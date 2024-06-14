Как космонавты "Союза-23" пережили одно из самых экстремальных возвращений с орбиты

Ушел из жизни летчик-космонавт Вячеслав Зудов. Космонавт, который в экипаже вместе с Валерием Рождественским пережил, без преувеличения, одно из самых экстремальных возвращений с орбиты. Показательный факт: именно после аварийной посадки корабля "Союз-23" в озеро Тенгиз и не менее экстремального спасения его экипажа все космонавты стали в обязательном порядке проходить морскую подготовку.

© РИА Новости // Летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Полет Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского состоялся в октябре 1976 года. Для обоих - первый. Зудов - командир "Союза-23".

Программа предусматривала работу на борту орбитальной станции "Салют-5". Однако из-за нештатной работы системы сближения стыковку корабля и станции осуществить не удалось: отказала система автоматической стыковки "Игла". Можно было выполнить ручное причаливание с 1200 метров по сигнальным огням, но "Союз-23" находился на расстоянии более двух километров. Когда стало понятно, что рабочее тело двигателей израсходовано на маневры, было принято решение возвращать корабль.

По расчетам, приземление должно было произойти недалеко от казахстанского города Аркалык. Но спускаемый аппарат перелетел расчетную точку на 120 километров и угодил в озеро Тенгиз в паре километров от берега.

Как потом вспоминал Вячеслав Зудов, они сначала даже не поняли, что приземлились, настолько мягко "сели". И тут с борта поискового самолета сообщают - вы в озере Тенгиз.

Была глубокая ночь. Температура - минус 20 градусов. Из-за технических проблем не отстрелился основной парашют, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат. Выходной люк оказался под водой вместе с отверстиями дыхательной вентиляции.

Вячеслав Зудов сообщил, что экипаж переоделся в гидрокостюмы. Но покинуть аппарат было невозможно, так как внутрь хлынула бы ледяная вода. Поток, который космонавты не смогут преодолеть и утонут... Через пару часов начались проблемы с воздухом. Появились признаки кислородного голодания.

Как потом рассказывали специалисты, Зудов и Рождественский висели на подвесных ремнях. И так десять часов.

Пока космонавтов вытаскивали спасатели, они вынуждены были пользоваться только тем запасом воздуха, который находится в спускаемом аппарате. Комментарии, думается, излишни. Драматической оказалась и эвакуация экипажа. Доставить аппарат вместе с экипажем удалось лишь вертолетами.

Надо сказать, это единственный случай приводнения спускаемого аппарата в отечественной космонавтике.

За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов был награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и орденом Ленина. В 2011 году ему была вручена медаль "За заслуги в освоении космоса".

После полета Вячеслав Зудов продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, был командиром группы отряда космонавтов. Входил в состав дублирующих экипажей космических кораблей "Союз-35" и "Союз Т-4".