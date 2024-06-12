Что такое Аркаим и зачем туда ехать: мистика и правда

Древнее укрепленное поселение, получившее название Аркаим, было обнаружено археологами в 1987 году практически случайно. Место стало не только источником научных изысканий, но и прославилось как «колыбель цивилизации» и «место силы». На фестиваль «Пламя Аркаима» 20 июля соберутся тысячи туристов. В преддверии этого URA.RU собрало информацию о самом мистическом заповеднике в Челябинской области.

История открытия

В 1987 году на юге Челябинской области во время строительства водохранилища был обнаружен уникальный памятник прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы — укрепленное поселение раннегородского типа. Свое имя Аркаим получил от горы, находящейся неподалеку. В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселение, построенное по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. На защиту открытия встали многие известные люди, включая директора Эрмитажа Бориса Пиотровского и Бориса Рыбакова, обратившихся в ЦК КПСС. К тому времени уже было возведено тело плотины, уложены трубы водоводов — оставалось лишь заполнить водохранилище. Но весной 1991 года Совет министров РСФСР принял решение о создании на месте несостоявшегося водохранилища историко-ландшафтного заповедника «Аркаим» в составе Ильменского государственного заповедника,

В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще два десятка схожих поселений, построенных на рубеже III—II тысячелетий до н. э. Некоторые из них были разорены, а часть оставлена жителями, которые мигрировали в сторону Индии. Будучи представителями индоарийской культуры, спустя тысячелетия они спровоцировали целый спор о «родине ариев» — сухой научный факт с удовольствием взяли на вооружение и растиражировали разного рода националисты.

Так или иначе, четыре тысячи лет назад в степях нынешней Челябинской области существовала «Страна городов». Населявшие ее представители аркаимско-синташтинской культуры занимались ткачеством, гончарством, металлургией и металлообработкой на очень высоком для того времени уровне. Аркаим стал одним из первых мест, где люди начали использовать колесницы. Есть даже теория, что они спровоцировали первую в регионе экологическую катастрофу, переведя окружающие их города леса на древесный уголь для своих плавильных печей. Что, собственно, и вызвало их вынужденную миграцию.

Мифы и легенды

Сегодня об Аркаиме можно услышать самые невероятные легенды. Каждый из окружающих его холмов, которые эзотерики и туристы предпочитают именовать «горами», имеют свое предназначение. Гора Шаманка — место медитации и энергетической зарядки. Взойдя на вершину горы Покаяния, можно попросить прощения у всех, кого успели огорчить и обидеть. Одинокие женщины могут побывать на горе Любви и совершить прогулку по Мужскому лесу рядом с ней. Говорят, что это помогает найти спутника жизни. В 90-е у самых эзотерически настроенных граждан и вовсе принято было пытаться зачать ребенка в специально определенную ночь. А уж ночь летнего солнцестояния, когда в Аркаим съезжаются буквально толпы эзотериков, и вовсе ежегодно превращается в головную боль для сотрудников заповедника.

Также возле Аркаима протекает речка Большая Караганка, воды которой считаются целебными, а глина на ее берегу якобы помогает при болезных кожи (но это неточно). Еще вокруг Аркаима выложены каменные тропинки. Говорят, что если, загадав желание, прогуляться по ним босыми ногами (желательно без одежды), то оно исполнится.

Это лишь малая часть от связанных с Аркаимом мифов и суеверий. В совокупности же их достаточно, чтобы превратить древний город в «оккультную столицу» России и вызвать весьма негативное отношение у РПЦ.

Самый известный визит

В мае 2005 года Аркаим посетил президент РФ Владимир Путин. Ему показали макеты древних жилищ индоевропейцев, которые были построены из камня и дерева более пяти тысячелетий назад, экспонаты из керамики, бронзы, металла, найденные при раскопках, печь для обжига керамических изделий, отопительные печи, пристенные камины и колодцы.

Глава государства был крайне впечатлен. По словам директора музея-заповедника, профессора Челябинского госуниверситета Геннадия Здановича, который проводил экскурсию для Путина, вышедший усталый из вертолета, президент сразу же ожил. Он расспрашивал Здановича о гипотезе происхождения индоевропейцев, интересовался, когда Аркаим получил признание за рубежом, как эта территория будет развиваться, оживленно рассматривал музейные экспонаты, то и дело возвращаясь к уже изученным, и археологические раскопки на самом Аркаиме.

