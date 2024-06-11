Какую последнюю волю Брежнева выполнил Андропов

В ноябре 1982 года, то есть всего за несколько дней до смерти Леонид Брежнев подписал указ, который воплотил в жизнь только следующий генсек Юрий Андропов. Эта последняя воля Брежнева вызывает у многих вопрос о том, были ли Леонид Ильич верующим человеком.

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Борьба с религией в СССР

Марксизм-ленинизм учил, что религия будет «отмирать» по мере приближения общества к социализму и коммунизму, что диктовало принципиальную враждебность государственной политики по отношению к религиозным объединениям. Но религия «отмирать» не спешила, поэтому советским руководителям приходилось периодически корректировать свои идеологические установки. Религиовед Сергей Иваненко считает, что Иосиф Сталин планировал искоренить религию в стране к концу 1930-х — началу 1940-х годов, но этому помешала Великая Отечественная война. Сталин был вынужден опираться на религиозные чувства граждан и на поддержку религиозных кругов.

При Никите Хрущеве борьба с религиозными убеждениями возобновилась с новой силой. Хрущев провозгласил, что к 1980 году в стране будет построен коммунизм, а религиозные предрассудки уйдут в прошлое. Коммунизм построить не удалось. Однако 1967 году уже Леонид Брежнева в докладе, посвященном 50-летию Октябрьской революции, впервые сказал о построении в стране развитого социализма. В социалистическом обществе определенное место отводилось и религии. В 1970-х журнал «Наука и религия» писал:

«При социализме нет различий в правах граждан в зависимости от их религиозных убеждений, ни одно вероисповедание не имеет преимуществ перед другим».



Последний указ Брежнева

Многие отмечают, что в период правления Леонида Брежнева гонения на Православную церковь несколько поутихли. Несмотря на то, что большинство историков считают, что потепления отношений между церковью и государством не произошло, один из последних указов, подписанных Брежневым, был направлен именно на это. Если верить историку Петру Паламарчуку, автору издания «Семь сороков: Кремль и монастыри», в ноябре 1982 года, незадолго до смерти, генсек подписал указ о передаче в Московскую патриархию Свято-Донского монастыря для устройства в нем официальной резиденции патриарха. Однако при жизни Леонида Ильича этот указ так и не был реализован.

Лишь в мае 1983 года, когда у руля уже находился Юрий Андропов, монастырь наконец был передан патриархии. Только это был не Донской, а Данилов монастырь, где прежде располагался детский следственный приемник-распределитель МВД. Андропов исполнил волеизъявление Брежнева, хоть и переиначив его. Дело в том, что к тому моменту здания Данилова монастыря серьезно обветшали, поэтому, возможно, властям было его не так жаль отдавать. Между тем, к 1988 году монастырь был восстановлен. Здесь была построена резиденция патриарха РПЦ, разместилась Синодальная библиотека и возобновлен мужской монастырь с 60 насельниками.

Генсек и Бог

После того, как Данилов монастырь стал настоящим религиозным центром в стране, в народе заговорили о том, был ли сам Леонид Брежнев верующим человеком. Как рассказывала племянница Брежнева, Любовь Яковлевна, Леонид Ильич «позволял себе съесть кусок пасхи, крашеное яйцо и поднять рюмочку по поводу церковного праздника». Кроме того, в годовщину смерти своих родителей генсек не единожды просил брата, отца Любови Яковлевны, поставить в церкви свечи за упокой.

Однако та же племянница, как утверждает Александр Островский, автор книги «Кто поставил Горбачева?», заверяла, что назвать Брежнева верующим все же нельзя. Во многом соблюдение Брежневым некоторых религиозных обрядов было обусловлено религиозностью его супруги. По словам дочери советского лидера, Виктория Петровна регулярно молилась, а жена американского дипломата Ревекка Мэтлок заметила, как Брежнева перекрестила гроб, в котором лежал ее покойный муж. В гроб Виктория Петровна тайком положила даже крестик и иконку.