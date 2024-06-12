Как содержали генерала-предателя Власова перед казнью

После ареста Андрей Власов содержался в Бутырской тюрьме в одиночной камере. Однако условия его содержания были вполне приличными. Его даже обеспечили дополнительным питанием. Это было связано с тем, в какой форме власти изначально планировали провести судебный процесс над предателем.

История предательства

Андрей Андреевич Власов долгое время пользовался доверием руководства и уважением сослуживцев. В самом начале Великой Отечественной войны он тоже, казалось, не вызывал подозрений. Однако в 1942 году командующий 2-й ударной армии попал в окружение и был взят в плен немцами. Власов был помещен в лагерь для военнопленных и довольно быстро выказал свое согласие на сотрудничество с гитлеровцами. Генерал возглавлял Русскую освободительную армию, антисоветское вооруженное формирование, и вел активную пропагандистскую деятельность, призывая своих соотечественников подняться против большевизма.

Однако нацистская Германия пала, а Андрей Власов был арестован советскими войсками 12 мая 1945 года. Историк Кирилл Александров в своей книге «Мифы о генерале Власове» пишет о том, что уже 15 мая Власов был доставлен в Москву в ГУКР «СМЕРШ». Первым около 40 минут его допрашивал начальник «СМЕРШ» Виктор Абакумов. Содержание этого допроса не раскрыто до настоящего времени. Но известно, что после этого Власову был присвоен арестантский номер 31, под которым в обстановке секретности он и был помещен в Бутырскую тюрьму. Мало того, военачальника-предателя держали в одиночной камере.

Открытый процесс для ограниченного круга

Тем не менее в Бутырской тюрьме Андрей Власов жил в достаточно хороших условиях. Ему даже было предоставлено дополнительное питание. Как считает Леонид Млечин, автор издания «Нож в спину. Из жизни пособников и предателей», это было связано с тем, что поначалу судебный процесс над Власовым планировалось провести в открытом порядке. Было определено даже место проведения суда. Согласно сценарию Абакумова, судить генерала должны были в Октябрьском зале Дома Союзов в Москве. Правда, Абакумов в письме Сталину и Жданову 28 марта 1946 года предложил допустить на суд лишь «ограниченный круг лиц из числа командного состава вооруженных сил».

Но в последний момент от идеи публичного суда руководство страны отказалось. Опасаясь изложения подсудимыми в открытом заседании антисоветских взглядов, которые «объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью», Абакумов, прежде настаивавший на открытом судебном заседании, и председатель Военной Коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих обратились 26 апреля 1946 года к Иосифу Виссарионовичу с просьбой рассмотреть дело предателей, и в том числе Андрея Власова, в закрытом порядке «без участия сторон».

Приговор и казнь

В результате судебный процесс над Андреем Власовым и другими предателями прошел с 30 по 31 июля 1946 года в закрытом режиме. Процесс проводила Военная коллегия Верховного Суда СССР под председательством упомянутого выше Василия Ульриха. Историк Александр Колпакиди утверждает, что подсудимые выражали раскаяние и просили сохранить им жизни. Власов, если верить стенограмме, в своем последнем слове заявил: «Содеянные мной преступления велики, и ожидаю за них суровую кару». Между тем Андрей Андреевич не постеснялся упомянуть о том, что на суде и следствии он «старался как можно яснее выявить всю шайку».

Военная коллегия Верховного суда приговорила Андрея Власова и его соратников к смертной казни. 1 августа 1946 года приговор был приведен в исполнение. Историк Вадим Телицын пишет о том, что Сталин вовсе не ожидал, что Власова так быстро умертвят. Дело в том, что необходимо было испросить разрешения на казнь Военной прокуратуры и ГРУ. Абакумов такое разрешение действительно потребовал, но ему ответили: «Казнь отложить до особого распоряжения». По словам Телицына, это письмо и сегодня можно обнаружить в архивах. Если суд над Власовым собирались сделать открытым в воспитательных целях, то и после оглашения приговора у властей имелись какие-то планы на предателя.