Первые ракеты «воздух-воздух», равно как и все другие типы управляемых ракет, впервые были созданы в Германии. Ещё в 1943 году фирма «Хеншель» приступила к разработке ракеты Hs-298. Пуск ракет производился с задней полусферы самолёта с дистанции около 2 км. Управление производилось по радио. Лётчик-истребитель осуществлял телеуправление по методу оптического накрытия.

Лётные испытания начались в декабре 1944 года. Пуски велись с истребителя Ju-88. Hs-298 была принята на вооружение и должна была устанавливаться ночных истребителях Ju-88 и Do-217.

В том же 1943 году фирма «Руршаль» начала разработку ракеты «воздух-воздух» Х-4. Управление ракеты велось с истребителя по проводам. Дальность пуска составляла около 2 км, длина провода допускала стрельбу до 7 км. Ракета снабжалась акустическим дистанционным взрывателем с подрывом на дистанции около 7 км до цели.

Пуски ракет начались 11 августа 1944 года.

Однако наступление Красной Армии сорвало начало боевого использования Hs-278 и Х-4. Обе ракеты были изучены в СССР и западными союзниками. Так, во Франции на основе Х-4 создали ракету АА-10 и даже запустили её в серийное производство.

В 1950-х годах в СССР разработали несколько типов ракет «воздух-воздух». Но все они наводились на цель с самолёта-носителя. Попытки создания головки самонаведения успехом не увенчались.

В 1950 году ВМФ США начали разрабатывать 5-дюймовую авиационную ракету AIM-9 «Сайдуиндер» («Гремучая змея») с инфракрасной головкой самонаведения. В мае 1956 года первый вариант ракеты был принят на вооружение.

В 1955 году режим Чан Кайши заключил с США пакт о взаимной обороне, и вскоре на Тайвань прибыли новейшие американские истребители «Сейбр» F-86Н. В 1958 году на остров прибыли сверхзвуковые истребители F-100D «Супер Сейбр», а на вооружение F-86H поступили ракеты «Сайдуиндер» AIM-9C.

24 сентября 1958 года в бою с китайскими истребителями МиГ-17 над Тайваньским проливом американский истребитель F-86K впервые в мировой истории применил управляемые ракеты «воздух-воздух» AIM-9C с инфракрасной головкой самонаведения. В итоге один МиГ-17 был сбит, а второй получил попадание в фюзеляж. Причём боевая часть не взорвалась. Поэтому лётчику удалось сесть на аэродроме с застрявшbм в самолёте «Сайдуиндером».

Кроме того, китайцы привлекли несколько тысяч солдат к поиску обломков промахнувшихся «Сайдуайндеров» и сумели собрать три почти полных комплекта. Дело в том, что на американских ракетах AIM-9C после промаха часто не срабатывали самоликвидаторы, и изделие просто падало на землю.

Для изучения американских ракет AIM-9C, согласно решению Президиума ЦК КПСС от 13 ноября 1958 года, в Китай была направлена группа из трёх десятков советских специалистов во главе с главным конструктором завода № 134 И.И. Тороповым.

© Ракеты «Сайдуайндер» первых модификаций AIM-9B, AIM-9D, AIM-9C (сверху вниз), начало 1970-х

Советское правительство попросило передать эти ракеты СССР. Китайцы заупрямились, и лишь после приостановки передачи КНР документации на баллистическую ракету Р-12 ракеты «Сайдуиндеры» отправились в Москву, где их старательно изучили в ОКБ-134 и НИИ-2. Выяснилось, что ряд «изюминок», включая пороховой аккумулятор давления, был китайцами «утерян».

Постановлением Совета министров СССР № 1313−631 от 28 ноября 1958 года было решено скопировать «Сайдуайндер» под индексом К-13. Саму ракету К-13 делали в ОКБ-134 под руководством И.И. Торопова. А инфракрасные головки самонаведения на конкурсной основе: ИГС-59 в НИИ-10 (сейчас НПО «Альтаир») и ТГС-13К в НИИ-569 (сейчас ЦКБ «Геофизика»). Конкурс выиграло НИИ-569.

© «Атолл» – так НАТО называло советскую К-13, копию американской ракеты класса «воздух-воздух» с тепловым наведением «Сайдвиндер»

Копировать американскую ракету было крайне трудно — совсем иной уровень техники. Ряд конструкторов, оперируя неточными китайскими сведениями, доказывали, что «Сайдуайндеры» неэффективно показали себя в воздушных боях над Тайваньским проливом.

В чем-то это было верно, но пока «Сайдуайндер» был единственной в мире ракетой, годной для манёвренных поединков между реактивными истребителями.

Первый управляемый пуск К-13 с МиГ-19 производился по парашютной мишени 21 октября 1959 года. В декабре того же года в ходе боевых пусков с МиГ-19 и МиГ-21 были сбиты две из трёх мишеней (МиГ-19). Все пуски проводились с ракурса 0/4 — строго с хвоста цели, на высотах от 11,8 до 13 км с дистанции от 1,7 до 2,6 км.

В 1961 году началось серийное производство К-13, а в 1962 году эта ракета под индексом Р-3С с ТГС-13К была принята на вооружение истребителей МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ.

В соответствии с советско-китайским соглашением от 30 марта 1961 года по постановлению Совета министров СССР от 30 мая 1961 года № 513−214 документация по К-13 и натурные образцы этой ракеты были переданы в Китай.

Ракета была освоена в серийном производстве под обозначением PL-2, а в дальнейшем неоднократно модернизировалась китайскими конструкторами.

Так, на базе PL-2 была создана ракета «Пили-5» (PL-5), намного превышающая возможности американской модернизированной ракеты AIM-9L. У китайской ракеты допустимая перегрузка — в 40 g, а у американской новейшей ракеты — в 35 g.

Ракетами PL-2 и PL-5 были вооружены истребители J-6 (модернизация МиГ-19), J-7 (модернизация МиГ-21Ф-13), J-8 (модернизация советского опытного истребителя-перехватчика Е-152А), а также штурмовики Q-5 (глубокая модернизация МиГ-19).

Как видим, китайцы поймали «Гремучую змею», русские её приручили и вернули китайцам — дрессировать и обучать новым штукам.