку предстояло пройти полосу препятствий. Первое испытание — преодоление подъемов различной крутизны, далось Т-55 непросто. Следующее испытание — разгон. Скорость до 30 км/ч танк, заправленный сырой нефтью, развил за 21 секунду. У танка на солярке этот показатель не превышал и 13 секунд. Еще за 30 секунд механик-водитель сумел разогнать танк до скорости в 35 км/ч, что тоже нельзя было назвать отличным показателем.

Не порадовал и расход горючего. На километр пути Т-55 потреблял 2,6 литра солярки и 3,3 литра нефти. Немало проблем доставлял также топливный фильтр грубой очистки. Он забивался примерно через каждые два часа, которые танк находился в движении. В результате этого регулярно глох движок.

В целом, эксперимент признали состоявшимся. Он показал — танк на нефти хоть и тяжело, но ехал! Этого было достаточно для того, чтобы удивить американских генералов. Т-55 «заработал» себе дополнительные баллы в глазах потенциального противника.

Все подряд

Оказывается, ничего удивительного в том, что танк был приведен в движение на другом виде топлива, нет. Советские танки были к этому «приспособлены» еще со времен Великой Отечественной войны. Двигатели могли «переваривать» практически любое топливо — бензин, солярку, керосин, мазут. Танки «ругались», «чихали», их работоспособность снижалась, но они двигались.

Конечно, голубой мечтой советских конструкторов было создать такой двигатель, который работал бы на воде. По понятным причинам, это стремление так и осталось утопией.

Например, в один из наиболее тяжелых для страны периодов войны (первые годы) достаточно большое количество легендарных танков Т-34 вместо дизельных двигателей комплектовалось бензиновыми. Правда, от этого постарались как можно скорее отказаться. Существенным недостатком «бензиновых» танков Т-34 была их повышенная пожароопасность. От попадания вражеского снаряда танки с такими двигателями быстро вспыхивали, и потушить их было практически невозможно.

Однако, несмотря на все недостатки такие «тридцатьчетверки» внесли существенный вклад в победу над немецко-фашистскими завоевателями. Это были вполне боеспособные машины, которые на первом этапе войны справлялись с возложенными на них функциями.

В историю мирового танкостроения Т-55 вошел как самый массовый танк. В период с 1958 по 1979 года было выпущено более 50 тысяч машин. Послужной список «пятьдесятпяток» огромен. На сегодняшний день Т-55 или машины, разработанные на их базе, числятся до сих пор на вооружении в армиях более чем 60 государств. А, как известно, время — лучшее доказательство качества.