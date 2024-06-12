Татуировки российских военных: что в них зашифровано

Армейская культура богата на разнообразные традиции и обычаи, и татуировки не являются исключением. Отличительные символы наносятся на тело по разным причинам: одни стремятся отметить яркий период жизни, другие украшают тело, чтобы спастись от приедающейся рутины. Так или иначе, татуировки несут смысл, неразрывно связанный с армейской культурой. Большинство символов накалывается служившими в армии в соответствии с тем, в каком роде войск служил солдат.

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Крылатый меч десанта

Принадлежность к воздушно-десантным войскам традиционно обозначается такими татуировками как парашют, БМД (боевая машина десанта), крылатый меч с беретом ВДВ на щите. Отдельный вид татуировок десантников — крылатый волк с надписью «45 ОРБ». Наличие подобной татуировки говорит о принадлежности к 45-му отдельному полку специального назначения. Военнослужащие этого соединения чаще других выполняли боевые задачи в Чечне в период военного конфликта. Также в культуре десантников допускаются различные вариации животных в голубых беретах: это могут быть как тигры и леопарды, так и другие животные.

Где мы, там – победа

Морпехи используют схожую с десантниками символику: широко распространен купол парашюта и различные животные. Однако у этого рода войск есть и собственные уникальные татуировки: дельфин, выпрыгивающий из воды, а также изображения якоря на фоне глобуса. Одним из традиционных лозунгов морской пехоты является фраза «Где мы, там – победа». Ее также часто набивают прошедшие службу морпехи.

Медведь на страже северных границ

На флоте также имеется своя богатая символика: моряки могут набить парусник, штурвальное колесо или якорь. Кроме того, служившие в ВМФ отличаются пристрастием к татуировке «За ВМФ!», набиваемой на ребре ладони. Еще одним отличительным знаком является белый медведь: его, в основном, набивают моряки, служившие в составе Северного флота.

Летучая мышь в ночи

Наиболее часто набиваемым символом у военнослужащих разведки и спецназа является изображение летучей мыши. Этот символ может идти в комбинации с луной, либо с куполом парашюта. Также допускаются изображения черепов в беретах на фоне вертолета или самолета.

Жало скорпиона

Особое место среди армейских татуировок занимает изображение скорпиона. Как правило, военнослужащие набивают его на левой лопатке. Данный символ является знаком отличия солдат, проходивших службу на Северном Кавказе. Существует два варианта изображения: скорпиона набивают с жалом, смотрящим вверх, если его носитель принимал участие в боевых действиях и с жалом, смотрящим вниз, если не принимал. Также допускается вариация со скорпионом, находящимся в центре оружейной мишени. Однако и в этом случае, положение его хвоста остается принципиальным вопросом.