История девушки, выросшей в Дагестане, но решившей переехать в Таиланд

Детство Луизы Леоновой прошло в Дагестане. Вспоминает она об этом без удовольствия. Строгие правила и жесткое общественное порицание даже за нестандартную одежду потрепали девушке немало нервов. Она всегда знала — дома не останется. Уехала сначала в Москву, а потом отправилась путешествовать по миру, чтобы в итоге остановиться на тайском Пхукете. Каково начинать новую жизнь в одиночку, сколько стоит жизнь в Таиланде и почему за границей проще вспомнить, что такое дружба, — об этом и многом другом Луиза рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

© Мослента

О детстве в Дагестане, слухах и побоях

Я родилась и выросла в Дагестане, но всегда знала, что мне там не место. На моей родине все очень похожи друга на друга, все живут по шаблону, одинаково мыслят и даже выглядят похоже. Я же отличалась с самого детства. У меня был совершенно иной взгляд на мир. Я хотела быть яркой и свободной.

Когда у меня появился интернет, я начала сидеть на форумах, читать истории разных людей со всей страны, переписываться с ними в «Одноклассниках». Так я поняла, что жизнь бывает другой. И есть люди похожие уже на меня. Просто они живут далеко. Тогда же я поняла, что в Дагестане я не останусь. Там мне было неудобно, некомфортно. И дискомфорт этот создавался обществом.

Еще будучи подростком, я начала экспериментировать с внешним видом. В какой-то момент я причисляла себя к эмо, делала странные прически, носила необычные яркие вещи, ремни с заклепками и далее по списку. Все это сильно осуждалось родителями, родственниками, учителями. Я чувствовала глобальное неприятие.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Из осуждения начали рождаться слухи. А слухи в Дагестане, тем более для девочки, — это страшно. На моей родине очень ценят репутацию, ты во что бы то ни стало должен сохранять ее в общепринятых рамках. А про меня стали говорить ужасные вещи. Началось все с рассказов о том, как я якобы бегаю по заброшкам. Потом начали распускать грязные, пошлые слухи... Я безумно из-за этого переживала, но сделать ничего не могла.

Дома царила неприятная атмосфера, я постоянно чувствовала себя виноватой. Хотя все, что я делала, — необычно одевалась. За это меня однажды даже избили. Настолько сильно в Дагестане неприятие отличий.

О переезде в Москву и розовой шубе

Я окончила университет, собрала вещи и уехала в Москву. Впервые я приехала в этот город туристом в 2015-м году. Помню, как долго я копила на эту поездку. Приехав, я сильно удивилась уровню свободы, яркости жизни. В то время Москва по-настоящему цвела. Это были постоянные концерты, фестивали, парады. Все были счастливы! Тогда я поняла, что точно хочу жить здесь.

И я переехала. В первое время я присматривалась, адаптировалась. Когда почувствовала себя спокойнее, начала как-то самовыражаться, одеваться так, как мне всегда хотелось. Помню, как в 2021-м году купила себе огромную розовую шубу с сердечками и с гордостью ходила в ней по своим Печатникам. Счастливое было время.

О переезде в Таиланд, расставании и новой жизни

Я прожила в Москве несколько лет, у меня завязались отношения с молодым человеком. Вместе мы решили уехать путешествовать. Сначала отправились в Малайзию, потом — в Таиланд. Там нам понравилось настолько, что мы решили остаться насовсем.

Проведя какое-то время на Пхукете, я решила ненадолго вернуться в Москву, чтобы забрать кота, раздать вещи и расторгнуть договор аренды квартиры. Молодой человек остался на Пхукете. Я, счастливая, в предвкушении новой жизни прилетаю обратно и узнаю, что молодого человека у меня больше нет. Он со мной расстался. Обидно, больно... Но я продолжаю жить дальше и строить свою новую жизнь в новой стране одна.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Хорошо помню свой первый день в Таиланде. Мы с другом тогда приехали из Малайзии, которая нам ужасно наскучила. Таиланд очень похож на Малайзию, но гораздо веселее. Нам здесь сразу понравилось.

Первое, на что я обратила внимание, — тайский аэропорт. Он просто гигантский! Второе — количество иностранцев. Оно сильно превышает количество местных жителей.

О местных жителях, насекомых и отсутствии ПДД

Прожив здесь несколько месяцев, я могу сказать, что тайцы — невероятно добрые люди. Они очень открытые, дружелюбные и постоянно улыбаются. Я долго думала, что это лицемерие, и они заискивают перед туристами. На самом деле нет. Просто местные — очень счастливые люди. Им хорошо здесь, и они рады этим делиться.

