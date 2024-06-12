Ученые нашли рукопись о детстве Иисуса

Ученые нашли и расшифровали папирус возрастом две тысячи лет, который содержит записи о детстве Иисуса. Это самая ранняя известная копия истории о совершении Иисусом чуда.

© runews24.ru

По мнению экспертов, первоначальную историю чуда Иисуса описали примерно во II веке как часть Евангелия детства от Фомы. После эту часть исключили из Библии. Речь идет о малоизвестной истории оживления юным Иисусом Христом глиняных воробьев.

До этого открытия самое раннее Евангелие датировалось XI веком. 2000-летний папирус хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке, где его никто не замечал. В ходе анализа рукописей ученые заметили в тексте имя Иисуса. Сначала они предположили, что это часть повседневного документа, почерк был неуклюжим. Однако расшифровав записи по буквам, специалисты пришли к выводу, что перед ними уникальная версия «Евангелия для младенцев от Фомы». Она описывает жизнь Иисуса в возрасте от пяти до 12 лет.

Профессор Льежского университета (Бельгия) доктор Габриэль Нокки Маседо отметил, что этих эпизодов нет ни в Библии и в других известных литургических или богословских трудах. Найденный фрагмент представляет интерес для исследований, пишут «Южный федеральный».

Согласно записи, 5-летний Иисус играет в иле русла реки и лепит из глины 12 воробьев. Его отец, Иосиф, упрекает мальчика за то, что он работает в субботу – святой день отдыха и поклонения. В ответ Иисус приказывает глиняным фигуркам лететь, что они и делают.