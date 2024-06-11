«На дурака не нужен нож»: самые крупные в истории финансовые пирамиды

Стремление человека к хорошей жизни вполне объяснимо и от улучшения финансового положения мало кто откажется. Особенно если для этого не нужно прилагать особых усилий. Именно этим пользовались создатели финансовых пирамид — они дарили людям надежду, а потом обирали их до нитки. Мы расскажем о пяти финансовых пирамидах, разоривших наибольшее количество доверчивых участников.

Пирамида Мэдоффа

Бернарду Мэдоффу люди безгранично доверяли, благодаря его репутации. Еще бы — этот человек имел многолетний опыт успешной работы на биржах, сам стал основателем биржи NASDAQ и компании Madoff Investment Securities. Кому, как не успешному дельцу с Уолл-стрит можно отдать свои деньги, чтобы он их приумножил?

Первое время деятельность Мэдоффа не была похожа на пирамиду — он предлагал стабильные 12-13% в год и честно выполнял свои обязательства. Компания финансиста действовала до кризиса 2008 года, пока не открылась ужасная правда — делец давно уже не инвестировал средства, а все дивиденды своим клиентам выплачивал из денег новых вкладчиков.

Вскоре выяснилось, что Мэдофф получил от вкладчиков более 17 млрд долларов, а число обманутых им людей перевалило за 3 миллиона. Мошенника выдали властям его же дети и он получил 150 лет тюрьмы. Сын Мэдоффа, не выдержав позора, покончил жизнь самоубийством, а сам аферист умер в заключении в апреле 2021 года.

МММ

Сергей Мавроди известен как основатель финансовой пирамиды МММ и крупнейший аферист в истории России. Свою деятельность он начал сразу же после развала СССР, когда люди потеряли свои сбережения в Сбербанке и перестали доверять государству. Впервые о себе Мавроди заявил в конце 80-х, а уже в начале 90-х деньги к нему несла почти половина страны. В МММ обещали до 1000% годовых и это было так прекрасно, что никто не хотел и думать о подвохе.

В сети Сергея Мавроди и его подручных попали до 15 миллионов граждан, которые добровольно отдали ему от 2 до 10 млрд долларов. Точная сумма ущерба неизвестна до сих пор, как неизвестно и то, куда девались деньги вкладчиков МММ после ареста махинатора. Аферист отсидел за решеткой 5 лет и в начале 2010 опять начал свою деятельность, на этот раз в интернете. Возможно, новое поколение россиян спасло от беды лишь то, что в 2018 году Мавроди скончался.

Муравьиные фермы Ван Фэна

Очень нестандартный подход к изъятию денег у своих сограждан использовал китайский мошенник Ван Фэн. Его фирма предлагала клиентам приобретать муравьиные фермы в коробках по 1500 долларов (108 тыс. рублей) и подкармливать их жителей 90 дней. После этого Ван Фэн выкупал муравьев назад, якобы для производства лекарственных препаратов.

Участникам бизнеса возвращали вложенные деньги и платили сверху еще 450 долларов. Ван Фэн вовлек в эту странную схему около 1 миллиона жителей Китая и заработал 2 млрд долларов. Но все закончилось всего через 2 года — механизм пирамиды раскрыли и предприимчивый продавец муравьев получил смертный приговор.

Stanford International Bank

В 1986 году, когда мало еще кто слышал об офшорах, некий Аллен Стэнфорд зарегистрировал в островном государстве Антигуа и Барбуда банк, который затем вывел на международный рынок. Финансовая организация, бывшая самой очевидной пирамидой, просуществовала рекордные 23 года. Стэнфорд умело завлекал новых вкладчиков, выплачивая из их вложений проценты старым клиентам и не вызывал ни у кого подозрений.

Все рухнуло в том самом 2008 году, который погубил и пирамиду Мэдоффа — из-за финансового кризиса Stanford International Bank перестал отвечать по своим обязательствам и Стэнфорд подался в бега. Мошенника, выманившего у людей в общей сложности 8 млрд долларов, приговорили в США к 110 годам тюрьмы.

European Kings Club

В Европе действуют очень жесткие механизмы регулировки финансовой деятельности, поэтому жителям ЕС долгое время удавалось избегать цепких лап крупных аферистов. Но в 90-х годах беда все-таки пришла к жителям Швейцарии, Германии и Австрии. Компания European Kings Club предложила представителям малого и среднего бизнеса войти в элитный клуб, членам которого гарантировалась финансовая поддержка самых смелых проектов.

Членство в клубе обходилось минимум в 1400 марок, при этом ежемесячно все участники получали приятные бонусы — по 200 марок на счет. Чем больше вкладывалось денег — тем выше были выплаты. Прибыль составляла почти 200% годовых, что не могло не радовать членов. Все проходило культурно и тихо, поэтому у пирамиды были все шансы работать долго и плодотворно. Но одна из ревизий выяснила, что 50% новых взносов уходила на выплаты, а вторую половину создатели клуба забирали себе.

Началось расследование, которое выяснило, что European Kings Club работал с размахом. В некоторых кантонах Швейцарии мошенники обработали каждого 10 жителя! Общая сумма ущерба от деятельности этой финансовой пирамиды, по самым скромным подсчетам, составила 1,1 млрд долларов США.