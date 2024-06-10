«Отрицательная смерть»: у людей каких профессий она чаще всего случается

«Отрицательная» или внезапная смерть уже не считается чем-то сенсационным во многих странах мира. Это явление давно изучают специалисты. Ученые пришли к выводу, что такая смерть чаще всего настигает представителей определенной профессии и выяснили, почему это происходит.

«Отрицательная смерть»

Понятие «внезапная смерть» (ВС) — непредвиденная, не связанная с травмой смерть, наступившая без предшествующих клинических симптомов или в тех случаях, когда от момента появления симптомов до наступления смерти прошло не более одного часа. Как пишет Елена Гаврилова в своей книге «Спорт, стресс, вариабельность», наиболее распространенным диагнозом, который ставят после вскрытия при подобных летальных исходах, является «negative sudden unexplained death» («отрицательная внезапная необъяснимая смерть»).

Одной из самых частых причин «отрицательной смерти» становятся нарушения в сердечно-сосудистой системе. По данным академика Валентина Моисеева, в большинстве случаев внезапная смерть наступает вследствие недиагностированной гипертрофической кардиомиопатии, аутосомно-доминантного заболевания, характеризующегося утолщением стенки левого (изредка правого) желудочка сердца. Кимберли Хармон, Ирфан Асиф, Дэвид Клосснер, Джонатан Дрезнер и другие ученые, изучавшие ВС определенной категории людей с 2004 по 2008 год, пришли к выводу, что 56% людей, скончавшихся по медицинскими причинам, ушли из жизни именно в результате сердечно-сосудистых недугов.

Группа риска

Гипертрофическая кардиомиопатия не относится к смертельным заболеваниям. Однако при отсутствии своевременной диагностики, лечения и профилактики, включающей в себя ограничение физической нагрузки, данное нарушение повышает риск «отрицательной смерти». В особенности это касается молодых людей, занимающихся профессиональным спортом. С 1980 по 1993 годы в США было зарегистрировано 576 случаев внезапной смерти спортсменов; с 1994 по 2006 годы отмечено 1290 случаев внезапной смерти. Как указано в «Американском регистре внезапной смерти молодых спортсменов», наблюдается ежегодный рост ВС до 6% случаев.

«Отрицательная смерть», как утверждают специалисты, отмечается в более чем 30 видах спорта. Самый высокий уровень ВС фиксируется в баскетболе (1 на 11394), затем следуют плавание, лакросс, футбол и езда на велосипеде по пересеченной местности. Примечательно, что у 90% первые признаки заболевания или внезапная смерть развились на тренировке, соревнованиях или сразу после них. А при анализе медицинской документации выяснилось, что более трети спортсменов за несколько месяцев до гибели отмечали синкопальные (обморочные) и предсинкопальные состояния либо имели кардиологические жалобы.

Причины внезапной смерти

Мирон Левин, Владимир Василенко и Ирина Антонова в издании «Факторы риска и заболевания сердечно-сосудистой системы у спортсменов» упоминают о том, что профессор Доменико Коррадо впервые оценил опасность физических нагрузок для подростков и молодых людей. Основной находкой исследования Коррадо явилось то, что профессиональная спортивная деятельность ассоциировалась с повышением риска развития внезапной смерти от различных причин в 2,5 раза, а от сердечно-сосудистых патологий – в 2,8 раза. Частые случаи «отрицательной смерти» среди молодых спортсменов можно объяснить не только явными физическими перегрузками, но и применением фармакологических средств, увеличивающих физическую выносливость (допинг).

Между тем первопричиной ВС, которая настигает спортсменов во время тренировки или сразу после нее, кроме гипертрофической кардиомиопатии, являются: дисплазия правого желудочка сердца, клапанная болезнь сердца, аортальный стеноз, синдром Марфана, аномалии коронарных артерий, миокардит, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Мало того, в 90% случаев внезапной смерти, приходящихся на спортсменов старше 35 лет, причиной ВСС становится ишемическая болезнь сердца. А вот у молодых людей внезапная смерть может возникнуть и во время сна. Дело в том, что в этот период происходит снижение частоты сердечных сокращений до 55-60 ударов в минуту. У тренированных спортсменов эта частота еще ниже.