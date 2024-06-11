На берегу Баренцева моря нашли выложенное обувью послание из одного слова

На берегу Баренцева моря у Териберки в Мурманской области туристы обнаружили послание, состоящее из одного слова «Питер». Об этом сообщается в сообществе «Териберка» в Telegram.

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Как рассказала подписчица группы Елена, это слово было выложено из десятков пар обуви.

«На пути к Концу всех дорог сегодня повстречали вот такую надпись, сделанную из обуви. Очень много вопросов: откуда, зачем?» — написала россиянка.



Также россиянка сообщила, что вместе с попутчиками придумала шуточную версию происхождения послания.

«Между собой пошутили, что это обувь съеденных медведем туристов», — написала Елена.



Ранее сообщалось, что россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов — один из элементов «бутерброда» располагался в Териберке.