Могила писателя Аркадия Гайдара: что с ней не так

Обстоятельства смерти Аркадия Гайдара до сих пор в различных источниках описываются по-разному. Немало вопросов вызывает и захоронение писателя. Он был погребен в начале войны неподалеку от села Лепляво. Только после победы его могилу обнаружили. Вот только находились ли в ней действительно останки Гайдара?

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Из корреспондентов в партизаны

С самого начала Великой Отечественной войны известный писатель Аркадий Гайдар находился в действующей армии в качестве корреспондента «Комсомольской правды». За это время он написал несколько военных очерков. Однако уже в 1941 году части Юго-Западного фронта в районе Умань-Киев были окружены противником. Так в сентябре того же года Аркадий Петрович оказался в партизанском отряде Горелова. Правда, он был не один, с ним вместе в отряд попала группа полковника Орлова, экс-начальника штаба Каневской истребительной авиационной дивизии ПВО.

Как писал военный журналист А. Башкиров, который после войны по заданию редакции разыскивал могилу писателя, в справке, приведенной на страницах «Собрания сочинений» Аркадия Петровича (том первый, «Автобиография. Р. В.С. Школа. Четвертый блиндаж», 1959 год), в партизанском отряде Гайдар проявил себя отважным пулеметчиком и однажды отличился в бою, отразив атаку немцев в районе лесопильного завода. Мало того, по словам того же Башкирова, Орлов, который предпринял попытку выйти из окружения, звал с собой и Гайдара, но тот отказался покидать товарищей-партизан.

Гибель и захоронение писателя

Однако повоевать в партизанском отряде Аркадию Гайдару было суждено недолго. 26 октября 1941 года Гайдар и еще четверо партизан направились к продовольственной базе отряда для того, чтобы доставить питание для бойцов. Во время выполнения этого задания в районе села Лепляво Каневского района Черкасской области на группу партизан напали немцы. Первым врага заметил писатель. По одной версии, Гайдар прокричал: «Ребята, немцы!», по другой – бросил клич: «В атаку!». Как бы то ни было, Аркадий Петрович сумел таким способом предупредить своих товарищей, которые остались живы.

Вот только сам Гайдар был сражен пулеметной очередью. Он погиб на месте. Гитлеровцы забрали себе все, что было при нем в момент смерти: верхнюю одежду, орден, тетради с записями (писатель в период нахождения в партизанском отряде вел дневник и писал лирические очерки). После войны оказалось, что павшего в бою героя похоронили местные жители за полотном железной дороги. Однако упомянутый ранее Башкиров выяснил, что это сделал путевой обходчик. Партизаны велели обходчику ухаживать за могилой Гайдара.

Обнаружение могилы

В 1947 году тело Аркадия Гайдара было эксгумировано. Во многих источниках указывается, что писателя опознала его сестра. Однако, как пишет в своей книге «Мифы и факты Великой Отечественной войны» Кирилл Шишкин, журналист издания «Аргументы и факты» Герман Дроздов утверждал, что, когда раскапывали могилу, родственники писателя его не узнали. Якобы при эксгумации присутствовал литератор Сергей Михалков, который в соответствии с указанием Сталина, уговорил родных согласиться с тем, что тело принадлежит именно Гайдару.

Как бы то ни было, останки, найденные неподалеку от Лепляво, были перезахоронены как останки Аркадия Гайдара. Мало того, до сих пор ходят слухи о том, что изначально планировалось устроить могилу Гайдара на Новодевичьем кладбище столицы. Но в дело якобы вмешался ЦК КПСС Украины, настоявший на захоронении тела писателя на территории республики. Поэтому Аркадий Петрович нашел свой последний приют вблизи от места гибели, на высоком берегу Днепра, в городе Каневе. В 1960-х годах, как сообщали советские издания, на окраине Лепляво все еще стояла дощатая будка путевого обходчика, хранившая тайну захоронения Аркадия Гайдара.