Как холодные межзвездные облака изменили климат Земли

Международная команда астрофизиков смоделировала события, которые могли привести к резкому изменению климата на Земле. В результате она пришла к выводу о том, что два миллиона лет назад наша планета подверглась суровому воздействию холодных межзвездных облаков.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Авторы статьи отмечают, что около двух миллионов лет назад Земля была совсем не такой, какой мы ее знаем.

И с тех пор она несколько раз переживала ледниковые периоды, по окончании которых значительно менялся видовой состав. Ученые давно предполагают, что ледниковые периоды возникают по определенному циклу и ряду причин, среди которых чаще всего называют изменение наклона и скорости вращения планеты, тектонику плит, извержения вулканов и изменения уровня концентрации углекислого газа в атмосфере.

Однако в новом исследовании в качестве одной из таких причин авторы рассмотрели события, к которым Земля не имела прямого отношения. Так, команда Мерав Офер, профессора астрономии Бостонского университета, представила доказательства того, что около двух миллионов лет назад наша Солнечная система столкнулась с гигантским межзвездным облаком.

Моделирование показало, что облако могло быть крайне плотным, способным затормозить распространение солнечного ветра в космическом пространстве. Это означает, что и до Земли солнечной радиации могло поступать меньше обычного.

Известно, что Солнечная система окружена плазменным щитом, исходящим от Солнца. Он состоит из постоянного потока заряженных частиц, называемого солнечным ветром. Этот ветер простирается далеко за пределы Плутона и окутывает планеты своего рода "гигантским пузырем".

Щит спасает нас от радиации и галактических лучей, которые способны изменить ДНК. Но в новом исследовании утверждается, что около двух миллионов лет назад на короткое время Земля и другие планеты Солнечной системы оказались вне такой защиты.

"Наша статья является первой, которая количественно показывает, что произошло столкновение Солнца с чем-то за пределами Солнечной системы, которое могло повлиять на климат Земли, - говорит Офер. - Наша статья показывает, что звезды не только движутся, но и сталкиваются с радикальными изменениями".

Сложные компьютерные модели помогли понять, где именно располагалось Солнце два миллиона лет назад, какой тогда была гелиосфера и Солнечная система. Оказалось, что по соседству с Солнечной системой располагалась цепочка огромных, плотных и очень холодных облаков, состоящих в основном из атомов водорода.

Моделирование показало, что одно из облаков могло столкнуться с гелиосферой. Если это действительно произошло, то Земля была полностью подвергнута воздействию межзвездной среды, где газ и пыль смешивались с остатками атомных элементов взорвавшихся звезд, включая железо и плутоний.

В пользу этой теории говорит тот факт, что ранее на нашей планете неоднократно, особенно на дне океанов, находили изотопы железа и плутония, которые, согласно нашим представлением, попасть на Землю не могли. Их возраст, что интересно, совпадает с температурными рекордами, указывающими на самый мощный период охлаждения.