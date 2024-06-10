За что римский император изгнал Иоанна Златоуста

Даже далекие от церкви люди обязательно слышали об одном христианском святом – Иоанне Златоусте. Этот епископ почитается настолько, что многие принимают его чуть ли не за апостола. Но жил он значительно позже евангельских времен, однако значение в становлении церкви настолько велико, что признается всеми ее ветвями. А с апостолами роднит то, что, как и они, он подвергся гонению. Однако преследователями выступили сами церковные иерархи – 1620 лет назад, 10 июня 404 года, Иоанн Златоуст отправился в изгнание.

© wikipedia.org // Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия

Иоанн Златоуст – абсолютно историческая личность, наряду со Василием Великим и Григорием Богословом входит в число трех святителей, которые и сформировали христианскую церковь в ее нынешнем виде. Причем это касается всех ветвей – католичества, протестантизма, православия.

Именно о Златоусте сохранилось больше всего свидетельств и письменных источников, даже стенограмм речей. Поэтому об обстоятельствах жизни и деятельности можем говорить с высокой степенью уверенности. Хотя в собственных трудах биографии он почти не касался.

Предполагается, что родился Иоанн примерно в 347 году в семье военачальника в Восточной Римской империи. Отец скончался рано и образованием сына занималась мать – Анфуса. Она была христианкой и одной из самых образованных и благочестивых женщин.

Затем Иоанн прошел курс обучения у философа Андригата, был любимым учеником самого знаменитого в то время ритора Либания. Это позволило ему стать адвокатом, и юноша быстро прославился своим красноречием.

Но крещен Иоанн не от рождения, это случилось лишь в 367 году и оказалось сознательным выбором взрослого человека. Вскоре, в 374 году, он решает оставить мирскую жизнь и уходит в монахи поселившись в Антиохии. Там четыре года вел отшельническую жизнь в пещере, даже два года не разговаривал. Кстати, в результате аскезы подорвал здоровье и впоследствии скончается от болезни желудка.

© Мозаика северного тимпана собора Святой Софии в Константинополе. IX век

Но будучи монахом и отшельником не сидел сложа руки. Иоанн писал богословские труды, пытался развить теорию христианства. В 381 году епископ Милетий Антиохийский посвятил Иоанна в диаконы, а в 386 году преемник Милетия епископ Флавиан в пресвитеры. На него была возложена обязанность проповедовать.

И вот тут сказались все его таланты. Иоанн глубоко знал и понимал христианство и умел изложить суть доступным языком. Люди стекались отовсюду, чтобы послушать его проповеди, которые очевидцы называли скорее беседами. Проповедовал Иоанн дважды в неделю, в одно и тоже время прямо на улице. Иногда и каждый день. Вот тогда-то он и получил в народе прозвание Златоуста.

Так продолжалось более 12 лет. В 397 году Иоанн Златоуст получает столичную кафедру – становится Константинопольским епископом. Так в то время назывались Константинопольские патриархи. Получив высший сан, он не оставил проповеди. Причем совершал запросто, без всякого чина – садился на крыльце собора и разговаривал с народом. За что был очень любим простыми людьми.

А вот церковники невзлюбили. Златоуст, став патриархом начал наводить порядок. Будучи сам монахом, он считал, что те не должны проводить время в праздности. Не просто усердно молиться, а приносить какую-то пользу людям. Он сместил несколько епископов, остальных привел в бешенство тем, что мешал жить в свое удовольствие.

Став во главе константинопольской церкви Иоанн первым делом, распродал всю роскошную обстановку своего предшественника, а деньги употребил на благотворительность. Его обеды были более чем скромные, настолько, что многие гости принимали это за оскорбление.

Из церковных иерархов самым большим ненавистником Иоанна Златоуста сделался Александрийский архиепископ Феофил. Это был очень властный, не терпящий возражений и препирательств владыка. Александрийская кафедра была старейшей и наиважнейшей, но Феофил метил в Константинопольские епископы, поскольку это делало приближенным императора.

А тут кафедру занимает Иоанн Златоуст. Да еще и смеет указывать как жить правильно. Причем сам Иоанн, в своих проповедях никогда не называл имен, говорил в общем, как о явлении. Но по контексту люди всегда понимали о ком или о чем идет речь. А когда Феофил разогнал знаменитый Нитрийский монастырь, то Иоанн приютил часть монахов. Это было воспринято как посягательство на права.

Но самым опасным противником Златоуста стала императрица Евдоксия. Она как все римские императрицы вела веселый и распутный образ жизни. Тем более, что супруг, император Аркадий, был властитель слабый и безвольный.

И, естественно, стала объектом критики со стороны Иоанна Златоуста. И опять же, он в самих проповедях никогда не называл ее по имени, но узнавали все. А «доброжелатели» перевирали его слова даже когда он вообще не имел в виду Евдоксию.

© Миниатюра из рукописи XIII века. Государственный исторический музей. Москва

Но однажды Златоуст все же обратился к ней напрямую. Императрица довела до гибели сановника Феогноста, а потом отобрала у его вдовы даже единственный виноградник. И тем самым лишила средств к существованию. Тогда Златоуст написал Евдоксии письмо и потребовал вернуть имущество семье несчастного. Та пришла в ярость.

Евдоксия и архиепископ Феофил потребовали от императора изгнать Златоуста. Тот, не желая ссориться с женой и влиятельными архиереями исполнил эту просьбу. Так случилось его первое изгнание.

Но как только Иоанн покинул Константинополь, то там случилось землетрясение, причем больше всех пострадал именно дворец Евдоксии. Феофила чуть не забил камнями народ, и он спасся только чудом.

Императрица испугалась и Златоуста вернули в столицу. Но ненависть не прошла, а Иоанн не успокоился. В ответ на козни Евдоксии он произносит речь: «Опять Иродиада беснуется, опять неистовствует, опять требует от Ирода главы Иана Предтечи». Намек был более чем прозрачным.

Поддержали в ненависти императрицу и обозленные церковные иерархи. В 403 году они собирают «Собор при Дубе» в пригороде Константинополя. Там устраивают церковный суд, большинство обвинений сейчас выглядят надуманными. Так один епископ заявил, что Иоанн его преследовал за то, что тот избил его слугу. В результате 16 апреля 404 года Златоуста низложили.

Еще некоторое время он остается в Константинополе. А 10 июня 404 года отправляется в изгнание. Император определил ему местом жительства армянское селение Кесун. Ныне это город Гёксун в Турции.

В дороге обострилась желудочная болезнь, были сильные боли с лихорадкой. Златоусту помогали врачи, друзья из Константинополя присылали лекарства. Тогда император Аркадий, чтобы затруднить переписку, отправляет Иоанна еще дальше – в город Питиунт. Это нынешняя Пицунда в Абхазии.

Но до него святитель не доезжает. Иоанн Златоуст скончался в Команах. Там и поныне находится могила человека, который считается одним из создателей христианской церкви как института. Ведь впоследствии его идеи победили и церковь нашла в себе силы очиститься.