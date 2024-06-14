«Ложный донос»: за что мать актера Куравлева была выслана из Москвы

Несмотря на то, что Леонид Куравлев родился в Москве, несколько лет он провел на севере. Туда в 1941 году была выслана его мать. Осужденная Куравлева 7 лет добивалась встречи с сыном, и тот наконец приехал к ней.

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Простая семья

Известный актер Леонид Вячеславович Куравлев родился в 1936 году в Москве в самой обычной семье. Отец Куравлева, Вячеслав Яковлевич, был высококвалифицированным слесарем и трудился на авиационном заводе. Впрочем, в одном из своих интервью артист назвал своего отца «высокопоставленным человеком», добавив, что после его смерти он должен был надеяться только на себя. Действительно, Куравлев-старший вскоре после появления Леонида на свет серьезно заболел. Вячеслав Яковлевич несколько лет провел в больнице, где и умер.

Поэтому мать Леонида Куравлева, Валентина Дмитриевна, фактически воспитывала сына одна. Она работала парикмахером и занимала должность заместителя директора парикмахерской. Лев Рыбак, автор книги «Леонид Куравлев и его режиссеры», утверждает, что в пору детства Куравлева профессия парикмахера не была ни престижной, ни выгодной. Валентина Дмитриевна, оставшись без мужа, едва сводила концы с концами. Ее зарплаты хватало лишь на весьма скромное содержание маленькой семьи.

Анонимный донос

Однако в 1941 году Куравлевых постигла новая беда. На Валентину Дмитриевну поступил анонимный донос. О чем было написано в этом доносе, ни один из биографов Леонида Куравлева не уточняет. А журналист Михаил Захарчук, опубликовавший несколько книг, посвященных советским артистам, лишь удивляется, чем и как могла досадить власти простой парикмахер. Биограф Федор Раззаков, как и многие другие авторы, называет донос на Куравлеву нелепым. Как бы то ни было, Валентина Дмитриевна была осуждена и по решению суда выслана из Москвы в поселок Зашеек Мурманской области.

По некоторым сведениям, Куравлева была выслана из столицы вместе с малолетним сыном. Правда, некоторые авторы утверждают, что Леонид присоединился к матери лишь спустя 7 лет. Артист подтверждал последний факт и вспоминал, что встреча с матерью стала самым счастливым событием в его жизни. В северных краях Куравлевы прожили несколько трудных лет. Впоследствии они вернулись в Москву, а Валентину Дмитриевну реабилитировали. В связи с этим можно сделать вывод о том, что донос, из-за которого мать актера оказалась вдали от родного дома, был ложным.

Актерская карьера

Случившееся оставило глубокий след в душе Леонида Куравлева. Может быть, именно поэтому и учеба в школе давалась ему с трудом. Особенно Куравлев не мог усвоить точные науки. Если верить Е. В. Коровкиной, автору издания «Кто есть кто в мире», это обстоятельство и определило выбор будущей профессии. По словам Коровкиной, в то время даже при поступлении на филологический факультет требовалось сдать экзамены по физике и математике, в творческих же вузах эти предметы отсутствовали. Кроме того, двоюродная сестра Куравлева тоже пыталась поступить во ВГИК. Девушка провалилась, но посоветовала Леониду попробовать свои силы.

Интересно, что Леониду Куравлеву с первого раза тоже не удалось пройти по конкурсу. Поэтому некоторое время он работал в артели «Оптик». В 1955 году старания Куравлева все же увенчались успехом. Спустя всего 3 года он дебютировал в своей первой картине. Впоследствии Леонид Вячеславович стал одним из самых востребованных актеров в стране. В общей сложности он снялся почти в сотне фильмов. В 1965 году он стал Заслуженным, а в 1977 году – Народным артистом РСФСР. Славу Куравлева успела застать и его мать. Валентина Дмитриевна умерла в 1993 году в возрасте 77 лет.