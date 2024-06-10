Кого древние называли «идиотами» и как слово утратило первоначальный смысл

В наши дни слово «идиот» имеет всего две трактовки. Это или человек, страдающий слабоумием, или невежда, тупица. Но так было не всегда. Древние греки вкладывали в этот термин совсем иное значение. Он не имел отношения ни к медицинскому диагнозу, ни к глупости, а означал всего лишь позицию человека по отношению к обществу. Кого же называли «идиотами» древние и как это слово утратило первоначальный смысл?

В Древней Греции существовало такое понятие как «идиотес» (idiōtēs). Означало оно буквально «частное лицо», «обособленный человек». Проще говоря, идиот — это персона, живущая обособленно и не участвующая ни в общественной, ни в политической жизни.

Первая в истории демократия дала грекам возможность высказывать свою точку зрения на агоре, участвовать в выборах и открыто выступать «за» или «против» тех или иных политиков и общественных явлений. Но такие права ценили не все граждане. Были и те, кто игнорировал собрания, не голосовал и вообще самоустранялся от участия в любых общественно-политических процессах.

Те, кто имел активную гражданскую позицию, назывались «политес». А тех, кого не интересовала политика, величали «идиотес». Нет, это не было аморально или плохо. Просто такое отношение к жизни не одобряли. Кстати, среди древних идиотов были вполне уважаемые персоны. Например, философ Диоген, по преданию живший в бочке, относился именно к этой несознательной категории граждан.

Позднее словом «идиот» называли ограниченных, невежественных людей. Столетия спустя это слово начали использовать в Риме. Когда на кого-то говорили idiota, то это было равносильно клейму «неуч», «балбес». В Европе, где в Средние века благодаря католической церкви активно использовали латынь, этот термин иногда применяли. А вот на Руси его не знали до 19 века.

Чем дальше — тем хуже

В произведениях и дневниках А. С. Пушкина слово «идиот» еще не встречается. Но примерно с середины 19 столетия оно начало появляться. Популярность к нему пришла благодаря роману Ф. М. Достоевского «Идиот». Князя Мышкина называли в обществе идиотом, хотя он был гораздо лучше многих. Просто не вписывался в общепринятые стандарты.

Филологи отмечают, что слово «идиот» в русском языке впервые использовали не ранее 1803 года. При этом пришло оно не из греческого языка и даже не из латыни, а из французского. Это была та самая эпоха, когда многие русские дворяне лучше говорили на французском, чем на родном языке.

В словаре В. Даля «идиот» толковался так: «малоумный, несмысленный от рожденья, тупой, убогий, юродивый». В том же 19 веке термин начали использовать в психиатрии. Идиоты — больные с глубокой степенью умственной отсталости, с отсутствующим мышлением и речью.

В наши дни многие психиатры выступают за отмену этого термина. По их мнению, он выходит далеко за рамки медицины и носит негативный социальный оттенок. Вместо него, рекомендуют использовать длинное, но наиболее точное определение: «глубокая умственная отсталость».