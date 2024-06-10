Команда без флага и гимна: как сборная СНГ провалила Евро и исчезла

Евро в 1992 году, возможно, самый уникальный европейский футбольный форум в истории. Политическая ситуация в мире была сродни тому, что происходило после Первой мировой войны. Расстановка государств на географических картах резко изменилась. Германия объединилась и впервые с 1945 года предстала единой командой на крупном турнире. Чехия и Словакия стали писать именно в таком порядке, но уже скоро эти страны станут разными государствами. Югославию раздирала кровавая бойня.

А СССР уже разделился на 15 разных независимых образований. В итоге несчастных югославов, футбол которых в то время переживал настоящий ренессанс, не допустили из-за военных действий до турнира, заменив в последний момент на отпускников из Дании. А бывшая советская команда приехала на турнир мало того, что с новым названием СНГ (Содружество независимых государств), так ещё и без конкретного флага. А вместо гимна перед матчами в честь нашей сборной играла музыка Бетховена.

Выход был, по сути, один. Образовать на временной основе федерацию футбола независимых государств и зарегистрировать её как преемника Федерации футбола СССР. Никогда ещё в истории чемпионатов Европы не участвовало содружество стран... Мне пришлось включить свой авторитет, убедить руководство ФИФА и УЕФА, что мы правопреемники советской сборной. Иначе бы мы там не играли, — рассказывал бывший президент РФС Вячеслав Колосков.



В стране трёх корон команде Анатолия Бышовца нужно было играть в необычной красно-белой форме с надписью CIS (СНГ) на груди. Флага у команды тоже не было, а вместо гимна выбрали Девятую симфонию Бетховена. Если всё идёт наперекосяк, то и на хороший жребий рассчитывать не приходилось. После чемпионата мира - 1990 позиции национальной команды серьёзно пошатнулись. Мы попали в один квартет с действующими чемпионами мира немцами и также чемпионами Европы голландцами. На десерт оставалась сборная Шотландии, но и их нельзя было назвать мальчиками для битья.

В первой же встрече сборная СНГ чуть было не преподнесла главную сенсацию. Феноменальная сборная Германии чуть недооценила подопечных Бышовца. В середине второго тайма Игорь Добровольский реализовал назначенный пенальти. Всё шло к тому, что минимальный счёт сохранится до конца матча, но буквально на последних секундах Томас Хёсслер спас свою команду голом со штрафного и принёс своей команде ничью.

Во втором матче с не менее сумасшедшей по составу исполнителей командой Нидерландов снговцы смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, но самую высокую оценку за матч получил Виктор Онопко, который наглухо прикрыл одну из главных звёзд европейского футбола Рууда Гуллита.

После двух неплохих результатов сборной СНГ для выхода в из группы требовалось всего лишь обыграть Шотландию, которая к тому моменту проиграла два матча и уже ни на что не рассчитывала. Но там, где тонко, там и рвётся. Мало того, что отечественная команда не смогла распечатать ворота британцев, так ещё и в довесок потерпела крупное поражение — 0:3. После турнира Анатолия Бышовца уволили, а новую сборную России возглавил уже Павел Садырин.