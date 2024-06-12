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«Руки прочь от России» 30 лет назад Ельцин объявил День независимости. Через что ради этого прошли россияне?

12 июня страна отмечает День России — праздник, который изначально задумывался как День независимости и был объявлен Борисом Ельциным ровно 30 лет назад. Именно в этот день (правда, не 30, а 34 года назад) была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Впрочем, часть жителей никогда не поддерживала это решение, а другая до сих пор не может понять, от кого или чего стала независимой наша страна. Тем не менее путь Советской России к России современной был драматичным, а события начала 90-х — самыми неоднозначными за всю ее историю. «Лента.ру» взглянула на главные снимки переломной эпохи.

«Руки прочь от России». 30 лет назад Ельцин объявил День независимости
© Lenta.ru

Как сообщил Кремля, 12 июня в Большом Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония, на которой президент Владимир Путин вручит государственные премии за достижения в ряде сфер, а Герои Труда получат медали.

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Суверенитет, как считала команда председателя Верховного Совета республики Бориса Ельцина, должен был стать инструментом, с помощью которого будут решены тяжелые экономические и политические проблемы: обновление советской системы, создание новой легитимности власти, улучшение межнациональных отношений, реформирование экономики, одним словом — проблемы сохранения СССР.

Впервые в РСФСР признавалось равноправие политических партий и общественных организаций, провозглашался принцип разделения властей, объявлялось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей территории России, признавалась необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей и округов. Главным документом об отношениях России и СССР должен был стать Союзный договор.

Решение депутатов в Москве стало руководством к действию для союзных республик. Если до этого в авангарде «парада суверенитетов» шагали Эстония, Литва и Латвия, чуть позже к ним присоединились Азербайджан и Грузия, то после появления суверенной России о своем суверенитете поспешили объявить Узбекистан, Молдавия, Украина, Белоруссия и другие республики СССР. Дольше всех продержалась Киргизия — до 15 декабря 1990 года.

6 августа 1990-го Ельцин во время выступления в Казани произнес знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это послужило толчком к «параду суверенитетов» уже внутри самой России, среди автономных республик и автономных областей — Якутии, Бурятии, Башкирии и других.

Впрочем, уже после распада СССР и образования Российской Федерации 31 марта 1992 года все они подпишут Федеративный договор. Все, кроме двух. Татарстан еще долго будет автономией, а в Чечне вспыхнет война.

18 августа 1991 года в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП): группа силовых министров и примкнувший к ним вице-президент СССР Геннадий Янаев сговорились отстранить Михаила Горбачева от власти и взять ее в свои руки. Уже потом они скажут, что руководствовались единственной целью — сохранить Советский Союз. Главу государства заблокировали в Форосе, где он находился на отдыхе, и фактически поместили под домашний арест. Начался знаменитый путч, во время которого в оппозицию ГКЧП встало руководство РСФСР во главе с Ельциным. Их штаб размещался в Белом доме, к которому путчисты пригнали танки.

Политический кризис привел к тому, что страна оказалась в одном шаге от гражданской войны. Лишь каким-то чудом (позже многие свяжут это с нерешительностью членов ГКЧП) удалось избежать большой крови.

Почувствовав себя хозяином положения, Ельцин под всеобщее ликование забрался на танк и зачитал оттуда «Обращение к гражданам России». Действия ГКЧП объявлялись «реакционным антиконституционным переворотом».

Советские силовики проиграли, а 8 декабря 1991 года Борис Ельцин, а также руководители Украины и Белоруссии Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич собрались на правительственной даче в заповедной Беловежской Пуще.

Там (как поговаривали, после обильных возлияний) они подписали соглашения, прекращавшие существование СССР и учреждавшие вместо него новую структуру — Содружество Независимых Государств (СНГ).

Многие по сей день считают эти действия антигосударственными и незаконными.

Юридически СССР перестал существовать после подписания Горбачевым указов о сложении с себя полномочий президента и верховного главнокомандующего 25 декабря 1991 года.

