На дне Черного моря найдено древнее сооружение

Севастопольские археологи в ходе подводной экспедиции у побережья Абхазии обнаружили фрагменты средневекового сооружения, предположительно башни, а также античные амфоры. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Подводные исследования

При помощи современной аппаратуры и с привлечение водолазов было подробно исследовано морское дно в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, где, как считается, мог находиться древний город Диоскурия, а также в акватории города Гудаута, на глубине 48-50 метров, на удалении 4,5-5 км от берега.

Не первые находки

Как рассказал доцент кафедры СевГУ, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, ранее в 70-80-х годах прошлого века в Сухумской бухте уже проходили изыскания, в результате которых была найдена каменная стела античного периода. Сейчас она находится в Сухумском государственном музее.

Сейчас примерно на этом же месте на двухметровой глубине были найдены останки каменной кладки. По всей видимости, раньше здесь возвышалась башня с пристроенными стенами. Из-за ила, выносимого в море течением реки Беслетки исследователям не удалось подробно сфотографировать находку. В ближайшее время она будет изучена более подробно.

Помимо башни и амфор, ученые выявили также 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать в этом и последующие годы.