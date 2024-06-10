Нераскрытое преступление: самый загадочный авиаугон в истории

Федеральное бюро расследований разместило информационное сообщение на своем сайте: «8 июля 2016 было принято решение перенаправить ресурсы, выделенные на дело Дэна Купера, чтобы сосредоточиться на других следственных задачах». Почему удачливый преступник избежал наказания и чем закончилось расследование одного из самых загадочных нераскрытых преступлений ХХ века?

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Уникальное ограбление

24 ноября 1971 года был захвачен самолёт Boeing 727-51 авиакомпании «Northwest Orient Airlines», следовавший из Портленда в Сиэтл. В числе пассажиров рейса был некий Дэн Купер. Вскоре после взлета мужчина отдал бортпроводнице Флоренции Шафнер записку. Стюардесса убрала послание в карман, думая, что пассажир решил таким образом с ней познакомиться. Тогда Дэн произнес, что у него в портфеле находится взрывное устройство.

В своей записке Дэн потребовал предоставить ему $200 тысяч в двадцатидолларовых непомеченных купюрах. Кроме того, мужчине нужны были два набора парашютов. Авиаугонщик позволил бортпроводнице заглянуть в свой саквояж. Девушка увидела бомбу. Пилоты сообщили властям о ЧП на борту. Было принято решение выполнить все требования угонщика. Самолёт сел в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Захватчику Боинга доставили все, что он просил. После этого авиаугонщик отпустил пассажиров злополучного рейса, а вместе с ними и стюардессу Шафнер. Все пилоты, вторая стюардесса и бортинженер продолжили полет с Купером.

Спецслужбы не смогли задержать преступника при передаче денег и парашютов. Пополнив запас горючего, самолет взлетел и взял курс на Мексику. Во время полета авиаугонщик обратился ко второй бортпроводнице. Он отправил девушку в кабину пилотов. Стюардесса выполнила приказ угонщика и закрыла за собой дверь.

Несколько минут спустя приборы в кабине зафиксировали изменение давления. Пилоты поняли, что Дэн открыл дверь, расположенную в хвостовой части самолета. Захвативший Боинг мужчина, выпрыгнул с парашютом.

Следствие установило, что прыжок был совершен над юго-западной частью штата Вашингтон. Истребители, сопровождавшие захваченный Боинг, не отследили парашютиста. Им помешали погодные условия. Самолёт проходил через зону сильного шторма. Воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт Сиэтл-Такома. Сотрудники спецслужб внимательно обследовали самолет. Купер не оставил никаких следов. Личность преступника так и осталась загадкой.

Неуловимый Купер

Предполагаемый район приземления парашютиста был прочесан вдоль и поперек, и все безрезультатно. Пассажиры и члены экипажа помогли полиции составить фоторобот Купера. В материале из «ru.m.wikipedia.org» говорится, что из-за журналистской ошибки угонщик стал известен как Ди Би Купер (D. B. Cooper), поскольку на первых этапах расследования портлендская полиция проверяла на причастность к преступлению жителя Орегона с таким именем.

Случай с Дэном Купером вошел в историю. Единственный раз угон самолёта остался нераскрытым. Авиаугонщик и его портфель с бомбой бесследно исчезли. Резонансное дело привлекло внимание многих шутников. В газеты приходили анонимные письма якобы от Купера.

В период с 1978 по 2017 года было найдено только несколько вероятных улик, связанных с авиаугоном Боинга. В ноябре 1978 года охотник обнаружил около лесовозной дороги плакат с инструкциями по спуску кормовой лестницы у самолётов Boeing 727. 10 февраля 1980 года восьмилетний Брайан Ингрэм на пляже Тина-Бар обнаружил три пакета с деньгами. Эксперты из ФБР позже подтвердили, что эти деньги являются частью того самого выкупа, собранного для авиаугонщика. В 2017 году Томас Колберт, возглавлявший группу сыщиков-добровольцев, объявил, что нашел ремешок и кусок поролона из парашюта Купера. Однако Колберт отказался раскрывать место находки.

Характерные черты угонщика

Сотрудники ФБР убеждены, что Купер был левшой. Зажим на его галстуке был защёлкнут с левой стороны. Этот человек хорошо знал окрестности Сиэтла. Кроме того, с большой долей вероятности можно утверждать, что он был ветераном ВВС США. Преступник хорошо разбирался в устройстве самолётов типа Боинг. Он специально выбрал самолёт 727-100, потому что его конструкция имела так называемую «одноточечную заправку». Все три выхлопных двигателя располагались выше кормового трапа. Это позволяло преступнику безопасно совершить прыжок.

Эксперты утверждают, что Купер обладал такими знаниями, которые свойственны скорее работнику ЦРУ, нежели рядовому гражданину. Имя Дэн Купер угонщик мог позаимствовать у героя одноимённой франко-бельгийской серии комиксов Альбера Вейнбера и Жана-Мишеля Шарли. Комиксы про Дэна Купера никогда не переводились на английский и в Америке не продавались. Специалисты сделали вывод, что преступник, взявший этот псевдоним, мог быть родом из Канады.