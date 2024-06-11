Пот гладиаторов и кровь змеи: топ самых жутких афродизиаков в истории

Если сегодня у нас есть огромный выбор средств для повышения либидо, у людей прошлого все методы были исключительно натуральные и порой опасные. Мы собрали топ самых неприятных афродизиаков, которые пользовались невероятным спросом несколько столетий назад.

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Пот крепких мужчин

Еще в Древнем Риме гладиаторов использовали не только для развлечения Цезаря, но и для получения ценных образцов. Так, лекари прошлого были уверены, что пот победителей на арене Колизея может способствовать повышению либидо как у женщин, так и у мужчин. Насколько эффективно было подобное средство, до сих пор никто не может ответить наверняка, тем не менее, обеспеченные граждане Рима скупали флаконы с потом гладиаторов за невероятные для того времени деньги.

Лапки и рога животных

Некоторые виды животных истреблялись не столько из-за меха и мяса, сколько из-за стремления вылечить половое бессилие. Рога крупных животных активно использовались для приготовления порошков еще несколько веков назад. На основе порошка создавали средства для привлечения противоположного пола. Чем экзотичнее животное, тем лучше эффект, так действительно считали люди прошлого. На приготовление растворов и порошков шло все — лапки редких птиц, зубы ядовитых змей, рога и копыта животных Африки и многое другое. К слову, в некоторых странах до сих пор можно приобрести напитки-афродизиаки на основе крови самых ядовитых змей.

Настойки из личинок

В Мексике афродизиаки до сих пор изготавливают из насекомых и их личинок, причем данные средства пользуются спросом как у местного населения, так и у туристов. Одним из самых популярных средств для разжигания страсти и приворота считается пюре из личинок и червей. К счастью, употреблять внутрь его не нужно, достаточно просто растереть на обнаженной части тела, чтобы масса вступила в химический процесс с кожей.