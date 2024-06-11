«Благоухающий сад»: как появилась арабская Камасутра

О существовании индийского трактата о любви «Камасутра» знают все. Но почти никто не слышал об арабской книге «Благоухающий сад», которую считают достойной альтернативой. Само существование этого труда вызывает удивление, ведь известно, насколько целомудренна исламская культура. Тем не менее этот трактат существует и это изысканное напутствие в мир плотских утех и наслаждений.

Сэр Джордж и его работа

Удивительно, но и индийскую «Камасутру» и арабский трактат «Благоухающий сад» переводил один и тот же человек — сэр Ричард Бертон. Этот британский путешественник, ученый, писатель и переводчик оставил после себя солидное наследие, безусловными жемчужинами которого можно считать два древних труда о любви.

© Ричард Бертон

Автором «Благоухающего сада» считают тунисского шейха Нафзави. Судя по содержанию трактата, этот человек владел недюжинными знаниями об интимной сфере. В главах своей книги шейх описывает не только позы для совокупления и варианты прелюдий. Он рассказывает об эрогенных зонах, увеличении гениталий и даже дает наставления в области флирта и соблазнения.

© Шейх Нафзави

Об авторе арабского трактата о любви известно совсем немного. Шейх Нафзави был родом из берберского племени и жил в 15 столетии в Тунисе. Он был очень образованным для своего времени человеком и искусным лекарем. Судя по изящному слогу, был у шейха и писательский талант. Арабская «Камасутра» появилась на свет не по прихоти Нафзави. Трактат ему заказал правитель Туниса Абу Фарис Абд аль-Азиза аль-Мутаваккиль.

Была ли тайная глава?

Бертон подошел к переводу арабской книги очень серьезно. Он постарался максимально точно передать все мысли и наставления шейха. Несмотря на это, известный всем вариант перевода многие считают неполным. Есть мнение, что в оригинале была глава об однополой любви. Вроде переводчик даже планировал внести ее во второе издание книги, получившее название «Сад ароматный». Но по легенде он не успел это сделать, так как скоропостижно скончался.

Все материалы по «Благоуханному саду» оказались у жены Бертона. Женщина почему-то сожгла оригинальные тексты арабской книги. Заодно в камине исчезли и недостающие главы о мужской любви. Правда, это всего лишь неподтвержденная история, рассказанная одним из друзей семьи Бертона. Так или иначе, но вокруг трактата существует ореол тайны, который лишь усиливает к нему интерес.

Эротика в мусульманской литературе

Так как в исламской культуре тема плотских утех почти табуирована, многие относятся к «Благоухающему саду» скептически. Одни считают трактат подделкой, а другие склонны думать, что это единственная подобная книга, ставшая странным отклонением от принятых в исламском мире норм. Но это не так и доказательством могут служить другие труды об интимной жизни на арабском языке. Оказывается, их не так уж и мало.

В Средние века к теме секса в мусульманском мире относились иначе, чем сейчас. Можно сказать, что он был более продвинут в этом отношении, чем Европа с ее единственными запрещенными «Позами Аретино». Книги с описаниями любовных утех высоко ценились мусульманами и считались даром Всевышнего. Академик С. Ирвинг в одной из своих статей пишет об этом вот что:

«Такие трактаты не считались у мусульман чем-то запретным. Эти пособия одобрялись религиозными организациями. А те рекомендации, которые в них описываются, расценивались в качестве подарка небес человечеству».



Стоит уточнить, что «Благоухающий сад» лишь одна из многих арабских книг об искусстве любви. Даже оригинал сказок «Тысяча и одной ночи», которые мы знаем в невинном переводе, наполнен откровенными сценами и пикантными подробностями. А ведь есть еще записки аббасидского ученого Аль Джахиза, наставляющего неопытные молодые пары. Также можно упомянуть «Энциклопедию удовольствий» Аль Катиба, написанную в 10 веке.