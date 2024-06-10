Разворот рек ядерным взрывом: тайны проекта «Тайга»

Эпоха «великих строек коммунизма» не закончилась со смертью Сталина. Мегапроекты в СССР осуществлялись и при Хрущёве, и при Брежневе. Правда, в эпоху «застоя» грандиозные сооружения строились уже не руками зэков ГУЛАГа. На смену подневольному труду пришли новейшие достижения науки и техники. Один из самых амбициозных проектов 1970-х годов предполагал разворот на юг рек Русского Севера. С этой целью в глухой уральской тайге планировалось «прорубить» канал с помощью 250 ядерных взрывов.

Ядерный канал

Атомная отрасль, как и весь ВПК, была тяжким бременем для советского бюджета. Поэтому специалисты продвигали идею «мирного атома». К сожалению, под предлогом выгоды для народного хозяйства порой принимались скороспелые решения. Так, советская программа строительства АЭС привела в итоге к Чернобыльской катастрофе. Не менее опасным по своим последствиям мог стать проект «Тайга», запущенный в начале 1970-х годов.

Цели проекта описываются по-разному. Обычно его связывают с планом переброски вод российских рек для подпитки Каспийско-Аральского региона (эта тема впоследствии горячо обсуждалась в эпоху Перестройки). Однако, как пишет историк Дмитрий Родькин, в первую очередь предполагалось решить проблему обмеления Волги. У истоков главной русской реки других крупных рек нет. Зато неподалёку от Камы, впадающей в Волгу, начинается бассейн северной реки Печоры. Так возникла идея проложить канал от Печоры до притоков Камы – Колвы и Вишеры. Его протяжённость должна была составить 64 км – от посёлка Якша до озера Чусовского.

Но разбазаривать на очередную «стройку века» людские ресурсы советское правительство уже не могло себе позволить. А развернуть в тайге крупную технику мешали природные условия. Поэтому возникла идея использовать для прокладки канала ядерные боеприпасы.

Собственно, уже в 1950 году программа использования ядерной энергии предполагала применение взрывов для прокладки каналов и туннелей. Первый «мирный ядерный взрыв» прогремел в 1965 году на Семипалатинском полигоне. С помощью подрыва 140-килотонной бомбы в скважине No1004 было создано крупное водохранилище. До конца 1970-го года Советский Союз осуществил уже 18 мирных взрывов. Так что устройству канала Печора-Кама, на первый взгляд, ничто не препятствовало.

Экспедиция «Тайга»

Для прокладки канала следовало произвести 250 экскавационных ядерных взрывов. Заодно планировалось испытать новейшие ядерные технологии. Речь шла, в частности, о подрыве так называемых «чистых» зарядов. При их детонации 94% энергии приходилось на реакцию термоядерного синтеза, а выбросы долгоживущих радиоактивных изотопов сводились к минимуму.

Конструкцию заряда разработали специалисты ВНИИ технической физики из Снежинска. А инженеры Конструкторского бюро автотранспортного оборудования создали средства их доставки на основе грузовиков повышенной проходимости.

Пробный эксперимент был проведён в Чердынском районе Пермской области, на площадке, предоставленной Соликамским лесозаготовительным комбинатом. В 1971 году сюда прибыли литерные составы с тремя ядерными зарядами общей мощностью 45 килотонн (каждый из зарядов был сопоставим с бомбой, сброшенной на Хиросиму). Для военных и гражданских специалистов близ хутора Васюково соорудили сборно-щитовой деревянный «городок».

Как рассказывал заместитель главного конструктора КБ АТО Виктор Жучихин, исследование местности показало, что производить взрывы здесь можно только зимой. В тёплое время года техника просто не могла попасть на трассу канала. Специалисты уверяли, что радиоактивные осадки выпадут на снег, а по весне уйдут в грунт вместе с талыми водами.

С помощью буровой установки, установленной на шасси грузовика КРАЗ, были пробурены скважины глубиной 128 метров. Расстояние между ними составляло 162 и 167 метров. Опущенные внутрь заряды были замурованы с помощью слоёв гравия, графита и цемента. 23 марта 1971 года ядерщики разом подорвали все три заряда.

«При последнем слове «ноль» там, где были заложены в скважины три термоядерных заряда, начали медленно подниматься ввысь чёрные струи огромных размеров, которые затем сомкнулись в широченный чёрный факел», – описывает ход эксперимента Дмитрий Родькин.



Взрыв сильно напугал жителей окрестных селений, которых заранее попросили в назначенный час выйти из домов. Один из случайных свидетелей в лагерном посёлке сфотографировал поднявшийся над тайгой «ядерный гриб».

В результате взрыва образовалась воронка, имевшая 700 метров в длину, 380 метров в ширину и 15 метров в глубину. Но результаты эксперимента озадачили специалистов. Вместо вспучивания почвы произошли струйные выбросы, взметнувшие грунт на высоту 300 метров. Пыль же поднялась ещё выше, из-за чего образовалось радиоактивное облако протяжённостью 25 км.

Первоначально планировалось, что после предварительных испытаний взрывные работы продолжатся в 1973-1975 годах. Затем повторный взрыв перенесли на I квартал 1976 года. Специалисты успели испытать скважины и привести оборудование в работоспособное состояние. Но 20 марта 1976 года министр среднего машиностроения Ефим Славский дал эксперименту «задний ход». В последующем работы по прокладке Печоро-Колвинского канала не возобновлялись.

Причину остановки проекта долго не объясняли даже специалистам. Считается, что грунт в таёжной зоне оказался недостаточно прочным для устройства канала. Кроме того, правительству СССР пришлось учесть реакцию зарубежных стран. После взрывов 1961 года в Швеции и США были зафиксированы следы радиоактивных веществ. Это дало основания обвинять Советский Союз в нарушении международных договоров. В случае продолжения работ радиоактивные вещества могли попасть в Печору, а оттуда – в Северный ледовитый океан, омывающий берега Норвегии и Канады.

«Памятником» проекта «Тайга» остаётся «Атомное озеро» – водоём с небольшим островом, который также называют «заповедником радиации». В эти места часто забредают рыбаки и грибники. Посещают озеро и туристы – их привлекает легенда о том, что один из ядерных снарядов якобы был забыт в земле. Однако такие экскурсии опасны для здоровья. По словам доктора геолого-минералогических наук Валерия Копейкина, радиационный фон в окрестностях озера местами доходит до 500 мкР/час. В древесине растущих здесь деревьев был выделен радионуклид цезий-137.