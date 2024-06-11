Смертельный круиз: как погиб пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года, в 23 часа 20 минут, пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», отправившийся в круиз по Черному морю из порта Новороссийска, столкнулся в 4 км от берега с сухогрузом «Петр Васев». Судно затонуло всего за 10 минут, унеся жизни 423 человек из 1234 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Эта катастрофа стала самой масштабной за всю историю морского пассажирского флота СССР.

Пароход «Адмирал Нахимов» был спущен на воду 24 марта 1925 года в немецком городе Бремене и получил «при рождении» название «Берлин». До начала Второй мировой войны судно использовалось как пассажирский лайнер, но с началом военных действий был перепрофилирован в плавучий госпиталь.

© Пассажирский пароход «Берлин»

Пароход прошел почти всю войну, но 31 января 1945 года подорвался на мине в Балтийском море, на рейде города Свинемюнде. Судно смогло остаться на плаву, но вскоре попало на еще одну мину и, получив вторую пробоину, затонуло на глубине 13 метров. В 1947 году советские моряки смогли поднять пароход со дна, после чего его ремонтировали сначала в доках Кронштадта, а потом на верфях ГДР.

Полностью восстановили пароход только к 1957 году, после чего он, получив имя «Адмирал Нахимов», поступил в распоряжение Черноморского морского пароходства в качестве круизного парохода. Лайнер, сохранивший остатки былой немецкой роскоши, моряки называли «плавучим музеем», но были у него и серьезные недостатки.

© Пароход «Адмирал Нахимов» в порту Новороссийска

В первую очередь пароход имел большую осадку, поэтому не мог причаливать к берегу в большинстве черноморских портов. Из-за этого посадку и высадку пассажиров осуществляли на рейде, при помощи катеров. А еще у «Адмирала Нахимова» были серьезные проблемы с вентиляцией кают третьего класса, расположенных на самой нижней палубе. Этот недочет стал одной из косвенных причин гибели сотен людей.

31 августа 1986 года пароход весь день простоял в порту Новороссийска. Корпус парохода сильно нагрелся на солнце и пассажиры третьего класса открыли иллюминаторы своих кают, чтобы хоть как-то их проветрить. В 22.00 лайнер вышел в море. Навстречу ему следовал из Канады в Новороссийск сухогруз «Петр Васев» с полными трюмами зерна.

Капитаны двух судов отлично знали, что их курс пересекается и видели друг друга, но череда случайностей и грубые нарушения правил, допущенные капитаном «Петра Васева» Виктором Ткаченко и капитаном «Адмирала Нахимова» Вадимом Марковым, привели к столкновению двух морских гигантов.

В 23 часа 12 минут «Петр Васев» протаранил «Адмирала Нахимова», проделав в борту пассажирского парохода огромную пробоину. Несмотря на повреждение, у «Адмирала Нахимова» была возможность остаться какое-то время на плаву, но когда судно дало крен, вода хлынула через открытые иллюминаторы в нижние каюты 3 класса, ускорив гибель судна. Пароход затонул всего за 10 минут.

© Носовая часть сухогруза «Петр Васев», поврежденная при столкновении

Первая помощь в виде лоцманского катера ЛК-90 подоспела уже в 23.35. Команда маленького катера приняла на борт 118 человек, рискуя перевернуть судно. Сразу же после крушения из Новороссийска вышли на помощь потерпевшим кораблекрушение и другие суда. Всего в операции участвовали 118 различных плавсредств. Спасателям мешала высокая волна, достигавшая 2 метров и темнота.

В результате кораблекрушения погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. Много дней водолазы извлекали из помещений затонувшего парохода тела погибших, но несмотря на их усилия, 65 человек навсегда остались в море. Даже лежа на дне, пароход продолжал отнимать жизни. 10 сентября 1986 года при подъеме тел погибших в затопленных каютах погиб военный водолаз Юрий Полищук, а 19 сентября оказался под завалом и не выплыл его сослуживец Сергей Шардаков.

© Пароход «Адмирал Нахимов» на дне моря

Суд над капитанами Ткаченко и Марковым состоялся в марте 1987 года в Одессе, в доме культуры железнодорожников. Оба были признаны виновными по статье 85 УК РСФСР и приговорены к 15 годам тюрьмы. В ноябре 1992 года оба капитана были досрочно освобождены из мест лишения свободы.

Капитан Виктор Ткаченко эмигрировал в Израиль, где стал работать по специальности. В сентябре 2003 года яхта под его командованием потерпела крушение у берегов острова Ньюфаундленд в северной Атлантике и все, кто был на борту, погибли. Капитан Вадим Марков после освобождения остался в Одессе и работал в Черноморском пароходстве капитаном-наставником на пассажирских судах. Он умер от онкологического заболевания в 2007 году.

В память об ужасной трагедии на мысе Дооб Цемесской бухты, недалеко от маяка, был возведен монумент. В памятник вмонтированы часы, поднятые с «Адмирала Нахимова» водолазами, стрелки которых навсегда зафиксировали момент трагедии.