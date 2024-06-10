Дешево и сердито: сколько Т-34 можно было построить за цену одного «Тигра»

Изучение танковых школ СССР и Германии продолжалось многие десятилетия после окончания войны – чья техника была лучше, маневреннее, эффективнее?

Непобедимый «Тигр»

Сравнивая вооружение двух противоборствующих держав, в первую очередь рассматривают наиболее именитые танки – тяжелый «Тигр» и средний Т-34. Несмотря на то, что они принадлежат к разным категориям, их сопоставляют по маневренности и надежности в боевых условиях. Немецкая разработка принадлежит фирме «Хеншель», имевшей опыт в конструировании тяжелой техники.

Предложенная командованию вермахта машина обладала:

• установленной в шахматном порядке подвеской для усиления стабилизации орудия;

• небольшим весом для лучшей проходимости;

• стандартной компоновкой для налаживания эффективного выпуска танков.

Башня «Тигра» изготавливалась из двух бронированных катаных листов, а корма и борта выполнялись из гнутого 80-миллиметрового катаного листа. А вот наклона брони конструкторы не предусмотрели, сместив внимание на толщину листов и состав, — пишет Барятинский М. в работе «Тигры» в бою». Содержащая никель и молибден, броня обеспечивала антикоррозийную защиту, а покрытие из циммерита использовалось для нейтрализации советских магнитных мин.

Дешево и сердито

Советские конструкторы получили задачу создать принципиально новый танк. Т-34 получился вдвое легче немецкой машины, хотя его броня была выполнена из катаной гомогенной стали высокой твёрдости. Хотя такая броня и была однородной, она имела свойство отслаиваться, что несло экипажу угрозу жизни при прямом попадании.

Первая версия башни предполагала ее установку в передней части машины и отличалась законченной формой. Затем она получила увеличенный объем и некоторое смещение назад. Такие модели выпускались в короткий период с июня по август 1940 г.

Мариупольские модели стали тяжелее за счет литых башен, с которых убрали скос у верхней крышки кормовой ниши и смотровой прибор. При этом 76 мм пушкой Ф-34 оснащались обе модели.

Приличной скорости удалось добиться благодаря наклонной броне, что уменьшило не только толщину листа, но и объем внутреннего пространства для экипажа, — уточняет автор проекта «Я помню» А. Драбкин в книге «Я дрался на Т-34». Такая машина была не очень высокой, поэтому могла успешно прятаться на пересечённой местности.

Дорого, богато, но эффективно ли?

Когда немецкая промышленность переориентировалась с выпуска легких танков на тяжелые, в ход шли колоссальные ресурсы. Мощный и тяжелый «Тигр», помимо прекрасных боевых характеристик, предоставлял своему экипажу еще и комфорт. Если стоимость советского танка составляла 190 тысяч рублей, то немецкий обходился в 800 тысяч рейхсмарок или 8 миллионов рублей по курсу того времени. То есть на те средства, в которые обходился один «Тигр», советские инженеры могли выпустить 42 новые машины Т-34. Столь низкая цена Т-34 достигалась благодаря конвейерному производству и работе эвакуированных на Урал заводов. Хотя часть деталей и узлов подгонялись наспех и не соответствовали требованиям, к выпуску наиболее важных компонентов всегда подходили ответственно.

Важную роль сыграл акцент на маневренности за счет уменьшения брони, что также позволило удешевить конструкцию. В это время на «Тигр» устанавливали самый качественный рулевой усилитель, позволявший, как пишет Маркус Пёльман в диссертации «Танки и механизация войны», управлять машиной фактически одним пальцем. Сложной была и ходовая часть, где 24 опорных катка положили в 4 ряда в шахматном порядке. В моторном отсеке танка стояли мощные бензиновые двигатели Maybach на 650, а затем на 700 лошадиных сил. Повышала цену «Тигра» и толстая броня без наклона, но дающая возможность уходить под воду.

Т-34 приводился в действие дизельным двигателем, обладавшим большим ресурсом при меньшей пожароопасности. Помимо надежности, дизель почти не производил помех для радиоэлектроники и работал практически на любых видах топлива.

Таким образом, за военные годы Германией было выпущено всего 1,4 тысячи «Тигров», тогда как Советский Союз сумел обеспечить армию 25 тысячами танков Т-34.