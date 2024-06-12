«Апокалипсис Хокинга». О каких катастрофах предостерегал гениальный ученый

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг, незадолго до смерти счел необходимым поделиться с миром своим неутешительным прогнозом, касательно будущего нашего вида. Его напутствие потомкам было опубликовано журналистами Daily Mail вскоре после того, как Хокинга не стало. Прогноз неутешительный: по его словам, у нашей цивилизации есть около 200 лет, чтобы покинуть нашу планету, иначе нам грозит вымирание. Ученый привел 7 версий главных угроз для существования человечества.

© globallookpress

Изменение климата

Одной из самых серьезных проблем нашего времени является изменение климата, грозящее серьезными последствиями для экологической ситуации на Земле.

«Нам грозят растущие температуры, таяние полярных ледников, уменьшение количества лесов на планете и вымирание животных. Мы можем быть невежественными и крайне невдумчивыми», – отметил Хокинг.



По мнению ученого глобальное потепление может сделать нашу планету схожей с абсолютно непригодной для жизни атмосферой Венеры, если мы не начнем жестко ограничивать выбросы парниковых газов.

Удар астероида

Хокинг также был убежден, что рано или поздно Земля столкнется с угрозой удара астероидом из космоса. Он утверждал:

«Это не научная фантастика. Подобная ситуация гарантирована законами физики и вероятности».



Единственным выходом гениальный новатор видел переход человечества в космическую эру и заселение близлежащих экзопланет. К примеру, он сотрудничал с программой по исследованию потенциально пригодных для жизни планет в пределах Альфа-Центавра, ближайшей к нам звездной системы.

Доминирование искусственного интеллекта

Разделял физик и страхи многих мыслителей нашего времени относительно постоянно ускоряющегося развития искусственного интеллекта. Возможности ИИ, по его мнению, очень быстро могут превысить человеческие. В ходе своего интервью журналу Wired, Хокинг заявил, что ИИ станет новой формой жизни, опережающей в развитии человечество и что ему необходимо государственное регулирование, пока не стало слишком поздно.

Человеческая склонность к агрессии

Уже в далеком сейчас 2015 году Стивен Хокинг выдвигал теорию о том, что склонность к агрессии является самой опасной чертой человека. Во время своей речи в Музее Науки он заявил, что агрессия была чрезвычайно полезна для пещерного человека. С её помощью он находил пропитание, кров и самку для спаривания. Однако в современном обществе, по мере появления новых видов оружия, в том числе, и ядерного, этот инстинкт становится все более опасен и лишь развитие человеческой эмпатии способно сдержать наши разрушительные позывы.

Вторжение пришельцев

Не отбрасывал гениальный исследователь и версию об уничтожении нашего вида какой-либо внеземной цивилизацией.

«Встреча с развитой цивилизацией может быть сродни встречи коренных индейцев с Колумбом. Тогда все закончилось очень плачевно» — подытожил ученый.



Вирусы

Уже в 2001 году профессор высказал опасения касательно созданных человечеством вирусов. По его словам, подобные разработки легко могут обернуться катастрофой гораздо более страшной, чем ядерный удар:

«В долгосрочной перспективе меня больше тревожит биология. Для создания ядерного оружия нужны крупные предприятия, а генной инженерией можно заниматься и в маленькой лаборатории».



Большой адронный коллайдер

Не меньше, чем остальные угрозы, Хокинга пугала работа его собственных коллег. В частности, ученый крайне скептически относился к проводимым в Большом адронном коллайдере экспериментам. Особенно настораживали его попытки с помощью этого созданного в Швейцарии устройства найти квантовую частицу под названием Бозон Хиггса.

«Бозон Хиггса имеет очень опасный потенциал: в случае вхождения в состояние повышенной нестабильности он может привести к распаду вакуума», — предупреждал астрофизик.



Впрочем, пока что эксперименты физиков в данном направлении не привели к каким-либо негативным последствиям.