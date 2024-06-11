Уволен за «серебро»: тренеру сборной не простили поражение в финале Евро

Сейчас в такое сложно поверить, но серебряные медали сборной СССР по итогам чемпионата Европы 1964 года расценивались в верхах как провал. Всему виной была заданная четырьмя годами раньше победная планка. Однако дело было не столько в самом втором месте, а ещё и в сопернике, которому уступила главный трофей советская команда.

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В 1960 году в Кубке Европы приняло участие в общей сложности 17 команд. Желание устроителей турнира увеличить количество участников в следующем турнире было естественным. Однако наряду с желающими побороться за новый европейский трофей выросло также и количество отказников. Будем честны, на тот момент статус континентального футбольного форума ещё не имел такого престижа и значения, как в наши дни.

Сборные Финляндии, Шотландии и Западной Германии в самый последний момент отказались от участия в отборочных матчах. А после жеребьёвки из предварительного состава участников выпала и сборная Греции, у которой в те годы был военный конфликт с Албанией. В итоге СССР, Люксембург и Австрия без борьбы оказались сразу в ⅛ финала. Система розыгрыша второго чемпионата Европы не отличалась от дебютной. До финального турнира соперники два раза играли друг с другом дома и в гостях, а главные матчи — полуфинал и финал проходили на стадионах страны-хозяйки.

Советская сборная под руководством Константина Бескова начала свой турнирный путь с ⅛ финала, где нашим противостояли двукратные чемпионы миры итальянцы. Первая игра состоялась в «Лужниках» на глазах у 100 тысяч зрителей. Ещё бы! В составе грозного соперника на поле вышли настоящие звёзды европейского футбола — Трапаттони, Факкетти и Ривера. Но отечественная сборная будто и не заметила соперника. Голы Виктора Понедельника и Игоря Численко принесли победу СССР. В ответном матче советская команда сыграла с итальянцами вничью — 1:1. Фактором, который уберёг отечественную команду от проблем, стал легендарный вратарь Лев Яшин.

Яшин — это дьявол! Ему невозможно забить, — удивлялся после матча игрок соперника Анджело Доменгини.

В четвертьфинале нам выпало играть с не менее серьёзным соперником — сборной Швецией. Напомним, что скандинавы были финалистами домашнего мирового первенства в 1958 году. Однако команда у тре крунур была уже возрастная и не такая могучая. Первый матч, который проходил в Стокгольме на стадионе «Росунда» (при скоплении 38 000 зрителей) советская команда, как и с случае с итальянцами, свела вничью — 1:1. В ответном игре в Москве и, вновь, при переполненных трибунах, СССР был заметно сильнее — 3:1.

Право принимать финальные матчи выпало Испании. Но вся проблема была в том, что в 1960 году к власти к этой стране пришёл диктатор Франсиско Франко. И не отпустил на первый чемпионат свою команду, дабы она не ехала в Советский Союз. Франко опасался поражения от идеологически противоположного по взглядам соперника. Но накануне европейского форума 1964 правительство Испании сделало всё, чтобы не ударить в грязь лицом. Организация была на вполне приличном уровне, а в политическом плане были даже послабления. Например, в страну разрешили вернуться этническим испанцам, которые ранее были вынуждены покинуть родину из-за преследований.

Решающие матчи турнира прошли на двух главных стадионах страны — «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу». В ½ финала сборной СССР противостояла сенсация чемпионата Европы — сборная Дании. Правда путь датчан в топ-4 был достаточно лёгким, ведь в соперниках у них были — Мальта, Албания и Люксембург. В Барселоне, на глазах у более 100 тысяч человек, подопечные Бескова камня на камне не оставили от оппонента — 3:0.

Мы вышли и неожиданно поняли, что нас поддерживают все зрители. В Барселоне стадион на 120 тысяч и все поддерживают нашу национальную команду. Кто бы мог подумать, что такое возможно при режиме Франко? Мы выиграли 3:0: забил я, Воронин и Иванов. Когда мы уходили со стадиона, образовалась толпа болельщиков, которая не давала автобусу проехать. Каждый просил автограф. Мы стояли целый час и раздавали автографы,— вспоминал Виктор Понедельник.



Финал с идеологическими противниками из Испании должен был стать настоящим украшением этого турнира. На тот момент в Европе и правда не было команд сильнее. Хозяева уже в начале матча открыли счёт. Однако через пару минут форвард нашей команды Галимзян Хусаинов выровнял положение. Но всю малину сборной СССР испортил Марселино, которому удался прекрасный удар по воротам Яшина. Шла 84-я минута, а это означало, что шансов на спасение у нашей команды нет.

По возвращении из Испании был уволен весь тренерский штаб советской команды. За Константином Бесковым, рассчитали и начальника сборной Андрея Старостина. Официальная позиция звучала следующим образом:

В связи с невыполнением поставленной перед сборной командой задачи и крупными ошибками, допущенными в организации подготовки сборной команды, освободить от работы со сборными командами страны старшего тренера сборных команд Бескова К. И.



А по неофициальной версии, улыбка на лице испанского лидера Франсиско Франко, ликующего после победы над СССР вывело из себя уже нашу власть. Фиаско от «франкистов» Бескову простить не смогли. Сборную тут же доверили Николаю Морозову.