В 2017 году глава государства показал экспозицию, посвященную Аркаиму, своему коллеге — действующему на тот момент президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Это произошло на двухдневном российско-казахстанском форуме межрегионального сотрудничества.

До Путина, несколькими месяцами ранее, на Аркаиме побывал Дмитрий Медведев. Были среди посетителей Антолий Чубайс, Сергей Степашин, сатирик Михаил Задорнов и другие VIP-персоны.

Что ждет туристов на Аркаиме

Приезжим предлагают целый ряд экскурсий. Например, «Аркаимский дом» или «Музей печей». Там представлены различные печи, которые нашли археологи при раскопках. Печь для обжига керамики, для выплавки бронзы, печь-очаг, а также печь-колодец, соединенная воздуховодом с шахтой — все это может увидеть каждый желающий. Экспонаты расскажут о жизни людей бронзового века.

Также можно посетить горную Аркаимскую долину и пройтись по заповедной зоне, где умещается все природное разнообразие. Множество археологических памятников каменного века выставлены как музейные объекты, например, многослойная стоянка Огородная, поселения бронзового века «Каменный брод», руины Савельевой мельницы и археологический памятник поселение Аркаим.

С историей материальной, духовной культур степных народов и племен Челябинской области можно познакомиться на нескольких музейных экспозициях. Геологическая экспозиция расскажет о формировании гор Аркаимской долины и ее окрестностей. Гости смогут увидеть каменные изделия, обнаруженные при разведках, и предметы эпохи раннего металла, которые представлены материалами поселения и некрополя Аркаим, также раскопками поселений и могильников постаркаимского времени. А вот предметы «звериного» стиля есть в разделе железного века. Музей-реконструкция «Курган Темир» одна из самых посещаемых локаций. Она является точной копией родовой усыпальницы кочевников. Детали ее внешнего и внутреннего вида жилища были воспроизведены. Также на территории «Аркаима» сохранилась ветряная мельница, созданная примерно в 1928 году. На данный момент она последняя оставшаяся в Челябинской области. Объект представляет собой «шатровку» или «голландку» европейской конструкции, построенную из восьми деревянных столбов, обшитых тесом. Из-за этого она сужается к верху, и ее прозвали «шатровкой».

Музей «Дом и усадьба Оренбургского казака» находится недалеко от мельницы. Этот экспонат, который своим видом рассказывает о быте казаков. В этом доме можно потрогать все. А со всеми хозяйственными и жилыми постройками гостей познакомит экскурсовод. Про археологические реконструкции поселения Ботай Северного Казахстана расскажут на экскурсии «Жилища каменного века». Сейчас там проводятся шоу-программы и театрализованные постановки о жизни людей каменного века и лекции. С предметами быта древности можно будет ознакомиться на этой площадке.

Как добраться в заповедник

Музей-заповедник «Аркаим» находится в поселке Аркаим (Челябинская область). Туристам из других городов сначала нужно добраться до Челябинска или Магнитогорска, а после автобусным рейсом или на машине — до заповедника. Путешествуя до Аркаима на личном автомобиле, рекомендуется следовать такому маршруту: ехать в южном направлении по Троицкому тракту к Коркино, затем в Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, далее через село Степное, поселок Буранный, проезжая Магнитогорск через село Кизильское, нужно будет свернуть на поселок Обручевский, а затем держать путь до заповедника «Аркаим». Расстояние от Челябинска составляет около 420 километров, а время в пути займет 5-6 часов.

Добраться музея-заповедника из крупных ближайших городов, а также из самого Челябинска можно и с помощью туристических путевок. В рамках туристической программы предлагаются разные варианты автобусных туров. В некоторых случаях туда может входить стоимость экскурсий, питания и проживания.

До заветных исторических территорий из Магнитогорска можно доехать на автобусе, то есть если отправляться из Челябинска, то сначала нужно добраться до Магнитогорска. Рейс отправляется с автокассы «у Паровоза». Туристам следует выходить на остановке «Аркаим поворот». По приезде добраться до самого «Аркаима» можно пешком.