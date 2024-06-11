Почему после смерти Вольфа Мессинга возбудили уголовное дело

После смерти известного гипнотизера и телепата действительно было возбуждено уголовное дело. Заявление в МУР подала ассистентка Вольфа Мессинга. Оказалось, что исчезла одна вещь, которую Мессинг считал своим талисманом.

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«Ты сюда больше не вернешься»

В последние годы жизни Вольфа Мессинга все чаще беспокоили усиливающиеся боли в ногах. Ноги гипнотизер травмировал еще во время Второй мировой войны, когда, убегая от немцев, выпрыгнул со второго этажа варшавской жандармерии.

Осенью 1974 года врачи решили сделать Мессингу операцию по замене подвздошных и бедренных артерий. Высоким профессионалом в этой области считался американский хирург Майкл Дебейки. Мессинг просил отправить его к Дебейки, гарантировал оплатить все расходы, но его просьба осталась без внимания. Поэтому операцию должен был провести советский врач, доктор Покровский.

Операция прошла успешно. Казалось, Вольф Мессинг пошел на поправку, но неожиданно у него развился отек легких, и отказали почки. В результате 8 ноября 1974 года Мессинг скончался. Впрочем, телепат предвидел свою скорую кончину. В своем дневнике он записал, что видел собственную могилу с памятником, на котором значилось: «1899-1974». Да и перед операцией Мессинг взглянул на свой портрет на стене и сказал: «Все, Вольф, ты сюда больше не вернешься». Незадолго до смерти в московском кинозале «Октябрь» состоялось последнее выступление артиста. В тот вечер Мессингу все удавалось, каждый номер был исполнен безукоризненно.

Магический талисман и его поиски

Есть свидетельства о том, что у Вольфа Мессинга был золотой перстень с бриллиантом в 3 карата. Он считал перстень своим талисманом, который помогал ему во время выступлений. Вот только после смерти Мессинга перстень загадочным образом исчез. Об этом, как пишет Федор Раззаков в своей книге «Жизнь замечательных времен. 1970-1974 гг. Время события, люди», сообщила в МУР ассистентка гипнотизера В. И. Ивановская. К слову, долгие годы Мессингу помогала его супруга, но она умерла еще в 1960 году. Ивановская сообщила следователям о пропаже перстня: якобы на покойном Мессинге талисмана не оказалось. Именно по этому поводу и было возбуждено уголовное дело, за которое взялся сыщик Владимир Горшков.

Сперва Горшков обратился к хирургу, оперировавшему Вольфа Мессинга, но тот уверял, что никаких драгоценностей у пациента не видел. Вскрыли квартиру артиста. Дорогая обстановка и множество ценных вещей были не тронуты. На мебели лежал толстый слой пыли, что говорило о том, что после того, как Мессинг покинул свое жилище, там никто не появлялся. Впрочем, стало известно, что телепат нанял пожилую женщину для уборки квартиры. С трудом, но ее удалось разыскать. Однако и она не смогла пролить свет на историю с перстнем. Подозрения с уборщицы также были сняты. В итоге все имущество Вольфа Мессинга отошло государству, а поиски кольца с бриллиантом ни к чему не привели.

Версии об исчезновении перстня

Многие поклонники Вольфа Мессинга верили в то, что его золотой перстень действительно обладал некой магической силой. Это обстоятельство увеличивало стоимость талисмана в разы. Один известный актер еще при жизни Мессинга предлагал ему за перстень баснословную по тем временам сумму — 600 тысяч рублей. По данным же Раззакова, украшение стоило не меньше 700 тысяч. Как бы то ни было, перстнем вполне мог завладеть почитатель таланта Мессинга. Тем более, что последние годы жизни гипнотизер провел фактически в одиночестве. Как уже было сказано выше, жена Мессинга скончалась на 14 лет раньше него, а детей у супругов не было. Именно поэтому и заявление о пропаже подала ассистентка артиста.

Еще одну версию исчезновения талисмана предлагают авторы издания «50 знаменитых загадок истории ХХ века» В. Скляренко, В. Сядро и И. Рудычева. По их мнению, Вольф Мессинг сам мог избавиться от перстня. Мессинг не хотел, чтобы кто-то развенчал еще одну из множества легенд, которые и по сей день окружают его личность. В пользу данного предположения говорит тот факт, что Мессинг, обладая даром предвидения, прекрасно знал, что после операции домой не вернется. Хотя сам Вольф Мессинг, скорее всего, не верил в силу кольца. Дело в том, что артист утверждал, что не обладает никаким даром, а лишь способностями, которые развились исключительно благодаря упорным тренировкам.

Источник: Почему после смерти Вольфа Мессинга возбудили уголовное дело - Русская семерка

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