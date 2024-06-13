Раскрыт рацион жителей древней Сирии

Ученые раскрыли подробности диеты жителей древней Сирии с XXVII по IV века до н.э. Основу их рациона, вероятнее всего, составляли зерно, виноград, оливки и небольшое количество молочных и мясных продуктов. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Телль-Твейни — археологический памятник, который был обитаем с эпохи ранней бронзы (около 2600 лет до н. э.) до железного века (333 г. до н.э.). Телль-Твейни находится недалеко от прибрежного города Джебла в Сирии.

Ученые провели изотопный анализ (то есть определили относительное содержание изотопов химического элемента в исследуемом объекте) найденных там останков растений, животных и людей. Так исследователям удалось проследить, какие питательные вещества с течением времени поступали в пищевую цепь и что ели люди на этой территории.

Человеческие останки эпохи поздней бронзы показали относительно низкий уровень δ15N — изотопа азота. Это указывает на то, что жители древней Сирии питались в основном растениями, такими как зерно и оливки. Однако на земле Телль-Твейни археологи также обнаружили останки овец, коз и крупного рогатого скота. Эта находка говорит о том, что жители древней Сирии доили этих животных и иногда употребляли в пищу — потребляли белок животного происхождения. Сегодня такое питание называют «средиземноморской диетой» — в ней основное внимание уделяется зерновым культурам, фруктам и овощам, а продукты животного происхождения лишь дополняют основной рацион.

Все виноградные лозы, найденные в Телль-Твейни, имеют относительно высокое содержание изотопа углерода Δ13C. Это говорит о том, что плоды получали достаточно воды и достойный уход. Такие исследования могут пролить свет на некоторые особенности климата и сельскохозяйственной практики жителей Телль-Твейни.

Авторы исследования надеются на то, что работа поможет им расширить выводы о культуре средиземноморской диеты и внесет вклад в лучшее понимание возникновения культурных традиций в их привязке к экологической и социальной динамике.