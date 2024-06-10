«Акустическая киска»: как ЦРУ пыталось следить за дипломатами СССР

В начале 60-х годов в ЦРУ задумались над тем, как прослушивать разговоры советских дипломатов за пределами посольства СССР в Вашингтоне. Дело в том, что сотрудники диппредставительства, опасаясь утечки информации, начали обсуждать важные вопросы во время прогулок в ближайшем парке. Агенты американской разведки их видели, но услышать, о чём идëт разговор, никак не получалось. Так появился проект «Акустическая киска».

Всё гениальное – просто?

Специалистам ЦРУ однажды пришла в голову идеальная мысль – приделать микрофон к кошкам, которые, как известно, гуляют сами по себе и там, где им хочется. Американцы были уверены – на таких животных советские дипломаты точно не будут обращать внимания, и продолжат делиться в их присутствии секретами. Проект получил название «Acoustic Kitty» или «Акустическая киска». Обошёлся он Белому дому в 10 миллионов долларов. Помощник директора ЦРУ в то время Виктор Марчетти рассказывал, что суть операции заключалась в том, чтобы вживить коту прослушивающее устройство: в ушной канал встроить микрофон, в основание черепа – передатчик, а хвост оснастить антенной из тончайшей проволоки.

Контроль над кошкой

Главной проблемой оказалось внушить кошке, что она теперь суперагент ЦРУ. Независимые от природы животные, превращённые в киборгов, в комнате наедине с инструкторами вели себя предсказуемо и даже выполняли команды. А вот на улице «поведение кошек становилось неконтролируемым». Спустя несколько лет совершенствования методов дрессировки удалось разработать программу, после прохождения которой «мини-тиграм» можно было поручить ответственную миссию.

Вот только до практики так и не дошло. Выпущенные агентами ЦРУ животные в непосредственной близости от парка, на скамейке которого разместились советские дипломаты, оказавшись на свободе, бежали куда угодно, но не в нужном американцам направлении. Объяснить это не могли самые именитые специалисты-фелинологи. И это при условии, что осуществление задуманного занимало кучу времени и сил. Про финансовую сторону вопросы инициаторы проекта вовсе старались вспоминать как можно реже.

В итоге «Акустическую киску» пришлось свернуть в 1967 году. О досадном фиаско же рядовые американцы узнали лишь в 2001 году из отчёта соответствующих отделов ЦРУ, озаглавленного «Взгляды на обучение кошек».