О том, что Советского Союза больше нет, он сообщил согражданам по телевизору. В 19 часов 35 минут государственный флаг СССР спустили с купола здания Сенатского дворца и через 11 минут водрузили туда российское трехцветное знамя.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР принималась в ситуации, когда республики СССР одна за другой провозглашали независимость, поэтому и в России 12 июня стали называть Днем независимости. В 1992-м этот день получил статус праздничного нерабочего дня. Но государственным праздником он еще не был.

«С праздником вас, дорогие россияне, с Днем независимости, с Днем России!», — Борис Ельцин в телеобращении к россиянам, 1993 год.

С каждым следующим годом празднование Дня независимости становилось все более торжественным и массовым, привлекая все больше людей. Во многих парках Москвы организовывали театрализованные представления, устанавливали аттракционы.

Однако наименование праздника — День независимости — приняли далеко не все. Его критиковали за формулировку, задаваясь вопросом, от кого же Россия стала независимой — то ли от Советского Союза, важной составной частью которого она была, то ли (так тоже говорили) от собственного народа.

Но отдыхать в этот день москвичи и гости столицы быстро полюбили.

А 30 лет назад, 2 июня 1994 года, президент Ельцин издал указ, объявлявший день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (то есть 12 июня) государственным праздником России.

Ельцину очень нравилась эта дата, ведь 12 июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР. Кстати, очередные президентские выборы в стране должны были состояться именно 12 июня 1994 года: такое решение президент принял в дни конституционного кризиса 1993 года.

После расстрела Белого дома из танков, правда, все переиграли.

В итоге 12 июня 1994 года на московские улицы вышла разгневанная оппозиция. В единую колонну встали люди разных политических взглядов, которых объединяло нежелание следовать курсу, по которому страну вел Ельцин.

«"Янки", руки прочь от России», — текст одного из плакатов акции.

Как бы то ни было, первый тур выборов президента страны прошел только 16 июня 1996-го. А день праздника кандидаты и их сторонники использовали для агитации — последней и самой решительной.

Так, 12 июня 1996 года по центру столицы прошла колонна демонстрантов в поддержку Владимира Жириновского.

Лидер ЛДПР, кстати, считал, что День России нужно отмечать не 12 июня, а 21 сентября.

«Именно в этот день русские князья на реке Волхов в 862 году встретились и договорились о создании единого государства Русь», — напоминал Жириновский.

В 2010 году политик предложил 12 июня подписать акт исторического примирения всех россиян — сторонников царского, советского и современного строя России.

А в 1996-м прошел масштабный митинг и в поддержку Геннадия Зюганова — главного соперника Ельцина на тех выборах, с которым он сойдется во втором туре. Лидер КПРФ всегда относился к этому празднику крайне негативно.

«Это день независимости России от самой себя, от своих братьев и сестер. Стыдно отмечать этот якобы праздник. 12 июня — это не праздник, это день беды. А беду не празднуют», — Геннадий Зюганов.

Ельцин же в тот исторический день сам вышел к зрителям концерта на Васильевском спуске. Эта акция стала рекордно массовой в его избирательной кампании — на ней собрались более полумиллиона человек.

«Это день нашей свободы! Свободы говорить, что думаем, и делать, что говорим! Свободы выбирать свое будущее!» — Борис Ельцин.

Когда стемнело, над толпой прогремел салют. Было эффектно и зрелищно. Но этот свой триумф Ельцину пришлось разделить с Юрием Лужковым, который в один день с президентом должен был избираться на пост столичного градоначальника.

«Лужков — наш мэр!» — гласил баннер рядом с Набатной башней Кремля. И он избрался. Как и Ельцин.

А в 1998 году президент в своем обращении 12 июня предложил россиянам называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально такое название праздник получит лишь после вступления в силу нового Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.

Там указано, что 12 июня — это нерабочий праздничный день, в который граждане отдыхают. Если День России выпадает на субботу или воскресенье, выходной переносят на следующий рабочий день.

В XXI веке основным местом массовых гуляний стала Красная площадь. Например, в 2003 году в небе над ней прошло грандиозное авиашоу, а в 2008-м на площади выставили театральные пушки, из которых запустили фейерверки из конфетти и серпантина.

Согласно ВЦИОМ, в 2023 году о том, что 12 июня в нашей стране отмечается День России, знали 70 процентов россиян.

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