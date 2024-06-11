Зачем Сталин приказал фотографировать больного Ленина

В архивах сохранилось немало снимков тяжелобольного Ленина. На некоторых фотографиях у Ильича просто безумный взгляд. Для чего же необходимо было фотографировать вождя в этот период, а тем более заказывать его живописный портрет?

Фотографии больного

В последние годы жизни Владимир Ильич Ленин тяжело болел. Вождя парализовало, он лишился возможности говорить, а его интеллект постепенно угасал. Этот период биографии Ленина навсегда остался в истории не только благодаря медицинским документам, но фотографиям. Около 20 снимков сделала в Горках сестра Ульянова Мария Ильинична. Примечательно, что до этого Мария Ильинична фотографировать не умела. Она специально изучила технику фотографирования, зная, что Владимир Ильич не очень любит позировать. Как утверждала автор книги «Семья Ульяновых» Н. С. Гудкова (1982 год), сестре Ленин якобы отказать не мог.

В изданиях советской поры писали о том, что Мария Ульянова «внесла первый бесценный вклад в Лениниану», сделав фотографии, «которые донесли до нас образ вождя, образ Ленина–человека». Однако на снимках был запечатлен не просто человек, а человек, страдавший серьезным недугом. Евгений Преображенский, экономист и революционер, был в ужасе, когда увидел больного Ленина. В 1923 году он писал своему другу Николаю Бухарину:

«Я пошел, не зная точно, как себя держать и кого я, в сущности, увижу. Решил все время держаться с веселым, радостным лицом. Подошел. Он крепко мне жал руку, я инстинктивно поцеловал его в голову. Но лицо! На его лице как бы сфотографировались и застыли все перенесенные им страдания за последнее время».



Портрет вождя пролетариата

Однако фотографий, судя по всему, было недостаточно, поэтому для того, чтобы запечатлеть больного Ленина, в Горки был приглашен художник. Им оказался Юрий Анненков, которому портрет Ленина, как выразился сам художник, «власть заказывала» еще в 1921 году. Теперь же Анненкову предстояло изобразить на холсте совсем другого Ильича. Живописец на поездку в Горки согласился сразу, но сделать последний портрет Ленина ему так и не довелось. Некоторые историки утверждают, что именно Анненков отказался рисовать Ильича. Однако сам Юрий Анненков вспоминал, что ему запретила жена вождя Надежда Крупская. Он так и записал:

«Крупская запретила рисовать».



Впрочем, скорее всего, Анненков придерживался аналогичного мнения, и сам не стал бы изображать Владимира Ильича в таком плачевном состоянии. Художник так описывал Ленина:

«Полулежащий в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его болезни».



Примерно в это же время Крупская, которая вела переписку с дочерью Инессы Арманд, сообщала ей:

«Ты упрекаешь меня, что я тебе не пишу, но ты совершенно не представляешь, что у нас делается… тому, что происходит сейчас, нет названия…».



«Умственный инвалид»

Между тем, все, что происходило тогда в Горках, не могло происходить без ведома властей. Так, журналист Николай Сванидзе упоминает о том, что Анненкова в Горки возил известный революционер Лев Каменев. После смерти Ленина у Каменева начались проблемы, а в 1936 году он и вовсе был расстрелян. Историки полагают, что все это было сделано при участии Сталина. Эдвард Радзинский в издании «Сталин» настаивает на том, что фотографировать и рисовать Ильича Иосиф Виссарионович приказал специально для того, чтобы сохранились свидетельства того, что в последние годы жизни Ленин был слабоумным. Тогда и последние записки вождя можно было считать плодом слабоумия. Историк Борис Соколов утверждает, что в 1930-х годах Сталин в узком кругу действительно формировал мнение о том, что Ленин был «умственным инвалидом».

Впрочем, возможно, подобной цели у Сталина, по крайней мере, тогда еще не было. Недаром же и сохранить тело Ленина решено было далеко не сразу. Николай Валентинов не зря отмечал:

«Мне кажется, что у нашего народа есть гораздо большее, чем у других народов, особое мистическое любопытство, какая-то тяга посмотреть на покойника, на умершего. В особенности если покойник выделяется из общего ранга».



Мало того, даже Крупская после прощания с Лениным писала той же дочери Инессы Арманд:

«Снимки в гробу вышли хорошие. Я пошлю их тебе».



Поэтому, может быть, нет ничего удивительного в том, что больного, но еще живого Ленина фотографировали и даже собирались написать его портрет. Однако не стоит забывать, что рисовать Ленина Крупская Анненкову все же запретила.