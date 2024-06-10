Что нельзя делать 11 июня: народные приметы

11 июня 2024 года в народном календаре отмечается Феодосья Колосятница, а в церковном - день памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской.

© Unsplash

С этим днем связано множество традиций и примет.

Запреты на день «Феодосьи Колосятници» 11 июня 2024 года

Нельзя работать в поле и огороде. Считается, что в этот день неблагоприятно заниматься сельскохозяйственными работами, поскольку урожай может быть скудным; Нельзя выводить скот на пастбище, особенно в утренние часы. Есть поверье, что животные могут заболеть, если будут пастись на траве с росой; Нельзя оставлять пойманного соловья дома. Пение соловья, согласно народному поверью, может принести в семью беду. Птицу следует отпустить на волю; Нежелательно выходить из дома без особой необходимости. Люди старались воздерживаться от дел вне дома, чтобы избежать возможных неприятностей; Не рекомендуется начинать новые дела. Считается, что начинания в этот день могут оказаться неудачными и принести проблемы.

Народные приметы на день «Феодосьи Колосятници» 11 июня 2024 года