После Москвы мне было непросто привыкнуть к размеренному образу жизни. У меня уже в крови была суматоха, спешка и нон-стоп погоня за продуктивностью. Я старалась рано просыпаться, придумывала себе кучу дел, назначала встречи... Совсем недавно меня отпустило. Я познала искусство замедления.

После Москвы мне было непросто привыкнуть к размеренному образу жизни. У меня уже в крови была суматоха, спешка и нон-стоп погоня за продуктивностью. Я старалась рано просыпаться, придумывала себе кучу дел, назначала встречи... Совсем недавно меня отпустило. Я познала искусство замедления



Как и у всего в этом мире, у жизни в Таиланде есть свои минусы. Например, насекомые. Недавно мы с подругой на территории нашего дома обнаружили двух огромных сколопендр. С криками выбрасывали их за забор. Таких чудовищ обычно в террариуме показывают, а тут они у тебя под ногами ползают. Ужас!

Вообще живности здесь много. Как-то мы ехали в магазин и еле успели притормозить перед выскочившим прямо на дорогу вараном. Где ты в Москве такое встретишь?

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

Еще в Таиланде очень своеобразный стиль вождения. У них тут какие-то очень условные правила дорожного движения. Со стороны этот хаос может испугать. Но при этом сами водители находятся в постоянной коммуникации друг с другом и примерно понимают кто, куда и зачем. Как будто они с помощью силы мысли общаются! Я за все время здесь не видела еще ни одной аварии.

По острову я перемещаюсь на байке. Поначалу было страшно, долго не получалось овладеть этим чудо-средством. Думала, что упаду, врежусь, застряну где-то. Но в итоге мы с моим железным конем очень подружились, даже на трассу сейчас спокойно выезжаю.

Об аренде жилья, ценах на продукты и бьюти-процедурах

Некоторые здесь боятся жилищного вопроса, думают, это сложно и дорого. Вовсе нет! Достойных вариантов много, а цены — как в Московской области, а то и ниже. Например, я сейчас снимаю целую виллу за 30 тысяч рублей в месяц. Классную квартиру можно найти за 15-20 тысяч рублей. Если в Подмосковье за такую цену вам предложат разве что убитый «бабушкин» вариант, то здесь все жилые помещения очень стильные и аккуратные. В этом плане в Таиланде жить на российскую зарплату вполне выгодно.

По моему опыту, чтобы комфортно жить на Пхукете, в месяц вам нужно тысяч 70-80. Рублей разумеется. Здесь реально дешево. Если вы едете отдыхать, конечно, денег нужно больше, так как вы потратитесь на развлечения и всякие модные места.

Поесть здесь можно тоже очень недорого и вкусно почти на каждом шагу. Например, за 200 бат (600 рублей) можно съесть классный сочный бургер с четырьмя котлетами. Стейк из лосося вам обойдется в 100 бат (300 рублей). Сказка? Сказка!

Мы с соседкой в основном готовим дома. Раз в неделю закупаем продукты на 3-4 тысячи бат (9-12 тысяч рублей). На мой взгляд, это приемлемо.

Что касается маникюра, стрижек, покраски волос — с этим есть некоторые сложности. Хорошие мастера — это всегда выходцы из СНГ. Сейчас они разъехались и вернуться только осенью, когда закончится жара. Пока я делаю себе маникюр сама, в домашних условиях.

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

© Фото: предоставлено героиней материала

О распорядке дня, русском комьюнити и внутренних изменениях

Мой обычный день на Пхукете начинается с утреннего смузи. Фрукты я покупаю всегда накануне. Потом — кофе и работа. Мой заработок — это ведение блога и обучение блогингу, также я занимаюсь СММ. Два-три часа ежедневно я провожу за компьютером. Потом просыпается моя подруга, и мы отправляемся купаться в бассейне и загорать. Ближе к вечеру — опять работа. В 7-8 вечера мы обычно встречаемся с друзьями, либо остаемся дома смотреть сериалы.

Друзей в Таиланде найти очень просто. В каждом городе есть свое комьюнити русских. Они создают чаты, общаются, приглашают друг друга в гости. Все очень открыты к общению и всегда готовы поддержать, помочь



Мне это очень помогло, когда я рассталась со своим молодым человеком и чувствовала себя одинокой. Здесь все ценят возможность пообщаться с кем-то, кто говорит на таком же языке и смотрел такие же мультики в детстве. В Москве у нас замыливается глаз, ценность общения пропадает. Мы начинаем в любых контактах искать выгоду. А здесь такого нет.

В Таиланде я каждый день знакомлюсь с собой, узнаю о себе что-то новое. Это прекрасно! Место, в котором мы живем, однозначно влияет на нас, даже в каком-то смысле перепрошивает. Я в Дагестане, я в Москве, и я на Пхукете — это три разные Луизы.