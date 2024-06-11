Археологи показали идеальную каменную маску возрастом 9000 лет

Музей Израиля в Иерусалиме впервые продемонстрировал широкой публике редкую каменную маску периода неолита. Ее возраст составляет около 9000 лет, а сама маска отличается практически идеальной формой.

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Как сообщает Heritage Daily, уникальный артефакт был изъят у нелегальных торговцев сотрудниками Управления древностей Израиля (IAA). Изъятый предмет был передан в отдел археологии гражданской администрации Иудеи и Самарии для дальнейшего изучения.

Предварительный анализ показал, что маска была изготовлена около 9000 лет назад из желто-розового известняка. Ее дизайн "имеет идеальные и симметричные черты лица, скулы ровной формы, впечатляющий нос и рот, демонстрирующий зубы".

До сих пор было известно 16 каменных масок периода неолита, многие из них были обнаружены в пустыни Иегуда, на южном склоне горы Хеврон. Маски были изготовлены в одном стиле. Вероятно, их производство было поставлено на поток, а изготавливала артефакты одна и та же культурная группа, не знавшая керамики.

По мнению экспертов, маски могли быть частью ритуала поклонения предкам. "Эти каменные маски чем-то похожи на человеческие лица, поэтому их часто связывают с этим культом поклонения", - говорит Ронит Лупо из IAA.

О том, что у культуры докерамического неолита имелся такой культ, говорят и другие находки. Так, на древних стоянках археологи находили человеческие черепа, покрытые слоем раствора. Иногда черепа были захоронены под полами древних домов.

"Обнаружение маски подтверждает наше предположение о том, что южная часть горы Хеврон была центром производства каменных масок и, по-видимому, также была центром религиозной деятельности в докерамический период неолита", - говорит Лупо, добавив, что данная культура исчезла во время последнего краткосрочного ледникового периода, длившегося около двух столетий и закончившегося примерно 8200 лет назад.