Запах космоса: чем на самом деле он пахнет

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Вселенная необъятна и бесконечна в своих тайнах, которые, видимо не дано разгадать человеку. Но кое-что о космическом пространстве все же известно.

Например, все астронавты, которые побывали на земной орбите, смогли уловить запах бесконечности, правда, варианты у них оказались удивительными.

Сварка и озон

Оказывается, открытый космос пахнет так, словно рядом работает электросварщик. Так объяснил Олег Германович Артемьев, российский космонавт-испытатель, который совершил два космических полета: один на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в 2014 году к Международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в 2018.

Похожим образом описал аромат космоса в момент пристыковки транспортного корабля к МКС и Сергей Николаевич Рязанский — российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации и первый в мире ученый — командир космического экипажа. Побывав на Международной космической станции в 2017 году, он дословно сказал следующее: «…Космос пахнет сваркой. Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идет. Вот этим пахнет открытый космос…»

Как объяснили астронавты Австралийской академии наук, запахи, с которыми они столкнулись, словно: «…дым от сварки…, горящий металл и отчетливый запах озона…»

Поэтому австралийские исследователи космического пространства подозревают, что аромат электросварки на околоземной орбите вероятно связан с химической реакцией, которая происходит внутри самого корабля во время повторного повышения давления. А вот запах озона – скорее всего появляется тогда, когда атомарный кислород присоединяется к скафандру космонавта и попадает на корабль или станцию. И когда в жилое космическое пространство повторно нагнетается давление, эти отдельные атомы сталкиваются с кислородом и превращаются в озон, который и становится источником соответствующего аромата.

Ничего и запах грибного супа

Между тем многие другие космонавты уверены, что Вселенная просто не может иметь никаких запахов. Так считает летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, Михаил Борисович Корниенко. Побывав на околоземной орбите в 2015 году, он предположил, что поскольку космонавты всегда находятся в скафандрах и шлемах, то они физически не могут понюхать реальные ветры Вселенной.

Канадский летчик-испытатель и астронавт Крис Остин Хэдфилд, первый канадец, совершивший выход в открытый космос, и единственный гражданин этой страны, побывавший на станции «Мир», подозревает, что «космический вакуум высасывает химические вещества из стенок космического корабля», создавая запах гари и другие возможные варианты ароматов.

О каких-то бытовых запахах космической станции, скорее всего и говорил американский астронавт НАСА, полковник ВВС США, Рэндольф Джеймс Брезник.

Он был специалистом полета на многоразовом транспортном космическом корабле НАСА «Атлантис шаттл» в 2009 году и бортинженером экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа Международной космической станции в 2017 году. Тогда он сказал, что:

«…После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, — это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом…»



Возможно, что ароматы Вселенной – это те запахи, которые приходят в нее вместе с человеком, ведь он пытается осознать ее суть и привести пока еще неизведанные свойства к собственному пониманию мира. И что-то удивительное исследователям космоса, вероятно, еще откроется, причем в самое ближайшее время.