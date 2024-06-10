Что нельзя делать 11 июня: народные приметы

Народный и церковный праздник день «Феодосьи Колосятници»: приметы и что нельзя делать 11 июня 2024 года
11 июня 2024 года в народном календаре отмечается Феодосья Колосятница, а в церковном - день памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской.
С этим днем связано множество традиций и примет.
Запреты на день «Феодосьи Колосятници» 11 июня 2024 года
- Нельзя работать в поле и огороде. Считается, что в этот день неблагоприятно заниматься сельскохозяйственными работами, поскольку урожай может быть скудным;
- Нельзя выводить скот на пастбище, особенно в утренние часы. Есть поверье, что животные могут заболеть, если будут пастись на траве с росой;
- Нельзя оставлять пойманного соловья дома. Пение соловья, согласно народному поверью, может принести в семью беду. Птицу следует отпустить на волю;
- Нежелательно выходить из дома без особой необходимости. Люди старались воздерживаться от дел вне дома, чтобы избежать возможных неприятностей;
- Не рекомендуется начинать новые дела. Считается, что начинания в этот день могут оказаться неудачными и принести проблемы.
Народные приметы на день «Феодосьи Колосятници» 11 июня 2024 года
- Если в этот день не слышно пения птиц, то скоро может пойти дождь с грозой;
- Если вечером нет ветра, то следующий день будет спокойным и благоприятным;
- Пчелы активно работают с утра - к теплому и солнечному дню;
- Сильный ветер предвещает дождь;
- Обилие росы утром указывает на хорошую погоду в течение всего дня.