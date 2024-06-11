«Парижский сбой»: как в столице Франции остановились все маятниковые часы

В мире иногда происходят явления, которые наука объяснить не в силах. Одно из них — это так называемый «Парижский сбой часов». В ночь с 29-го на 30-е декабря 1902 года в столице Франции одновременно остановились все маятниковые часы. При этом пружинные механизмы продолжили работу как ни в чем не бывало.

Часы с маятниковым механизмом имеют довольно громкий ход. Поэтому, когда в 1 час 05 минут ночи в домах парижан стало тихо, это заметили все, кто не спал, и даже некоторые уже уснувшие. В этот момент многие горожане, особенно преклонного возраста, почувствовали себя плохо. Они ощутили слабость, головокружение и тошноту.

Разумеется, необъяснимое явление вызвало бурную реакцию парижан. Сбой активно обсуждался везде начиная от кухонь и кафе, заканчивая университетами и правительством. О Парижском сбое написали почти все утренние газеты, а на следующий день статьи об аномалии появились даже в российской прессе.

Необъяснимой остановкой часов, конечно же, заинтересовались ученые. Появилось немало гипотез, правда ни одна из них не была правдоподобной. Все дело в том, что той ночью не было зафиксировано ни подземных толчков, ни даже погодных аномалий. По всем показателям это была самая обычная зимняя парижская ночь.

Споры в научных кругах продолжались долго, но к общему знаменателю светила физики, математики и философии так и не пришли. В сбое винили вспышку солнечной активности, магнитные аномалии и даже эксперименты Николы Теслы. Всем известно, что маятник работает согласно закону всемирного тяготения. Это значит, что нечто произошло в ту ночь именно с гравитацией.

Загадка на века

Самой правдоподобной версией посчитали появление каких-то колебаний, направление которых было противоположным движению маятников. Но, как мы уже говорили, приборы в научных и сейсмологических лабораториях не зафиксировали ничего необычного.

© Маятник Фуко

Расследование Парижского сбоя было продолжено в наши дни. В 1990-е годы ученые снова пересмотрели записи показаний приборов за 1902 год. Они нашли лишь один необычный факт. В момент сбоя знаменитый маятник Фуко, установленный в здании парижского Пантеона, тоже повел себя странно. Он прочертил необычную траекторию, а затем снова заработал как положено. Получается, что даже гигантский механизм ощутил на себе какое-то воздействие.

Увы, к пониманию ситуации ученый мир это не приблизило. Парижский сбой часов даже сейчас, спустя более 120 лет, остается для нас неразгаданной тайной. Физики утверждают, что только в одном случае загадка будет разгадана. Если вдруг сбой повторится, современная аппаратура почти наверняка сможет определить его природу.