На отдаленном астероиде Солнечной системы нашли сахар

Отдаленный астероид Солнечной системы оказался покрыт сахарами. Это открытие может помочь ученым лучше понять, как зародилась жизнь на Земле.

Астероид Аррокот расположен на расстоянии 6,4 млрд км от Солнца. Он вращается в поясе Койпера, далеко за орбитой Плутона. В 2019 году мимо него пролетел космический аппарат «Новые горизонты», и Аррокот стал самым отдаленным объектом Солнечной системы, посещенным земным зондом.

Аррокот состоит из двух частей, напоминая снеговик, и отличается красноватым оттенком поверхности. По словам ученых, он представляет собой «планетезималь» – реликт ранней Солнечной системы, оставшийся после образования планет.

Исследования показали, что его поверхность покрыта слоем метанола и органических соединений. Ученые из Университета Лазурного берега во Франции предположили, что под воздействием космических лучей метанол превращается в глюкозу и рибозу – сахара, которые являются основными «строительными блоками» РНК.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые охладили образцы замороженного метанола до минус 233 градусов Цельсия и смоделировали влияние галактических лучей в течение 1,8 миллиарда лет. Результаты показали, что в результате образуется сложный набор биологически значимых сахаров.

Ученые подчеркнули, что расположенный вдали от Солнца Аррокот является слишком холодным, чтобы поддерживать жизнь. Но открытие показывает – важные для формирования РНК сахара могли попасть на Землю вместе с другими подобными астероидами или кометами, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее в Солнечной системе нашли «новорожденный» астероид. Ему около 2-3 миллионов лет.