NatMicrobio: водоросли Pelagophyceae выделяют газ, отражающий энергию Солнца

Международная группа ученых из Китая и Великобритании установила, что чрезвычайно распространенный тип океанских водорослей играет важную роль в охлаждении климата Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio). Речь идет о водорослях Pelagophyceae, производящих соединение под названием диметилсульфониопропионат (ДМСП). ДМСП помогает морским микроорганизмам выживать, защищая их от перепадов солености, холода, высокого давления и окислительного стресса. Кроме того, это соединение отвечает за характерный запах моря — он исходит от газа диметилсульфида (ДМС), который образуется из ДМСП. Когда ДМС выбрасывается в атмосферу, продукты окисления ДМС помогают формировать облака, которые отражают солнечный свет от Земли, эффективно охлаждая планету. По словам исследователей, нужно продолжать изучать водоросли Pelagophyceae в их естественной среде обитания, чтобы лучше понять влияние этих растений на глобальный климат.