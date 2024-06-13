Проклятая монетка: как советская сборная проиграла полуфинал Евро-1968 в судейской комнате

За полвека в футболе очень многое поменялось. То, что было обыденным когда-то на данный момент, осталось настолько далеко за пределами памяти, что его как будто и не было. Вратари больше не могут взять мяч в руки после паса своего игрока, правило офсайда видоизменяется чуть ли не каждые несколько лет, и уже не вспомнишь, каким оно было когда-то.

© УЕФА

А введение системы ВАР и вовсе стало революционным. Однако был в футболе элемент выявления победителя после ничьих, который до сих пор выглядит наиболее противоречивым. Именно из-за этого нюанса сборная СССР осталась без финала на чемпионате Европы 1968 года.

Начиная с середины 1950-х и по 70-е советская команда была чуть ли не самым стабильным коллективом континента. Даже сейчас можно смело заявить, что за всю историю отечественного футбола сильнее той сборной не было. И, несмотря на то что за это время нашим покорились лишь два турнира (золото на ОИ-1956 и Евро-1960), СССР не покидал элиту мирового футбола.

Дважды футболисты главной команды страны доходили до финалов континентальных первенств, а в 1966 году единственный раз в истории вышли в полуфинал чемпионата мира. Но Евро-1968 года стоит особняком в этом списке. Лишь по нелепой случайности советская сборная не добралась до медалей европейского форума. А винить в неудаче нужно слабую реализацию в полуфинале и архаичное правило, которое вскоре отменили.

Хозяйкой чемпионата Европы 1968 года была Италия. Именно на этом турнире все участники впервые попадали в решающую стадию через сито квалификации, коим был групповой турнир. Сборная СССР попала в квартет к Австрии, Греции и Финляндии. И, с учётом силы нашей команды, она достаточно уверенно заняла первое место. После чего прошла в стыковые матчи за выход сразу в четвертьфинал. В мае 1968 года советская дружина поехала в столицу Венгрии, где уступила хозяевам — 0:2. Однако сохранить такое преимущество венграм не удалось. В ответном матче СССР не оставил камня на камне от соперника — 3:0. Так отечественная сборная квалифицировалась на Евро в Италию.

В ту пору футбольные правила достаточно серьёзно отличались от нынешних. Базовые основы, конечно, остались на месте, но некоторые вещи давно «канули в Лету». Многие привычные решения арбитров вступили в силу заметно позже. Например, жёлтые карточки появились в 1970-м, методы определения офсайда в последний раз серьёзно переосмыслили в 1990-м, а третью замену ввели только в 1995-м. Что уж говорить про изменения в постковидный период.

Послематчевых пенальти тогда тоже не было. Кстати, в Британии до недавнего времени практиковали переигровки после ничьих. Самое смешное, что в 1980-х регламент их Кубка предполагал нескончаемое количество игр, в случаях завершения встреч вничью. Регламент же на Евро-1968 вводил переигровку только в варианте паритета в финальном матче. В полуфиналах победителя выявляли с помощью жребия. То есть банально подбрасывали монетку в воздух.

© УЕФА

В день полуфинала между Италией и СССР в Неаполе шёл проливной дождь. Матч собрал около 70 тысяч болельщиков. Наша команда вышла какой-то несобранной. Хотя и в состоянии сильнейшего напряжения, советские футболисты создавали моменты, правда, их реализация оставляла желать лучшего. Геннадий Еврюжихин не реализовал выход один на один, неплохая возможность забить была и у Александра Ленёва, который получил мяч в центре штрафной, но удар в ближний угол получился слишком простым для легендарного вратаря Дино Дзоффа. В обороне подчищал Альберт Шестернёв, да и вратарь Юрий Пшеничников был максимально надежен.

За четыре тайма (два по 45 минут и два дополнительных по 15 минут) команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Немецкий судья Курт Ченчер пригласил капитанов команд в судейскую комнату, где игроков ждали делегаты от УЕФА и другие официальные лица. Какая монетка определит победителя матча, должен был решить защитник Альберт Шестернёв: ему на выбор предложили швейцарскую, итальянскую и французскую. Тот остановился на последней.

«Представитель УЕФА Руйола спрашивает у Шестернёва, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно осмотреть монету и заметил, что одна ее сторона, называемая «фигурой», чуть выпуклая. Поскольку в детстве я увлекался игрой «орел или решка?», то сообразил, что шансов на то, что монета упадет вверх выпуклой частью, значительно больше. Подсказываю Шестернёву: «Выбирай фигуру!». Он стоит отрешённый. Я ему: «Фигуру!». Он никак не реагирует. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факкетти – выбирай, мол, ты. Итальянец сразу смекнул, в чём дело, и произнес: «Фигура!». Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факкетти: «Фигура!», рассказал впоследствии об этой истории главный тренер сборной СССР Михаил Якушин.



© УЕФА

«Фигура» на 10-франковой монете 1906 года чеканки вывела итальянцев в финал турнира. Защитник хозяев выскочил на поле с победно поднятыми вверх руками. Стадион встретил Факкетти как героя. В матче за третье место расстроенные футболисты СССР без особого сопротивления проиграли англичанам — 0:2, а в финале Италия встречалась с Югославией и сравняла счёт за 10 минут до конца. В решающей игре Евро ничья в основное и добавленное время означала не жребий, а переигровку. Она состоялась через два дня и завершилась со счётом 2:0. Игроки сборной Италии впервые в своей истории подняли над головой Кубок Европы.