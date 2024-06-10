Слепни и оводы: кто опаснее для человека

С этими крупными мухами, обитающими во влажной сельской местности, сталкивались многие россияне, но мало кто знает, что слепни и оводы могут быть смертельно опасны для человека.

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Слепни

Слепни, в отличие от оводов, снабжены мясистым хоботком, внутри которого имеются твердые и острые колющие и режущие лезвия. Именно поэтому укус слепня так болезнен и для людей и для животных. На коже в этом месте несколько дней сохраняется уплотнение и покраснение, может подниматься незначительная температура.

Пьют кровь только самки, самцы для питания используют соки растений. Не оплодотворенные самки тоже пьют цветочные нектары, но для кладки яиц им нужна исключительно кровь и как можно больше. Были зафиксированы случаи, когда после нападения десятка слепней человек попадал в реанимацию и ему требовалось переливание крови. Укус одного слепня по количеству забора крови в среднем равняется укусам почти 70 комаров.

Переносчики инфекций

Но главная опасность для животного и человека все-таки не в том, что слепни пьют его кровь, а в том, что они впрыскивают в ткани свою слюну с токсичными и антикоагулянтными компонентами. Соответственно кровь долго не сворачивается и продолжает сочится из ранки даже спустя долгое время после укуса. Но помимо этих компонентов в слюне слепня часто содержатся нематоды и другие бактерии. Эти крупные мухи являются главными переносчиками таких опасных заболеваний как сибирская язва, туляремия, трипаносомоз, филяриоз, И на начальном этапе развития инфекции люди обычно не обращаются к врачу, считая, что разрастающиеся в месте укуса язвы и инвазии, всего лишь последствия нападения слепня. Между тем, лечение всех этих заболеваний, не в начальной, а в острой фазе может серьезно подорвать здоровье.

Поэтому сразу же после нападения слепня следует придавить место укуса, чтобы уменьшить распространение его слюны, охладить припухшую кожу льдом, промыть ранку водой и прижечь ее спиртом, зеленкой или йодом. Если в течении первых суток после укуса покраснение и припухлость на коже не спала, а наоборот стала увеличиваться, то следует немедленно обратиться к врачу.

Оводы

Эти двукрылые крупные мухи отчасти похожи на слепней, но вообще не кусаются. Оводы рождаются без хоботка и лезвий, они не пьют соки растений и кровь, потому что их жизненный цикл обычно не превышает 22 дней. Но за эти 3 недели оводы спариваются и откладывают большое количество личинок, которые паразитируют на животном или человеке.

Существует около 150 видов оводов, но для человека опасны 2 вида, которые часто встречаются на территории нашей страны.

Личинки подкожных оводов

Подкожные оводы стремятся отложить яйца, прикрепляя их к волосам на теле животного. Далее созревшие личинки внедряются через кожу в организм и мигрируют в тканях, пробираясь вверх, к спине животного, вызывая миазы. И наконец, созревшие личинки попадают под кожу спины, образуют желваки со свищами и выходят наружу. Но животное остается в живых.

Когда личинка подкожного овода попадает на тело человека и начинает свой привычный путь вверх, она попадает не на спину, а в головной мозг, ведь люди — прямостоящие. И такая миграция паразита всегда приводит к летальному исходу для человека. В медицине зафиксировано немало подобных случаев и обнаружить, а затем удалить мигрирующую личинку из человеческого организма пока врачам не удавалось.

Личинки полостного овода

Эту муху часто называют русским оводом и в основном ее личинки паразитируют на овцах, козах и лошадях. Но опять же известно немало случаев попадания паразитов в организм человека. Самка овода выбрызгивает своих созревших личинок на лету, при этом целится в глаза или ноздри животного. Далее личинки паразитируют на веке, в слизистой оболочке глаза или носа, внутри глазного яблока, но могут и двигаться дальше, чтобы обосноваться в носовой или лобной пазухе, в глотке и вызывают полостные миазы. Но если животное в эти периоды серьезно страдает, то человек, в которого попала такая личинка, однозначно погибнет, если тут же не обратится к врачу. Созревший паразит будет стремиться вверх, чтобы выбраться и проникнет в мозг человека.

Но следует отметить, что смертельных исходов от попадания личинки полостного овода в глаза человека практически не существует. Дело в том, что в момент выбрызгивания личинка обладает такими цепляющимися качествами, что попав на веко или в глаз, самостоятельно удалить ее просто невозможно. Человек вынужден обратиться к врачу и тут же назначается медицинская операция. Достать личинку из глаза возможно только хирургическим путем и зрение после этого конечно страдает. Но человек остается жив, а это — самое главное.