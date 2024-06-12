«Жесты доброй воли». Что хорошего Россия делала по отношению к Америке?

С момента распада СССР мало что изменилось в отношениях двух мировых держав – Россия и США остаются главными идеологическими противниками. Ожидать чего-то хорошего друг от друга не приходится. Но современные американцы уже не помнят, что своим существованием сегодня они обязаны именно русским.

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Дружба против

В истории США есть два критических периода. Это война за независимость (1775-1783) и гражданская война (1861-1865). В первом случае для подавления мятежа в Новый Свет должны были отправиться 20 тысяч русских солдат, завербованных Великобританией. Но императрица Екатерина II объявила «декларацию o вооружённом нейтралитете». Данный документ также декларировал право нейтральных государств вести торговлю с воюющими государствами, но за исключением продажи оружия. Российскую империю поддержали позже Швеция, Дания и Нидерланды. Фактически, декларация стала демаршем против Англии, которая объявила об «экономической блокаде США».

Поток лести

В начале гражданской войны в сторону американцев со стороны Российской империи посыпались как из рога изобилия комплиментарные заявления. США тоже в долгу не остались. Так, Авраам Линкольн политику России определял как «гарантию дружбы, берущей начало c первых дней существования CШA». Жаловала Россию и американская пресса. 7 августа 1862 года газета «Нью-Йорк дейли трибьюн» опубликовала статью под заголовком «Наш настоящий великий союзник». Не трудно догадаться, что посвящалась она «дружеским отношениям с великой и растущей державой» (подразумевалась, конечно же, Россия).

Всё лучшее – американцам

Больше всего американцев впечатлил дружественный визит русских моряков. Несмотря на то, что путешествие к американским берегам не носило военного контекста, Александр II приказал русским кораблям вступать в боевые действия со всеми, кто нападает на побережье США. Находились наши соотечественники в Новом Свете до июля 1864 года.

А в 1867 году был сделан ещё один «жест доброй воли». Российская империя окончательно решила продать Аляску. Тут же на горизонте нарисовался первый покупатель – Великобритания, которая мечтала присоединить полуостров к Канаде. Но было решено продать Аляску дружественным Соединённым Штатам. Так как покупатель на тот момент находился в довольно шатком экономическом положении, то территорию пришлось продать практически за бесценок. Англичане же были готовы заплатить за полуостров в три раза больше.